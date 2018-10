Konstanz Der Ortseingang Dettingen ist ein Unfallschwerpunkt für Radfahrer. Die Stelle soll jetzt entschärft werden

Sechs schwerverletzte und vier leichtverletzte Radfahrer seit dem Jahr 2007: So fasst die Polizeistatistik das Unfallgeschehen am Ortseingang Dettingen zusammen. Betroffen waren in allen Fällen Radfahrer, die die abschüssige Strecke am Ortseingang hinabgefahren waren. An der jetzt vorgestellten Änderung gibt es auch Kritik.