Konstanz Diskutieren statt sprühen: Die Beschädigung der Frei.Wild-Plakate ist beste Werbung für den Opfermythos der Band

Die Texte von Frei.Wild gehen weit, manchen gehen sie zu weit. Die Band selbst wird frohlocken, dass jetzt auch in Konstanz Plakate für ihr neues Album beschädigt wurden – es passt in ihre Selbstdarstellung, kommentiert Benjamin Brumm.

Die Band Frei.Wild kann man gut finden, oder eben nicht. Ihre Plakate zu übermalen, wie jetzt in Konstanz geschehen, ist allerdings töricht und allenfalls Werbung für die Selbstdarstellung der Band als Opfer einer vermeintlichen linken Übermacht. Die Realität lautet: Frei.Wild ist weder verboten noch wurde jemals eines ihrer Lieder auf den Index gesetzt – und die entsprechenden Prüfstellen sind hier streng. Der private Werbeflächen-Dienstleister kann ihre Plakate damit problemlos aufhängen. Sie zu besprühen ist Sachbeschädigung und nicht freie Meinungsäußerung. Fakt ist auch: Frei.Wild will nach eigener Aussage keine rechtsextremen (oder sonst irgendwie extremistischen) Fans, schreiben in ihren Texten mitunter auch gegen Neonazis an und lassen beim Zugang zu ihren Konzerten peinlich genau das Publikum überprüfen.

Fakt ist gleichzeitig: Frei.Wild provozieren bewusst. Mit obszönen und/oder schlicht geschmacklosen Plakaten, was Musiker – egal welchen Genres – allerdings schon immer getan haben und weiter tun werden. Bei der Einordnung der eigenen Texte, sie seien aus Südtiroler Sicht und nicht aus deutscher Sicht zu verstehen, macht es sich die Band jedoch zu einfach. Bewusst? Ihr Heimatbegriff ist fragwürdig und entspricht in Teilen der Neuen Rechten, ein Recht auf Heimat habe jedes Volk nur im eigenen Land. Das gilt es zu thematisieren. Am besten in der Diskussion mit Frei.Wild und ihren Fans. Am schlechtesten, indem man Poster beschmiert.

benjamin.brumm@suedkurier.de