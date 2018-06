EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) will nach Ablauf seiner Amtszeit Ende 2019 in die Privatwirtschaft wechseln. „Dann ist Schluss“, bekräftigte der 64-Jährige beim Wirtschaftskonzil der internationalen Bodenseekonferenz auf Nachfrage. Wohin Oettinger wechseln wird, ist noch unklar. „Im Moment führe ich viele Gespräche, bis Weihnachten will ich mich entscheiden“, sagte er gegenüber dem SÜDKURIER. Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident ist seit 2010 Mitglied der EU-Kommission.

Kretschmann zeigt sich wenig überrascht

Als EU-Kommissar war er zunächst für Energie und später für Digitales zuständig. Seit Beginn dieses Jahres ist er Haushaltskommissar. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), bei der Veranstaltung im Bodenseeforum ebenfalls zu Gast, zeigte sich von Oettingers Ankündigung wenig überrascht. „Manchmal sagt man so etwas, um sich Debatten vom Hals zu halten“, fügte Kretschmann hinzu. „Was er dann macht, wenn es soweit ist, wird man sehen.“

