Immer wieder stehen Passanten vor dem kleinen Schaufenster in der Wessenbergstraße, staunen und lesen. Zu sehen ist eine Waage, und sie schlägt zu Ungunsten eines Produkts aus, an dem der Aussteller eigentlich etwas verdienen könnte. Denn schwerer wiegt, was Daniel Hölzle in die andere Schale legt. Es ist eine kurze, mit Quellen belegte Erklärung, warum er das gezeigte Produkt, oft stellvertretend für eine ganze Gruppe, für nicht gewichtig hält. Daniel Hölzle lässt es durchfallen, weil es teuer sei und die versprochene Wirkung kaum zeige. Papaya-Extrakt für eine bessere Verdauung, Korallen-Kalzium für stärkere Knochen, Basen-Bad zur Ausleitung von Säure aus der Haut: All das war schon zu sehen im Fenster der Tiergarten-Apotheke. Als "Durchfall des Monats".

Mehr als ein Marketing-Gag

Hölzle, promovierter Apotheker in sechster Generation, will mehr in seinem Durchfall-Schaufenster sehen als einen Marketing-Gag für seinen Betrieb. Denn in Zeiten, in denen mehre oder weniger echte Erfahrungsberichte von begeisterten Verbrauchern das Internet fluten, setzt er ein anderes Zeichen. "Natürlich", sagt Hölzle, "will auch auch die Beratungskompetenz zeigen, die die Kunden in jeder der 20 000 Apotheken bundesweit kostenlos nutzen können" – aber es gehe auch darum, haltlose Heilsversprechen gerade gegenüber alten, chronisch kranken oder manchmal sogar verzweifelten Patienten kritisch zu hinterfragen.

Brief vom Anwalt

Immer wieder, sagt Hölzle, kommen tatsächlich Kunden in die Apotheke, suchen das Gespräch und verlassen sie dann wieder – zumeist ohne das Mittel, von dem sie sich so viel versprochen hatten. Und genau das stört auch die Hersteller. Die Firma mit dem Basenbad hat Hölzle nach einem Hinweis auf das Durchfall-Schaufenster einen Anwaltsbrief geschickt und eine Unterlassung gefordert. Hölzles Jurist hielt dagegen, die Sache ging soeben mit einem Vergleich aus. Statt die Sache vor dem Amtsgericht auszufechten, habe er sich entschlossen, eine veränderte Erklärung abzugeben – "unter Beibehaltung der unterschiedlichen Rechtsauffassung", wie der Apotheker betont.

Schwammige Aussagen über angebliche Wirkungen

Was er brandmarkt, sind in der Regel so genannte Nahrungsergänzungsmittel. Sie sind längst nicht so stark kontrolliert wie Medikamente. Entsprechend schwammig, betont Hölzle, sind auch die Aussagen über angebliche Wirkungen und entsprechend dünn die Studien über die behaupteten Effekte. Ob Brokkolikonzenrat oder Papayaextrakt: Die Dosierungen seien in der Regel so niedrig, dass sie im Körper kaum etwas auslösten. "Da ist es im Zweifelfall günstiger und auf jeden Fall billiger, zum Ausgangsmaterial direkt zu greifen", so Hölzle – also ein Gemüse oder eine Frucht einfach so zu verzehren.

Und was ist mit der Homöopathie?

Und warum hat er noch nie ein homööpathisches Präparat, noch nie eines der in den Apotheken so präsenten Produkte der orthomolekularen Medizin und noch nie ein Angebot aus der Bach-Blütentherapie ausgestellt, obwohl auch deren Wirkung in der naturwissenschaftlichen Schulmedizin zumindest umstritten ist? Liegt es daran, dass auch ein konfliktbereiter Apotheker auf diese Umsätze nun wirklich nicht verzichten kann? Nein, sagt Hölzle. In allen drei Fällen sei der "esoterische Charakter" klar, entsprechend grenzten sich die Hersteller auch ab. "Da ist eine andere Idee dahinter, und auch als Wissenschaftler sehe ich, das gibt es mehr zwischen Himmel und Erde."

Mensch, frag' nach!

Die Diskussion darum, wie und warum etwas wirkt, ist ihm nicht fremd. Daher sieht er im "Durchfall des Monats" in erster Linie einen Gesprächsanlass: "Es geht gar nicht so sehr um das Produkt, sondern darum, die Menschen zu animieren, nachzufragen." Anstoß dazu will er auch in Zukunft geben, selbst wenn weitere Klagen drohen. Die Liste der Produkte, die Hölzle noch öffentlich in seinem kleinen, Schaufenster durchfallen lassen will, ist lang. Ein heißer Kandidat sind Zubereitungen aus Schwarzknoblauch. Da geht es dann um solche Werbeaussagen wie: "Das vielleicht wirksamste Knoblauch der Welt – Der ultimative natürliche Schutz für Ihr Herz!"

Negativwerbung Öffentlich die Qualität einer Ware in Zweifel zu ziehen, ist juristisch eine Gratwanderung zwischen dem Recht auf freie Meinungsäußerung und dem Gebot der richtigen Tatsachenbehauptung. Im Fall von Apotheken kommt das selten vor. 1996 urteilte das Oberlandesgericht München: Es ist unzulässige Schmähkritik, wenn ein ein Apotheker bestimmte Artikel als "Scheiß des Monats" präsentiert. Der Konstanzer Daniel Hölzle, dessen "Durchfall des Monats" überregional bei Kollegen Beachtung findet, sagt, der von ihm gewählte Begriff beziehe sich auf das Durchfallen im Sinne von Scheitern und nicht auf die Verdauung. Bisher ist ihm die Verwendung nicht untersagt worden. (rau)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein