Es war an einem Oktoberabend in Dettingen, als in der Dämmerung ein Passagier in einem ganz besonderen Aufzug vom Garten ins Obergeschoss befördert wurde. Das Transportmittel: ein Korb an einem Seil. Darin: eine unbekannte Katze.

Auf einen Artikel in der SÜDKURIER-Printausgabe hat sich der tierische Dettinger jetzt gemeldet. Die Katze ist ein Kater, und er heißt Mr. Big. „Wir waren überrascht, als wir beim Frühstück den Artikel über unseren Kater gelesen haben“, schreiben Herrchen und Frauchen Karin und Rainer Burkart, die nach eigener Aussage „den Job als Liftboy und Dosenöffner schon seit über zehn Jahren machen.“

Bild: privat

Mr. Big, ein grauer Tiger mit weißer Schnauze, „hat sich das Kunststück von seinem Tierheim-Kater-Freund Simon abgeschaut, der leider schon vor vielen Jahren überfahren wurde“, wie die Dettinger wissen lassen.

Ihre Email beenden Mr. Big und die Burkarts mit einem freundlichen Miau. Und während Sie diese Zeilen lesen, erlebt der mutige 15 Jahre alte Kater bestimmt schon wieder einige Abenteuer im Garten, während es am Abend dann – wie immer – wieder im Aufzug-Körbchen nach oben geht, wo die Dosenöffner mit Futter und ein gemütliches Sofa zum Kuscheln warten.

