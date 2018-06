Konstanz Dreister Dieb gibt sich als Bauarbeiter aus

91-Jähriger wird in ihrer Wohnung um 1000 Euro bestohlen – es könnte sich um einen Wiederholungstäter handeln

Nach dem Bericht über einen Diebstahl am Dienstag trat ein Mann am Donnerstag gegenüber einer 91-Jährigen im Stadtteil Fürstenberg in gleicher Weise auf. Der Mann klingelte laut Pressenotiz der Polizei gegen 11.15 Uhr an der Wohnungstüre der Frau, sagte dass er von einer nahe gelegenen Baustelle kommen würde auf der es einen Wasserschaden gegeben habe, und er nun überprüfen müsse ob Wasser läuft. Noch bevor die 91-Jährige reagieren konnte, drückte sich der Mann in die Wohnung und ließ in Küche und Bad das Wasser laufen. Die Geschädigte wurde angewiesen im Bad den Schlauch an der Dusche zu halten. Währenddessen begab sich der Mann ins Wohnzimmer und entwendete Euromünzen im Wert von rund 1000 Euro. Personenbeschreibung: circa 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, korpulent aber nicht dick, hatte kurze dunkle Haare und sprach deutsch ohne erkennbaren Dialekt. Auffallend war, dass er weiße Gummihandschuhe trug. Hinweise an den Polizeiposten Wollmatingen, (07531) 942 993.