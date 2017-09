Konstanz Drachen zähmen und Burgen erobern: Kinderfest Konstanz-Kreuzlingen am 9. September

Der Stadtgarten wird am Wochenende zum großen Freiluft-Spielzimmer. Die Toggo-Tour gastiert zwei Tage lang in der Hafenstraße

Die Sommerferien sind fast zu Ende, aber der Höhepunkt steht noch bevor: Das Konstanzer Kinderfest am Samstag, 9. September, das die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (MTK) in Medienpartnerschaft mit dem SÜDKURIER im Konstanzer Stadtgarten veranstaltet. In diesem Jahr wird den Mädchen und Jungen sogar noch mehr geboten. Mit der Toggo-Tour, die in der Hafenstraße Station macht, wird das Kinderfest nicht nur ergänzt, sondern sogar verlängert. Toggo ist ein von Super RTL ausgestrahltes Programm für Kinder. Mit den Hauptfiguren des Programms tourt die Toggo-Tour durch verschiedene Städte. Die Toggo-Welt wird auch am Sonntag noch geöffnet sein. "Das passt zum Kinderfest", wertet Sabine Graf, stellvertretende MTK-Geschäftsführerin.

Im vergangenen Jahr war die Toggo-Welt parallel zum Kinderfest am Münsterplatz präsent. "Toggo-Tour hat kindgerechte und breit gefächerte Angebote präsentiert. Eine ideale Ergänzung", findet Sabine Graf, deren Kinder von dem Zusatzangebot vollkommen begeistert waren. "Marie wollte unbedingt auf Ohnezahn reiten", schmunzelt sie über ihre kleine Drachenzähmerin. Dieses Mal ist die Toggo-Tour räumlich noch besser an das Kinderfest angebunden, denn vom Freiluft-Spielzimmer im Stadtgarten ist es nicht weit zur Drachenwelt in der Hafenstraße.

Das Kinderfest der Städte Konstanz und Kreuzlingen bleibt dennoch Dreh- und Angelpunkt für alle spielbegeisterten Kinder und Erwachsenen. 63 Vereine, Initiativen und Unterstützer werden wieder einen facettenreichen Erlebnisparcours gestalten. Hufeisenwerfen beispielsweise will Projektleiterin Sina Erdle unbedingt ausprobieren. "Es ist viele Jahre her, dass ich das mal gemacht habe. Jetzt will ich natürlich wissen, ob ich es noch kann", lacht sie. "Mit den Wiesenkindern können die jungen Besucher Trommeln basteln; da werden sich die Eltern freuen", orakelt Sina Erdle. Die Mädchen und Jungen können darüber hinaus mit der Jugendfeuerwehr einen Löscheinsatz üben, ihr Müllwerkerdiplom machen, Riesenseifenblasen zaubern, am Schubkarrenwettlauf teilnehmen, mit Marschtrommeln und Klepperle musizieren, Masken und Fasnachtsorden basteln, mittelalterliche Spiele ausprobieren und vieles mehr.

Apropos Mittelalter: "Es wird auch eine kleine Stadtrallye geben. Mit einem Ritter gehen die Kinder auf Tour und erfahren dabei Wissenswertes über das Konzil und das mittelalterliche Leben in der Stadt", kündigt Sina Erdle an. Zum Finale des Konziljubiläums hat die MTK zudem einen kleinen Baumeisterwettbewerb ausgelobt, bei dem es gilt, das persönliche Traumkonzil aus Karton zu gestalten. "Es haben schon viele Kinder ganz fleißig gebastelt", freut sich Erdle und präsentiert die ersten kunstvoll bemalten Miniaturbauwerke. Die Bastelvorlagen sind auch während des Kinderfestes am MTK-Stand erhältlich.

Nicht zu vergessen ist das Bühnenprogramm in der Konzertmuschel im Stadtgarten. Hier sorgen Kinder und Jugendliche für Unterhaltung der Gleichaltrigen. Eröffnet wird das Showprogramm um 12 Uhr von der Kreuzlinger Stadträtin Dorena Raggenbass und MTK-Geschäftsführer Eric Thiel. Neben der Mitmach-Show des Europa-Parks stehen tänzerische Darbietungen unterschiedlichster Tanzschulen der Region im Fokus.

Gegen Ende des Kinderfestes findet das Entenrennen – veranstaltet vom Lions-Club Konstanz, dem Leo Club Konstanz und den Wirtschaftsjunioren Hegau-Bodensee – zwischen Stadtgarten und Inselhotel statt. 7000 gelbe Plastikenten werden dann um die Wette schwimmen. "Für die Kinder ist das immer eine Gaudi", weiß Sabine Graf. Sie freut sich auf diese Zusatzaktion beim Kinderfest, denn der Erlös der Aktion – alle hoffen wieder auf 35 000 Euro – kommt gemeinnützigen Organisationen und sozialen Einrichtungen, die sich um Kinder kümmern, zu Gute.

Daten und Wissenswertes rund um das Kinderfest

Das Fest: Das Kinderfest Konstanz-Kreuzlingen findet am Samstag, 9. September, von 11 bis 17 Uhr im Konstanzer Stadtgarten statt. 63 Vereine und Organisationen präsentieren in dieser Zeit ein ansprechendes und kostenfreies Aktionsprogramm für Mädchen und Jungen. Die offizielle Eröffnung mit der Kreuzlinger Stadträtin Dorena Raggenbass und MTK-Geschäftsführer Eric Thiel findet um 12 Uhr an der Konzertmuschel statt.

Das Entenrennen: Das Konstanzer Entenrennen vom Lions-Club Konstanz, dem Leo Club Konstanz und den Wirtschaftsjunioren Hegau-Bodensee findet am 9. September um 16.45 Uhr zwischen Stadtgarten und Inselhotel statt. 7000 Enten sollen um die Wette schwimmen. Eine Enten-Adoption kostet fünf Euro und bietet die Chance auf interessante Gewinne. Der Erlös der Aktion kommt Institutionen und Einrichtungen für Kinder zu Gute. Nähere Infos: www.konstanzer-entenrennen.de

Der Service: Sollten Eltern ihre Kinder aus den Augen verlieren – die MTK hat Vorsorge getroffen. Am Eingang zum Festgelände sowie am Stand der MTK sind Kinderfundarmbänder erhältlich, auf denen der Vorname des Kindes sowie die Handynummer der Eltern notiert werden.

Die Toggo-Tour: In der Hafenstraße macht die Toggo-Tour am Samstag, 9. September, und Sonntag, 10. September, jeweils von 11 bis etwa 18 Uhr Station. (as)

Das Programm im Internet: www.kinderfest-konstanz.de