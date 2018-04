Konstanz Ein 32-jähriger Randalierer hat am Dienstag für Aufregung in Konstanz gesorgt, sein Tag endete mit einem Sprung ins Wasser

Ein 32-jähriger Randalierer hat am Dienstag für Aufregung in Konstanz gesorgt, sein Tag endete mit einem Sprung ins Wasser

Gleich zweimal ist am Dienstag ein Mann ohne Wohnsitz ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zuvor ist er laut Polizei mehrfach betrunken aufgefallen. Den ersten Krankenhausaufenthalt beendete er mit einer Flucht durch das Fenster selbst.

Laut Polizei war der 32-Jährige bereits morgens mit zwei Begleitern bei einem Kindergarten in der Fürstenbergstraße aufgefallen. Alle drei standen laut Polizei "erheblich unter Alkoholeinfluss". Es wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Später soll der 32-Jährige bei einer Gaststätte auf dem Boden gelegen haben, worauf ihn Polizisten in Gewahrsam nahmen. Bei der obligatorischen Untersuchung im Krankenhaus klagte der Mann über Schmerzen und wurde in die Notaufnahme verlegt.

Am Nachmittag habe er sich die Zugänge herausgerissen, gegen das Fliegengitter eines geöffneten Fensters getreten und sei geflüchtet. Am späten Abend schließlich entdeckten Passanten den aggressiven Mann in der Hafenstraße und alarmierten die Polizei.

Der 32-Jährige habe geschrien, sich ausgezogen und sei ins Wasser gesprungen. Zeugen halfen dem leicht unterkühlten und betrunkenen Mann aus dem Wasser, der Rettungsdienst brachte ihn zurück ins Krankenhaus.