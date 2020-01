Überschäumende Phantasie und Freude an Kreativität zeichnen die Dingelsdorfer insgesamt und den Narrenverein Ala-Bock im Besonderen aus. Unter dem Motto „Der Ala-Bock in den Tiefen des Meeres“ entführte Neptun Florian mit den vielgestaltigen Meeresbewohnern die Zuschauer in die faszinierende Unterwasserwelt. Das ließen sich weder Taucher noch Eisbären, Pinguine und Seegurken entgehen; sogar ein großer Schwarm Clownfische kam extra aus Dettingen angeschwommen, um die vergnüglichen Stunden mitzuerleben.

Die Akteure auf und hinter der Bühne Auf der Bühne: Florian Rossknecht, Tom und Roland Schmiedmeister, Peter Baumann, Kai Sablijc, Sonja Dietrich, Petra Keller, Felix Pister, Felix Gau, Thorsten Pfau, Ingolf Astor, Timo Büglmeier und die Häsgruppe. Musikverein Dingelsdorf unter Leitung von Philipp Renz. Kindergarde unter Leitung von Linda Büglmeier und Vera Rossknecht, Garde unter Leitung von Stephanie Kunkel, Corinna und Sabrina Renz, Kinderballett unter Leitung von Alisha Martin, Selina Hansbauer und Daniela Romer, Männerballett unter Leitung von Melanie und Daniela Romer sowie Damenballett. Hinter der Bühne: Rainer Kalmann und Michael Geisenberger (Licht- und Tontechnik), DJ Stephan (Musik), Anna Vocelka und Ute Thiedmann (Maske).

Tanz ist ein Markenzeichen

Markenzeichen des Ala-Bock-Programms sind vortreffliche Tanzeinlagen und Sketche, bei denen die Akteure vor allem ihr Improvisationstalent und ihren Ideenreichtum gezielt ausspielen. Quonja und Quedra (Sonja Dietrich und Petra Keller) leisteten den Ala-Bock als scharfe Quallen spitzzüngig Entwicklungshilfe bei der Gestaltung der Meeresexkursion und spotteten nicht nur über die Elferräte, sondern auch über das Konstanzer Feuerwerksverbot und Dingelsdorf, wo als allererstes der Klimanotstand ausgerufen worden sei.

Sieht ziemlich endgültig aus: Eine Szene aus dem Männerballett. | Bild: Scherrer, Aurelia

Ein Höhepunkt: Ein Stück über Poseidon

Kreativ und phantasievolle gestaltete sich der Sketch „Uboot vs. Poseidon“. Kai Sablijc, Felix Pister, Felix Gau und Thorsten Pfau erzählten eine wunderbare Geschichte von Poseidon, der bei Arielles Geburtstag wegen Käpt‘n Iglu und Käpt‘n Morgan versackt ist. Etwas verkatert machte er Aquajogging, bis ein U-Boot in seinen Gartenzaun krachte. Mit dieser selbst erfundenen Geschichte, die mit viel Esprit und Witz rüberkam, begeisterten die Akteure die Zuschauer.

Die Garde der Ala-Bock: Das ist mehr als Tanz, das ist anstregende wie Sport. | Bild: Scherrer, Aurelia

Auch etwas von Comedy

Stand-up-Comedy ist eine weitere Spezialität des Narrenvereins. Parade-Beispiele sind Roland Schmiedmeister, der erstmals gemeinsam mit seinem Sohn Tom seinen Koffer packte, und Florian Rossknecht, der als Neptun seine Begrüßungsansprache gurgelte. Am Stegreifspiel hat aber auch offenkundig das Moderatoren-Duo „Daucher und Hai“ (Peter Baumann und Kai Sablijc) mächtig viel Spaß, das bei der Premiere Dank des begeisterten Publikums sogar das Unterwasser-Echo spontan erfand.

Das gemischte Kinderballett, das sich mittlerweile zum Teenie-Ballett entwickelt hat, ist unverzichtbarer Programmpunkt der Ala-Bock-Abende. | Bild: Scherrer, Aurelia

Ingolf Astor und Timo Büglmaier auf dem Traumschiff

Auch das Traumschiff mit Ingolf Astor, der trefflich Florian Silbereisen imitierte, und Timo Büglmaier als Oskar Schifferle schipperte über das Meer. Mit flotten Sprüchen, kessen Witzen und ausgezeichneten Gesangsstücken präsentierten sie eine begeistert aufgenommene All-inclusive-Darbietung. Unverzichtbar ist stets der Auftritt des Musikvereins-Dingelsdorf. Die Stimmungsgaranten präsentierten sich als versierte Taucher, wobei Dirigent Philipp Renz eine theatralische Begegnung mit dem weißen Hai hatte.

Tanzen auf hohem Niveau: DAs Ala-Bock-Damenballett. | Bild: Scherrer, Aurelia

Gelenkige kleine Tänzer

Stolz sind die Ala-Bock zu Recht auf ihre vielen, qualitativ auf hohem Niveau stehenden Tanzformationen, die die Zuschauer nicht ohne Zugabe von der Bühne ließen. Die Kindergarde mit den Allerjüngsten tanzte sich nicht nur ihrer Ausstrahlung wegen in die Herzen der Zuschauer, sondern ließ diese aufgrund ihrer Gelenkigkeit staunen, während das gemischte Kinderballett langsam in Teenie-Ballett umgetauft werden könnte. Garde und Damenballett sind definitiv die tänzerischen Aushängeschilder der Ala-Bock, denn sie vereinen technischen Anspruch, genaue Synchronität und abwechslungsreiche Choreografien.

Nach Vorbild eines großen Piraten: Das Männerballett tanzte eine fantasievolle Geschichte. | Bild: Scherrer, Aurelia

Damenballett mit besonderen Kostümen

Das Publikum ist darüber hinaus immer auf die Kostüme des Damenballetts gespannt, die in diesem Jahr einen besonderen Zauber ausstrahlten. Wer Vorurteile gegenüber Männerballetts hegt, sollte jenes von Dingelsdorf einmal gesehen haben, um zu erleben: Männerballett gibt es mit Niveau. Die Herren tanzten in trefflicher Kostümierung eine Piratengeschichte nach dem Vorbild auch von Jack Sparrow aus dem Film Fluch der KaribikKönig.