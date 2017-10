Konstanz Ein Abend auf dem Konstanzer Oktoberfest: Der ganz normale Wiesn-Wahnsinn

In Konstanz hat sich eine neue Festkultur nach Münchner Vorbild entwickelt. Ein Abend auf dem Oktoberfest.

Frank und Sandy aus Shanghai präsentieren stolz ihre Lebkuchenherzen. "Oktoberfest gut, Oktoberfest gut", sagen die beiden Chinesen. Dass sie hier in Konstanz sind und nicht in München? Egal. Oktoberfest ist Oktoberfest. Sie verfolgen mit einem Sicherheitsabstand das Geschehen im Bauch des riesigen Festzeltes, das zu beben scheint. Frank und Sandy bewegen sich ein wenig im Rhythmus, doch hinein in den Pulk der Bierseligen wollen sie nicht. Bilder müssen genügen und davon machen sie ja jede Menge. Mal mit gefülltem Maßkrug in der Hand, dann mit geliehenem Bayern-Hut oder mit einer Dirndlschönheit im Arm. Hier kommen sich Menschen näher, die im normalen Leben keinerlei Berührungspunkte haben.

Es sind Momente wie diese, die Festwirt Hans Fetscher meint, wenn er von der gelebten Festkultur spricht. "Unsere Gäste sind so vielfältig und unterschiedlich", sagt er. "Hier im Zelt aber feiern sie zusammen und werden zu einer Festgesellschaft." Es sieht in der Tat so aus, als würden sich alle kennen. Jeder prostet irgendwann jedem zu. Und alle prosten der Band auf der Bühne zu. Das berühmte Prosit der Gemütlichkeit. Wenn gefühlt alle zehn Minuten der Sänger dort oben genau auf diese Gemütlichkeit anstößt und 4000 Menschen ihm bierselig folgen, dann ist Oktoberfest. Dann ist Konstanz wie München. In der Luft hängt der Geruch von Bier, Schweiß und Brathendl. Krachlederne und Dirndl gehören zum guten Ton. Je bayerischer, desto besser. Schon Wochen vor dem Spektakel bieten Discounter und Boutiquen die traditionelle Alpentracht an. Hübsch anzusehen sind die meisten allemal. Ob diese Menschen im Spanienurlaub auch als Torrero und Flamencotänzer herumlaufen?

Vor dem Zelt geht es ähnlich zu. Auch hier sind tausende von Feierlaunigen unterwegs, sitzen in den Biergärten, schlagen mit der Faust auf einen Boxbeutel und lassen sich von ihren jungen Begleiterinnen feiern, wenn der Ton besonders laut und somit die Kraft des jungen Mannes besonders männlich ist, oder sie schlendern einfach nur zwischen Fahrgeschäften und Zuckerwatteständen hindurch. Plötzlich Unruhe, ein Dutzend Polizeibeamte laufen schnellen Schrittes in Richtung Eingangspforte. Ein paar Halbstarke in Jeans und mit Baseballkappen haben sich dort entschieden, Festbesucher anzupöbeln. Fäuste fliegen, Testosteron liegt in der Luft. "Das passiert leider fast jeden Abend", sagt ein Polizist. "Aber bei dieser Größenordnung ist das nichts außergewöhnliches." Die Uniformierten vernehmen die Beteiligten, nehmen Personalien auf und erteilen Platzverbote.

Mehrere Dutzend Mitarbeiter sind zusätzlich für die Sicherheit eingestellt. Der Eingangsbereich der beiden großen Zelte gleicht dem Sicherheitscheck am Flughafen – nur ohne technische Geräte. Gäste werden abgetastet, Taschen durchsucht. "Leider kommen wir da nicht herum", sagt Hans Fetscher. "Wir verlangen eine einmalige Sicherheitspauschale von fünf Euro, für die es einen Pin gibt, mit dem man an jedem Tag aufs Fest gehen kann." Sobald Gefahr im Verzug ist, greifen Sicherheitspersonal und Polizei ein und vor allem durch. Zimperlich geht es dann nicht zu. Wer meint, andere attackieren zu müssen, liegt schnell selbst auf dem Boden. Mit den Armen auf dem Rücken und einem Mann in Uniform obendrauf. Das soll abschreckend wirken. Das Tut es auch. "Auf die gesamte Besucherzahl gerechnet haben wir 0,01 Prozent Zwischenfälle", sagt Hans Fetscher. "Also kommen nahezu alle Besucher nur zum feiern hierher."

Schlägereien gab es auf der Kirmes in den 50er Jahren, Schlägereien gibt es auf dem Oktoberfest 2017. Die Firma Gebauer ist als Schaustellerbetrieb für die Organisation und Gestaltung von Volksfesten und Vergnügungsparks auch für den Außenbereich des Oktoberfestes zuständig. Heinz Gebauer beobachtet die Szenerie. "Natürlich gibt es mal Probleme", erzählt er. "Das ist aber bei der Fasnacht genau gleich. Wenn so viele Menschen zusammen kommen, wird es immer mal Auseinandersetzungen geben." Die Polizei möchte erst nach dem Ende des Oktoberfestes am Mittwoch eine Bilanz ziehen. Fakt ist: Es gab laut Polizeimeldung einige wüste Auseinandersetzungen mit Verletzten und Festnahmen.

Das kleinste Zelt ist das des Roten Kreuzes. Hier haben an diesem Abend vier Sanitäter Dienst. Im Ehrenamt wohlgemerkt. "Mir macht das Spaß", sagt Kreisbereitschaftsleiter Raphael Biewald, seine Stellvertreterin Renate Brugger nickt. Mehrere Britschen sind aufgestellt. "Es sind wenige Bierleichen, die hierher gebracht werden", erklärt Raphael Biewald. "In der Regel sind es Verletzungen, wegen derer die Menschen hier sind." So wie der junge Mann, der kurz darauf kommt. Beim Anstoßen ging sein Maßkrug kaputt. Eine tiefe Schnittwunde am Daumen zeugt davon. Wer hier freiwillig arbeitet, liebt den Kontakt mit Menschen und liebt es noch mehr, anderen Menschen zu helfen. "Das ist eine Struktur, auf die wir in Deutschland stolz sein dürfen", sagen die Sanitäter. "Wir sind irgendwann auch bei Veranstaltungen und nehmen diese Hilfe in Anspruch. Das ist ein Geben und Nehmen." Während der letzten Worte laufen die beiden zum Krankenwagen. Die Polizei hat einen Verletzten im großen Zelt gemeldet, der nicht mehr laufen kann. "Sorry, wir müssen los", sagt Raphael Biewald und kämpft sich mit Blaulicht durch die Massen.

Das heutige Oktoberfest ist nicht mehr zu vergleichen mit den Anfängen vor 16 Jahren. "Das, was sie hier sehen, ist das Resultat einer Entwicklung, mit der wir als Veranstalter auf Bedürfnisse und Wünsche unserer Gäste eingehen", sagt Festwirt Hans Fetscher. Damals stand ein Zelt auf Klein Venedig, dazu ein paar Essensstände und ein Karussell. Das war's. "Es hat sich eine Oktoberfestkultur entwickelt. Das konnten wir so nicht erwarten damals. Da sind wir aber auch sehr stolz drauf", so Fetscher. Frank und Sandy aus Shanghai mit ihren Lebkuchenherzen würden ihm zustimmen. Ganz bestimmt.

