Konstanz Dieses hohe Haus ist eine ganz besondere Adresse

Das ist kein Museum, sondern ein Geschäft: Wie ein Betrieb seit 50 Jahren in einem Baudenkmal erster Güte erfolgreich wirtschaftet.

Natürlich, sagt Jeannine Schmidt, ist auch herzlich willkommen, wer nur schauen will. Wer über eine kühn geschwungene 60er-Jahre-Wendeltreppe Stockwerk um Stockwerk nach oben steigt, um am Ende unter einem sehr hohen, sehr spitzen Giebel und zwischen jahrhundertealten Natursteinmauern zu stehen. Aber wenn Jeannine Schmidt dann hört, hier sei es ja wie im Museum, dann muss sie doch sanft widersprechen. "Wir sind ein Geschäft", sagt sie. Will heißen: Das alles dient auch dem Broterwerb.

Seit 1966 gibt es das Geschäft

Genau 50 Jahre ist es nun her, dass das Geschäft von Jeannine Schmidt, ihrem Mann Claus und ihrer Schwester Christiane Schmidt-Neubig in einem der wichtigsten Baudenkmäler von Konstanz zuhause ist. 1966 hatte es hier einen verheerenden Brand gegeben, die Firma Wohnform KH Schmidt war schräg gegenüber im so genannten Stadlerhaus ansässig.

Mehr Chancen als Risiken

Mit dem heutigen Nutzer, dem Möbelgeschäft Bent Sörensen, verbindet die Schmidts ein herzliches Miteinander. Klaus Schmidt schaute nicht auf die Risiken in dem uralten Haus, sondern erkannte die Chancen. Weil es eben ein besonderes Haus ist, das dank seiner meterdicken Mauern auch das Inferno in der Nacht von jenem 21. auf 22. November überstand.

Modern, aber nicht modisch

Seither hat sich viel getan, aber geblieben ist die feste Verankerung von Haus und Familie im Gemeinwesen. Hatte sich schon Klaus Schmidt für Handel und Kultur gleichermaßen engagiert, setzen seine Töchter dies nicht erst seit dem Tod des Vaters 2015 fort. Bei den Möbeln, die sie anbieten, folgen sie dem Leitsatz: modern, aber nicht modisch. So sehen viele im Hohen Haus ausgestellte Einrichtungen aus den vergangenen fünf Jahrzehnten heute noch oder wieder zeitgemäß aus.

Doch von der Vergangenheit, das weiß Jeannine Schmidt, kann sie nicht leben. 1250 Quadratmeter Fläche, verteilt auf sieben Etagen, seien "aus betriebswirtschaftlicher Sicht eigentlich eine Katastrophe". Aber es ist eben auch eine schöne Katastrophe – so schön, dass sie glatt zum Museum taugen würde.

Das Hohe Haus

Das Hohe Haus in der Zollenstraße ist als mittelalterliches Bürgerhaus ein sehr bedeutendes Baudenkmal. Eine Inschrift besagt, dass es 1294 erbaut wurde. Es diente über die Jahrhunderte vielen Zwecken. Bis zum Brand 1966 war im Erdgeschoss schon ein Möbelgeschäft und in den oberen Etagen Wohnungen von fast noch mittelalterlichem Standard. Die 1880 in Straßburg gegründete und in den 1920ern nach Konstanz verlegte Firma Wohnform KH Schmidt übernahm das Haus 1967.