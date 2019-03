Das Gericht verurteilte den jungen Mann wegen gefährlicher und versuchter Körperverletzung, Nötigung und Raub zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten. Der Angeklagte kann Berufung einlegen.

Der Angeklagte stritt vor Gericht die Vorwürfe ab, und stellte jeweils eigene Versionen des Geschehens dar

Mit dem Raub in der Opelstraße will er nichts zu tun gehabt haben, ebenso wenig mit dem Po-Grabscher. Bei der Auseinandersetzung am Bahnhof Wollmatingen soll der andere zum Messer gegriffen haben. Der 24-jährige Kontrahent behauptete, es sei genau andersherum gewesen. Er war es auch, der bei der Auseinandersetzung verletzt wurde.

Das Gericht lud einen Zeugen aus 700 Kilometer Entfernung, um Licht in die Sache zu bringen. Der 28-jährige Mitarbeiter eines Restaurants, der am Abend des 24. Dezembers 2016 am Bahnhof Wollmatingen war, berichtete, er habe gesehen, wie der Angeklagte auf einen anderen mit dem Messer zugegangen sei und es offenbar auf dessen Handy abgesehen hatte. Ein anderer Zeuge, den der Angeklagte aufgeboten hatte, behauptete das Gegenteil.

Der Überfall in Wollmatingen hatte einen Beziehungs-Hintergrund

Im Urteil sagte der Vorsitzende Richter Franz Klaiber: Er habe keinen Zweifel, dass der Angeklagte den Mann am Bahnsteig mit dem Messer bedroht und später auch mit diesem auf ihn eingeschlagen habe, um an dessen Handy zu kommen. Denn der Angegriffene sei der Ex-Freund der Freundin des Angeklagten. Dieser habe es nicht ertragen, dass der Ex-Freund noch Bilder von der Frau auf dem Handy hatte.

Bei der Tat sei es dem Angeklagten also nicht um das Gerät, sondern um den Inhalt gegangen. Das Gericht sieht eine Nötigung und schwere Körperverletzung.

Im Fall des Raubs in der Opelstraße sei der Angeklagte als Mittäter eindeutig identifiziert worden, ebenso im Falle der sexuellen Belästigung. Klaiber sagte zum Angeklagten, dieser habe sich das Gefängnis "reichlich verdient": Immer wieder sei er durch Gewalt und Respektlosigkeit aufgefallen.

Eine Verbindung zur Nacht der Grey-Schießerei

Auch die Staatsanwaltschaft hatte alle Vorwürfe für erwiesen gehalten, aber im Fall am Bahnsteig eine schwere räuberische Erpressung gesehen und eine Gesamtstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten gefordert. Ganz anders die Vereidigung. Anwalt Sylvester Krämer sah bei viel gutem Willen die Möglichkeiten, auf eine Freiheitsstrafe zu verzichten. Die Beteiligung seines Mandanten am Raub in der Opelstraße (Industriegebiet/Fürstenberg) hatte er als nicht bewiesen angesehen, das Delikt am Bahnsteig hatte er nur als eine gefährliche Körperverletzung bewertet und den Grabsch-Fall vor der Diskothek als Beleidigung.

Der 21-jährige Angeklagte war erst im Sommer in den Schlagzeilen gewesen. Es handelt sich um den Mann, dem vorgeworfen wurde, er habe nach der tödlichen Schießerei in der Diskothek Grey das Handy des schwer verletzt am Boden liegenden Täters gestohlen.