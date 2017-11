Konstanz Draußen ist es nasskalt, und die Kinder quengeln? Das Archäologische Landesmuseum Konstanz hat das perfekte Programm!

So macht Geschichte Spaß: Die neue Playmobil-Ausstellung versetzt die Besucher des Archäologischen Landesmuseum in die Zeit der Römer. Nicht nur für Kinder ein Riesenspaß – und am Samstag, 2. Dezember, gibt es eine ganz besondere Überraschung.

Die neue Playmobil-Ausstellung im Archäologischen Landesmuseum beschäftigt sich mit der Zeit und der Welt der alten Römer. Ganz oben unter dem Dach des Museums haben Experten mit viel geschichtlichem Wissen und erkennbarer Freude an teils humorvollen Details die Zeit vor rund 2000 Jahren in Szene gesetzt. Schon zum zehnten Mal und mit nicht nachlassendem Erfolg nutzt das Museum dabei die nicht nur bei Kindern beliebten Figuren für ein riesiges Schaubild, das zum Entdecken und Staunen einlädt.

Wie Sie hinkommen

Das Archäologische Landesmuseum ist für ganz Baden-Württemberg die zentrale Einrichtung ihrer Art – selbst in Konstanz wissen viele nicht um die Bedeutung des Hauses. Dabei ist es kaum zu übersehen: Es befindet sich am Benediktinerplatz neben dem Polizeipräsidium. Parken kann man in der Tiefgarage Augustinerplatz, die Bushaltestelle Sternenplatz wird von fast allen Linien bedient. Seehas-Fahrer steigen in Konstanz-Petershausen aus und laufen knapp zehn Minuten immer an den Gleisen entlang.

Wann und wie sie reinkommen

Zu sehen ist die Ausstellung "Römisch way of Life" bis 24. Februar 2019 dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro für Erwachsene und ein Euro pro Kind oder zehn Euro für die komplette Familie. Und weil es der erste Samstag im Monat ist, ist der Besuch diese Woche, am 2. Dezember, sogar ganz gratis (aber nicht umsonst).