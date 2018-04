Die Polizei Konstanz ermittelt gegen einen 69-jährigen Mann wegen Körperverletzung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Er soll einen 28-Jährigen mit der Faust angegriffen haben und war offenbar mit einem Küchenmesser bewaffnet.

Der laut Polizeibericht deutlich alkoholisierte Mann hatte am Dienstagabend im Mittelweg einen 28-Jährigen beleidigt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der jüngere Mann hatte den 69-Jährigen zuvor beobachtet, wie er an einem Wohnhaus Sturm klingelte. Weil der 28-Jährige einen länglichen Gegenstand in einem der Jackenärmel des älteren Mannes bemerkt habe, verständigte er die Polizei, woraufhin der 69-Jährige schließlich zuschlug.

Küchenmesser mit 26 Zentimeter langer Klinge

Auch gegenüber der Polizei habe er sich aggressiv verhalten, die Beamten beleidigt und musste schließlich mit Handschließen gefesselt werden. Anschließend sei er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen worden. Später fanden die Polizisten ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 26 Zentimeter im Garten des Gebäudes, bei dem der ältere Herr zuvor Sturm geklingelt hatte. Er muss sich laut Polizei wegen Körperverletzung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.