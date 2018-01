Konstanz "Drecksau" oder "dumme Kuh" - und das sind noch die harmlosesten Wörter mit denen Konstanzer Politiker beleidigt wurden

Der Wille des Volkes zeigt sich auch darin, dass mal geschimpft wird. Wo aber ist die Grenze zwischen einer schwierigen Meinung, die man aushalten muss, und wann ist die Schwelle zur Menschenverachtung überschritten?

Seien Sie sanft gegrüßt, verehrter Leser. In dem nun folgenden Essay nehme ich Sie mit auf eine Blumenwiese in saftigem Grün und...ach, lassen wir das. Regen wir uns lieber gediegen auf. Über nervige Schweizer, verbissene Ur-Konstanzer, überhebliche Zugezogene, SUV-Fahrer, Fahrradfahrer, Muslime, Christen, Frauen, Männer. Oder Politiker. Schimpfen ist ein Teil der Demokratie, und Wut hat auch schon Positives bewirkt. So weit, so gut. Wo aber ist die Grenze zwischen einer schwierigen Meinung, die man aushalten muss, und wann ist die Schwelle zur Menschenverachtung überschritten?

Diese Frage hat im vergangenen Jahr nicht nur die große, sondern auch die kleine Politik in der Region beschäftigt. Schließlich ist der Ton auch gegen Kommunalpolitiker härter geworden. Wie hart, haben viele Politiker im Rahmen der Flüchtlingsdebatte gespürt. Nicht nur in direkten Gesprächen, beispielsweise mit Anwohnern neben geplanten Unterkünften vor Ort, sondern auch per Mail oder auf Facebook. Mit den rückgängigen Flüchtlingszahlen auch im Landkreis sind die Kommentare zwar weniger geworden, aus der Debatte bleiben aber fünf Erkenntnisse für strittige Themen im Jahr 2018.

Zu oft werden im Netz aus Menschen, die Bedenken äußeren, per Zeigefinger Rechtsradikale gemacht. Der Satz „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“ wird zu oft und zu schnell abgetan als ein letzter Aufschrei von dummen Wutbürgern, die man rechts liegen lassen sollte. Woher kommt dieser Eindruck, bestimmte Dinge nicht mehr sagen zu dürfen? Er rührt daher, dass unsere Öffentlichkeit größer und kontrollierbarer geworden ist. Wer heute mal auf den Stammtisch haut, kann das längst nicht mehr nur in einem geschlossenen Raum tun, sondern auf Online-Plattformen, die theoretisch jeder erreichen kann.



Jede Aussage steht so direkt im öffentlichen Raum und wird nicht nur von den Stammtisch-Kumpels, sondern von einer viel breiteren Masse beurteilt. Das sind wir nicht gewohnt: Wir bekommen schnell Gegenwind, aus welcher politischen Ecke auch immer. Bei vielen erweckt das den Eindruck, nicht mehr frei sprechen zu können. Das haben aber auch Populisten verstanden – und drängen sich gerne in diese Opferrolle. Sie erzählen das, was eine bestimmte Zielgruppe gerne hören will, kämpfen im Namen der Meinungsfreiheit und halten den Gegenwind selbst nicht aus.

Der politischen Debatte tut Klartext gut und es darf auch mal emotional sein. „In der Politik müssen Konflikte ausgelebt werden. Wer absichtlich provoziert, rüttelt die Kollegen wach – gerade bei Konflikten, die schon sehr oft thematisiert wurden“, sagt auch die Konstanzer Sprachwissenschaftlerin Regine Eckardt. „In den 60er und 70er Jahren gab es handfeste Debatten im Bundestag.



Die politischen Pöbeleien waren aber zum einen sehr originell – wie zum Beispiel die 'Übelkrähe' von Herbert Wehner. Oder sie entsprachen den – ich sage mal Standardbeschimpfungen. 'Arschloch' zum Beispiel, das kann jedem rausrutschen. Das sind Worte, mit denen man sich mal kurz Luft macht. Auch das muss in politischen Debatten möglich sein. Der Diskussion tut es natürlich gut, wenn sie auf einem rein sachlichen Informationsaustausch basiert. So rational verläuft aber kaum je eine Debatte. Das ist ein hehres Ideal. Man sollte also nicht schockiert sein, wenn die Schwelle überschritten wird zwischen dem Austausch von Information und der Beschimpfung.“



Auch in 2018 sollten deshalb gerne die Fetzen fliegen – und die gehässigen Kommentare hinterher. „Viele Politiker reden wie ihre eigene Pressemitteilung – aus Angst, etwas Falsches zu sagen. Ich kann nur dazu ermutigen, auch ein bisschen was auszuhalten“, sagt die Konstanzer Gemeinderätin Christine Finke über die Bundespolitik. „Kritik darf – gerade auch im politischen Bereich – pointiert, polemisch und überspitzt sein“.



Dieser Satz stammt aus einem Urteil gegen einen Facebook-Nutzer, der OB Uli Burchardt mit den Worten „Hat der Konstanzer Oberbürgermeister ein Alkoholproblem oder ist er von Natur aus geistig umnachtet?“ verhöhnt hatte. Zwei Gerichte und der sprachwissenschaftliche Fachbereich der Uni Konstanz sahen den Tatbestand der Beleidigung erfüllt – in letzter Instanz wurde der Mann allerdings freigesprochen.

Trotz des scheinbar großen Informationsgehalts beruhen immer weniger Kommentare auf sachlicher Information. Frei nach dem Kabarettisten Dieter Nuhr: „Wer keine Ahnung hat, der sollte einfach mal die Fresse halten“. Tun aber viele nicht. Fake News und unwahre Beleidigungen sind nur schwer wieder aus unserem Wissensspeicher zu löschen, sagt die Konstanzer Sprachwissenschaftlerin Regine Eckardt. „Vor allem wenn sie unser Erwartungsbild bestätigt haben. Selbst also, wenn ich hinterher höre: Nein, das war falsch – selbst dann bleibt etwas hängen. Für Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ist dieser Effekt noch desaströser.“

Viele Menschen posten, liken und teilen Hass-Inhalte und Fake News, weil sie zu einer Gruppe dazugehören wollen, und teilweise nicht, weil sie tatsächlich daran glauben. Der Philosoph Achille Mbembe sagte 2017 im Deutschlandfunk: „An die Stelle der Öffentlichkeiten sind mittlerweile Binnengemeinden getreten, Empörungsgemeinschaften von Menschen, die genau dasselbe fühlen und denken; Argumente, rationales Für und Wider, Abwägen dergleichen, das alles verschwindet und wird preisgegeben zugunsten von Gefühlsräumen, wo wir alle nur das suchen, was wir alle ohnehin schon kennen."



Diese Erfahrung hat auch Oberbürgermeister Uli Burchardt nach einer heftigen Diskussion über die Flüchtlingsunterkunft am Hörnle gemacht. Auf Facebook und einem Blog las er nicht nur den Satz „Hat der ein Alkoholproblem?“, sondern auch Hetze und Drohungen über sich. Wie andere Bürgermeister auch, berichtet er: „Da hieß es dann zum Beispiel: ‚Diesem OB, dieses Drecksschwein, sollte man ins Gesicht spucken anschließend auspeitschen und an die Wand stellen‘ oder ‚Jugendamt nehmt der Drecksau das Kind‘.



Burchardt erstattete Anzeige gegen eine Reihe von Facebook-Nutzern – und erfuhr später, dass die meisten von ihnen gar nicht im Landkreis wohnen. Stammtisch-Sprüche oder ein gehässiger Kommentar von der Seite auf dem Konstanzer Wochenmarkt gehörten zum Geschäft, sagt Burchardt. „Aber es ist eine zunehmende Verrohung des Verhaltens festzustellen. Die Gewalt gegen Polizisten, Feuerwehrleute und Hilfskräfte zeigt dies deutlich. Auch die Respektlosigkeit gegenüber Politikern ist größer denn je. Und man kann sich nur schwer dagegen wehren. Ein Politiker, so heißt es, muss alles aushalten.“

Wer heutzutage Politiker wird, braucht Mut. Droh-Mails, Facebook-Hetze, anonyme Briefe mit Beleidigungen: All das haben auch Kommunalpolitiker hier schon erlebt. Die Autorin und Konstanzer Gemeinderätin Christine Finke ist eine von ihnen. Seit Jahren kämpft sie offen und auch mal provokant für die Rechte von Alleinerziehenden. Dafür erntet sie viel Zustimmung – aber auch viel Hass, von Männern wie Frauen. Vor allem seit ihrem Vorschlag, die Bundesjugendspiele abzuschaffen und einen freiwilligen Sportwettbewerb einzurichten.



Wo ist für sie die Grenze zwischen einer schwierigen Meinung, die man aushalten muss, und wann ist die Schwelle zur Menschenverachtung überschritten? „Die Grenze, was ich aushalte, definiert sich immer wieder neu, je nachdem, was ich erlebe“, antwortet Finke. „Als Politikerin braucht man auf jeden Fall ein dickes Fell." Beleidigungen wie „dumme Kuh“ seien noch harmlos im Gegensatz zu den Kampagnen gegen sie, die sie schon erlebt habe – darunter auch ein Hackerangriff auf ihren privaten Laptop. Meist seien es dieselben, deutschlandweit, die sich online organisieren und in der Masse angreifen.



Mundtot machen lassen will sie sich dadurch nicht. „Das ist es ja, was die erreichen wollen.“ Stattdessen hat auch Finke schon Strafanzeige erstattet. Noch läuft ein Ermittlungsverfahren. Der juristische und bürokratische Prozess ist allerdings mühsam – hinzu kommen die Anwaltskosten. Finke setzt deshalb in bestimmten Fällen auf Ignoranz: „Ich lösche die Sachen entweder gleich oder lese sie gar nicht erst." Eine Methode, die übrigens auch Regine Eckardt empfiehlt.

