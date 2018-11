Bürgerbeteiligung funktioniert im digitalen Zeitalter mit nur wenigen Klicks. Glasscherben liegen auf dem Boden und der besorgte Bürger meldet es schnell im Mängelmelder. Eine gute Tat wird er denken, schließlich könnte sich jemand am Glas verletzen.

Das ist an sich richtig, birgt aber ein Problem. Weil sich die Scherben mit nur wenigen Klicks an die Stadt melden lassen, rührt der Konstanzer selbst keinen Finger mehr und sammelt sie einfach auf.

Konstanz Mängel in der Stadt melden, damit sie behoben werden – das ist die Idee des Konstanzer Mängelmelders. Aber funktioniert das auch?

Es ist unangefochten, dass Bürger keine Straßenmarkierungen erneuern oder Straßenschilder wieder aufstellen können. Aber bei ein paar Scherben oder einem verrutschten Gullideckel kann ein Konstanzer das selbst schneller lösen, als die zuständige Abteilung der Stadt überhaupt davon erfährt.

Delegieren ist aber eben leicht. Ein schneller Klick – und ich habe das Gefühl, etwas Wertvolles für die Gemeinschaft geleistet zu haben. Dieses Gefühl trügt aber. Wenn ich auf Facebook einen Beitrag über miserable Zustände in deutschen Schlachtbetrieben mit "Gefällt mir" markiere, dann hilft das keinem einzigen Schwein. Durch die scheinbare Beteiligung nimmt das Engagement also streng genommen ab, nicht zu.

Es fehlt an denen, die sich wirklich beteiligen, indem sie einfach mal anpacken. Dann könnte sich die Stadt auch um die wirklich wichtigen Dinge kümmern: dass Straßenlaternen funktionieren und herrenlose Fahrräder entsorgt werden. Also all das, wo Bürgerbeteiligung an ihre Grenzen kommt.

