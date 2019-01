Konstanz vor 2 Stunden

Diese kleinen Dinge lieben unsere Leser an Konstanz

Erst haben wir als Redaktion unsere Lieblingsdetails vorgestellt, dann waren unsere Leser dran: Sie sind in der Torgasse, in der Unterführung unter der Alten Rheinbrücke und in der Seestraße fündig geworden.