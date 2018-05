Konstanz Dingelsdorf hat jetzt eine eigene Bürgerstiftung

Die Initiative beginnt mit 30 000 Euro Grundkapital und sie soll Soziales und Bildung im Ort fördern.

Die neue Dingelsdorfer Bürgerstiftung kann ihre Arbeit aufnehmen: Sie ist nun offiziell gegründet. Die Initialzündung, in Dingelsdorf eine Bürgerstiftung zu gründen, erfolgte eigentlich durch die Dingelsdorfer Ortschronik. Deren zwei Auflagen wurden durch Spenden finanziert, und der Ortschaftsrat überlegte, wie der Verkaufserlös sinnvoll verwendet werden könnte. Die Idee einer Bürgerstiftung war geboren. Dank weiterer glücklicher Umstände in Form finanzieller Zuwendungen machten jetzt fünf Jahre später die Gründung der Bürgerstiftung Dingelsdorf mit einem Stiftungskapital in Höhe von 30 000 Euro möglich.

Schlussakt im Prozess

"Es ist der Schlussakt der Gründung und die Umsetzung eines lang gehegten Wunsches", stellte Ortsvorsteher Heinrich Fuchs fest, als Christoph Müller, Vorstandsmitglied der Sparkasse Bodensee, ihm und Renate Schmitz, Vorsitzende des Vereins Dingelsdorfleben, die Stiftungsurkunde überreichte. "Wir sind froh, dass die Bürgerstiftung in relativ kurzer Zeit realisiert wurde, ohne dass mühsam eine Satzung erarbeitet werden musste", so Fuchs.

Sparkasse als Patin

Die Sparkasse hatte im vergangenen Jahr eine Stiftergemeinschaft ins Leben gerufen, die ein Dach für Unterstiftungen mit geringem Grundkapital bietet. Die Sparkasse verwaltet in Zusammenarbeit mit der Deutschen Stiftungstreuhand die Finanzen, während die Stiftungsräte der Unterstiftungen über die Erträge bestimmen.

Froh über den Beistand

Fuchs ist froh über den "fachlichen Beistand" seitens der Finanzexperten, denn "nicht alle Fehler sind im Nachhinein heilbar". Aber auf diese Weise seien allen Hürden und möglichen Fallstricke "charmant umgangen" worden. Der Beitritt zur Stiftergemeinschaft Sparkasse Bodensee sei die "Möglichkeit, auf einfache Art eine Stiftung zu gründen und mildtätig zu wirken", so Christoph Müller. Dingelsdorf sei "die erste Gemeinde im Stadtkreis Konstanz", die sich der Stiftergemeinschaft angeschlossen habe.

Kapital bleibt unangetastet

Die Bürgerstiftung Dingelsdorf/Oberdorf ist quasi dem Verein Dingelsdorfleben angegliedert. Der Stiftungsrat besteht zur Hälfte aus Mitgliedern des Bürgervereins Dingelsdorfleben und des Ortschaftsrats Dingelsdorf/Oberdorf. "Die Stiftung ist sehr breit aufgestellt, so dass wir in vielen Bereichen helfen können", erklärte Fuchs. Und: "Das Stiftungskapital bleibt unangetastet, nur die Erträge werden segensreich eingesetzt." In Anbetracht des aktuellen Zinsniveaus kämen zwar keine gewaltigen Summen zustande, um wirken zu können, aber auch das werde sich irgendwann einmal ändern, sagt der Ortsvorsteher. Außerdem könnten auch Spenden für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.

Hoffnung auf Zustiftungen

Allerdings: "Eine Bürgerstiftung lebt von Zustiftungen und Spenden", meinte Fuchs. "Ich hoffe und wünsche, dass die Bürgerstiftung in der Bevölkerung ankommt. Die Aufgabe des Stiftungsrates wird es sein, dass sie ein Bestandteil der Dorfgemeinschaft wird wie die Feuerwehr."

Die Bürgerstiftung

Entstehung: 2003 beschloss der Dingelsdorfer Ortschaftsrat, eine Bürgerstiftung zu gründen. Ziel war ein Pendant zur Litzelstetter Bürgerstiftung. Mit Übergabe der Urkunde ist jetzt die Gründung der Bürgerstiftung Dingelsdorf erfolgt.

2003 beschloss der Dingelsdorfer Ortschaftsrat, eine Bürgerstiftung zu gründen. Ziel war ein Pendant zur Litzelstetter Bürgerstiftung. Mit Übergabe der Urkunde ist jetzt die Gründung der Bürgerstiftung Dingelsdorf erfolgt. Satzungsziele: Die Stiftung fördert bürgerschaftliches Engagement zu Gunsten gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke auf allen Ebenen der Dorfgemeinschaft, darunter auch die Bildung und Ausbildung von Bürgern zum Wohl der Dingelsdorfer Bevölkerung. Naturschutz und die Pflege von Landschaft und Heimat zählen ebenfalls unter die Satzungsziele.

Die Stiftung fördert bürgerschaftliches Engagement zu Gunsten gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke auf allen Ebenen der Dorfgemeinschaft, darunter auch die Bildung und Ausbildung von Bürgern zum Wohl der Dingelsdorfer Bevölkerung. Naturschutz und die Pflege von Landschaft und Heimat zählen ebenfalls unter die Satzungsziele. Stiftungsrat: Vorsitzender ist Ortsvorsteher Heinrich Fuchs, stellvertretende Vorsitzende ist die Vorsitzende des Bürgervereins Dingelsdorfleben, Renate Schmitz. Die weiteren Mitglieder der neuen Einrichtung sind die Ortschaftsräte Erwin Riede und Roland Romer sowie von Dingelsdorfleben Bernd Renner und Horst Scheu. (as)

Informationen im Internet:www.dingelsdorfleben.dewww.stiften-am-bodensee.de