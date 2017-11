Konstanz Drei Verletzte bei Unfall auf Konstanzer Westtangente - Sperrung ist aufgehoben

Bei einem Unfall auf der Westtangente in Konstanz zwischen der B33 und Wollmatingen wurden drei Personen verletzt. Die Streckensperrung ist inzwischen aufgehoben.

Wie die Polizei mitteilt, wurden bei einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, gegen 11.45 Uhr, auf der Westtangente ereignet hat, drei Personen verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Eine 39-jährige Fahrerin eines aus Richtung B31 kommenden VW Touran geriet mit ihrem PKW in einer leicht abschüssigen Rechtskurve aus noch unklarer Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen entgegenkommenden Klein-LKW. Während der Beifahrer des Klein-LKW leicht verletzt wurde, musste der eingeklemmte Fahrer von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde ebenso wie die VW-Fahrerin nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle mit vermutlich mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Touran wird der Schaden auf 15.000 Euro, am Klein-LKW auf rund 20.000 Euro geschätzt. Zur Versorgung der Verletzten, Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Westtangente gesperrt werden. Die Sperrung wurde um etwa 15.45 Uhr aufgehoben.