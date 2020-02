von Eva Marie Stegmann und Claudia Wagner

Menschen, eingepfercht wie Vieh in bereit zur Abfahrt ins KZ. Später dann ihre Haare, bergeweise in Lagern, später verkauft als Stoff für ein paar Cent den Meter. Berge von Leichen. Seife, hergestellt aus den Körpern der Toten. Die Bilder im Holocaust-Film „Nacht und Nebel“ entsetzen, rauben einem die Worte. Bilder, die man am liebsten sofort vergessen möchte – und doch, gerade in Deutschland, nicht vergessen darf. Niemals. Nachdem im Wolkensteinsaal in Konstanz am Donnerstagabend das Licht wieder angegangen war, schwieg das Publikum sekundenlang. Dann stand Katrin Brüggemann von der Initiative Stolpersteine auf, bat um Verständnis, dass nun keine Pause folgen könnte, „auch wenn wir jetzt alle eine nötig hätten.“

Berta Schmulewitz wurde in Auschwitz ermordet. Zuletzt lebte sie in Konstanz in der Rheingasse 15. | Bild: Sekretariat

Einige wischten sich noch die Tränen aus den Augenwinkeln, andere verließen den Saal gleich, wollten mit den Bildern alleine sein.

Hannes Heer, Macher der Wehrmachtsausstellung

Die Initiative hatte den Abend zum Gedenken an die Opfer des Faschismus mitorganisiert. Der Film, dazu ein Vortrag von Referent Hannes Heer. Er setzt sich als Historiker und Autor dafür ein, dass die Schuld an den NS-Verbrechen aufgearbeitet, dass der Finger immer wieder in die Wunde gelegt wird. Er hat zum Beispiel als Leiter der Wehrmachtsausstellung mit dafür gesorgt, dass die Legende von der sauberen Wehrmacht in der Öffentlichkeit entkräftet wurde. Seinem Publikum gab er am Donnerstag viele Zahlen und Denkanstöße mit. Es war ein ruhiger, nachdenklicher Abend. Er war den Opfern der Tötungsmaschinerie Nazi-Deutschlands gewidmet.

Hannes Heer, Historiker und Macher der „Wehrmachtsausstellung“, bei der Einführung des Films „Nacht und Nebel“ im Wolkensteinsaal Konstanz am Donnerstagabend. | Bild: Eva Marie Stegmann

Was für ein Unterschied zu dem, was einige Tage vorher, am Montag, im Wolkensteinsaal stattgefunden hatte. Auch da eine Veranstaltung anlässlich des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Auch da ein Referent. Und doch ein völlig anderes Konzept. Der Geladene, Gert Buurmann, Autor, Schauspieler und Blogger, präsentierte eine Mischung aus Schauspiel und Vortrag. In einem historischen Abriss legte er etwa dar, wie die Legende vom guten, perfekten Juden nach Vorbild von Lessings Nathan des Weisen geschaffen worden war. Er sparte die aktuelle Politik nicht aus: Judenhass durch Muslime war genauso Teil seiner Agenda wie eine seiner Ansicht nach antisemitische Haltung der UNO gegenüber Israel.

Manche fühlten sich provoziert

Es waren Aussagen, von denen sich einige so provoziert fühlten, dass sie den Saal verließen. Andere hingegen waren begeistert. Für die Veranstalter dürfte das keine Überraschung gewesen sein. Buurmann ist nicht unumstritten: Er setzt sich stark für Israel und das Judentum ein, aber für Diplomatie ist er nicht gerade bekannt. Auf seinem eigenen Blog wettert er gerne. Auch ist er Gastautor für Henryk Broders Blog „Die Achse des Guten“. Intern war sein Auftritt umstritten, deshalb einigte man sich auf zwei Veranstaltungen zum Gedenktag.

Am Montagabend im Wolkensteinsaal: Gerd Buurmann, Schauspieler, Autor, Moderator. | Bild: Eva Marie Stegmann

Einer, der beiden Veranstaltungen beiwohnte, war Heinz Freudenberger von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. „Beide Abende hatten ihre Berechtigung, es war toll, dass insgesamt so viele da waren – das macht mir Hoffnung, dass so ein Tag nicht vergessen wird.“ Es seien zwei verschiedene Arten, zu gedenken. Dass Leute am Montag gegangen seien, hieße ja nicht, dass man nicht im Gespräch bleibe. Und: „Es ist ja nicht die Aufgabe eines Holocaust-Gedenktages, Versöhnung zu stiften.“

Wein: „Ich war nicht ganz glücklich.“

Anders dagegen der ehemalige Pfarrer der Lutherkirche, Rudolf Wein, der früher selbst oft Gedenkabende mitorganisierte: „Ich war nicht ganz glücklich. Ja, Luther hatte natürlich antisemitische Züge und das darf man auch thematisieren. Ich frage mich aber, was Burrmann erreichen wollte. Wo war der Anstoß für ein Versöhnen? Ich sah es eher als Anklage. Ich finde, das passt nicht zu so einem Gedenktag.“

Albilia: „Er war sehr gut. Das Thema ist natürlich heiß.“

Gabriel Albilia, stellvertretender Vorsitzender der Synagogengemeinde, wiederum bewertet den Auftritt Buurmanns positiv: „Er war sehr gut. Das Thema ist natürlich heiß. Er spricht deutlich an, was nach dem Krieg in Deutschland geschah.“ Nach 1945 sei den Juden in Deutschland nahegelegt worden, sich so zu verhalten, wie es der Hauptfigur in Nathan der Weise entspricht: duldsam und tolerant. Es sei ihnen nahegelegt worden, zu vergeben – statt Rache zu nehmen.

„Dass er das so offen anspricht, wirkt provozierend“, sagt Albilia. Ein zweites Thema, das Buurmann aufgreife, sei die Tatsache, dass die meisten Deutschen kaum Kontakt zu Juden hätten. „Es gibt hier fünf Millionen Türken, aber einen Juden zu treffen, dazu muss man schon suchen.“ Meinungen über Israel und Juden verbreiteten sich in Deutschland über die Medien. „Wer wissen will, wie Juden sind, sollte sich lieber bei einer Synagogengemeinde einfinden und die Menschen kennenlernen.“ Dass der Auftritt Buurmanns nicht bei allen Besuchern gut ankam, versteht Albilia: „Buurmann zeigt mit dem Finger auf Christen, die Bundesregierung und das deutsche Volk.“ Man könne das leicht in den falschen Hals bekommen.

Insgesamt haben beide Abende viele Personen angesprochen: so kamen diese Woche rund 300 Menschen zum Gedenken in den Wolkensteinsaal.