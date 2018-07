Eine Vonovia-Mieterin packt aus "Alle 15 Monate eine Mietsteigerung"

Hannelore Rimmele lebt in einer der mittlerweile berühmt-berüchtigen Vonovia-Häuser in der Konstanzer Schwaketenstraße. Sie berichtet darüber, wie sie dort lange gerne gelebt habe, der Ärger mit Legionellen-Befall begonnen habe und in ständigen Mieterhöhungen geendet sei.