Konstanz Drangvolle Enge an der Zufahrt zum Parkhaus Marktstätte: Ein kleiner Umbau soll die Lage verbessern

Ein breiteres Portal am Parkhaus soll den Verkehr in der Konstanzer Dammgasse entzerren. Nachdem erste Ideen der Besitzer zu heftigen Protesten geführt haben, sieht es jetzt nach einem Kompromiss aus.

Autofahrer können hoffen: Die Ein- und Ausfahrt am Parkhaus Markstätte in der Dammgasse soll deutlich verbessert werden. Die Garage mit 288 Stellplätzen erhält eine weitere Einfahrt etwas weiter in der Gasse und künftig zwei Ausfahrten. Damit sollen schwierige Situationen beim Abbiegen auf extrem engem Raum entschärft und der Verkehr insgesamt flüssiger werden. Vom Tisch sind Vorstellungen, die neue Einfahrt am oberen (westlichen) Ende der Dammgasse zu errichten, stattdessen soll sie künftig direkt neben der bisherigen Zufahrt liegen. Das bestätigten die Konstanzer Stadtverwaltung sowie die Betreibergesellschaft B+B dem SÜDKURIER auf Anfrage. Rechtliche Einwände oder Einsprüche von Nachbarn gibt es demnach nicht.

Gegen die erste Idee liefen die Anwohner Sturm

Mit der neuen Planung ist auch ein Konflikt zwischen den Besitzern des Parkhauses Markstätte – es ist jüngst an eine Schweizer Gesellschaft verkauft worden – und mehreren Nachbarn gelöst. Im November war Andreas Napel, der Leiter des Baurechts- udn Denkmalamts noch von einem möglichen Rechtsstreit ausgegangen: Angrenzer an der Markstätte hatten befürchtet, dass sie durch die Dammgasse nicht mehr zu ihren eigenen Gebäuden und Tiefgaragen kommen, wenn die Warteschlange am Parkhaus sich durch die ganze Gasse ziehen würde. Auch mehr Lärm und Abgase hatten sie erwartet und dafür einige Unterstützung in der Politik erhalten.

Auch die Stadtverwaltung hat keine Einwände

Nun sind nur noch kleinere Veränderungen geplant, wie das Pressebüro der Stadt Konstanz bestätigte. Der Umbau sei auch durch den bestehenden Bebauungsplan gedeckt, und "Bedenken seitens der betroffenen Fachämter bestanden ebenfalls nicht". Laut einem Sprecher der Betreiberfirma B+B sollen die Bauarbeiten am Parkhaus im Mai beginnen, allerdings konnte er noch nicht sagen, wann die verbreiterte Einfahrt fertiggestellt ist. Die Pläne seien aber sehr zu begrüßen, "denn der Verkehr an der Stelle wird sich deutlich entspannen", sagte er. Ob B+B das Parkhaus nach der Sanierung weiter betreibe, sei unklar, da die Verhandlungen mit dem neuen Eigentümer noch liefen.

Und warum kann man diese vier Parkplätze an der Sparkasse nicht streichen?

Eine weitere vielen Nutzern des Parkhauses gewünschte Verbesserung in der Dammgasse wird es dagegen nicht geben: Die Stadtverwaltung hält daran fest, die vier Anwohner-Stellplätze an der Mauer des Sparkassen-Gebäudes zu erhalten. Damit bleibt die Zufahrt zwischen dem historischen Bau und dem gegenüberliegenden Schnellrestaurant so eng wie bisher.

... weil die Stadtverwaltung "kein großes Problem" sieht

Das Bürgeramt teilte dazu mit, die Stellplätze dort seien "im Ist-Zustand verträglich und waren kein großes Problem in der Vergangenheit". Das Bürgeramt widersprach der Wahrnehmung, dass dort oft auswärtige Autos stehen und auch außerhalb des erlaubten Bereicht geparkt wird: "Es werden insgesamt keine eklatanten Verstöße festgestellt", Abschleppen sei "so gut wie nie" erforderlich. Und: "Bei einer Auflösung der Stellplätze wäre man vor Falschparkern vermutlich erst recht nicht gefeit."