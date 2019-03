von Charlotte Kurz

Meckernde Ziegen drängen sich um eine Maschine, die durch ihre zwei rotierenden Bürsten Ähnlichkeiten mit einer Autowaschanlage besitzt. Die Ziegen stupsen vorsichtig die Bürsten an, lassen sich von oben den Rücken massieren und von der Seite den Bauch. Mit den Hörnern boxen sie gegen die Anlage und bewegen mit Kopf und Körper die horizontale Bürste nach oben.

So sieht es aus, wenn Ziegen sich bürsten lassen. Sie können die Maschine selbst betätigen. | Bild: Solidfluid

Diese Erfindung kommt aus Konstanz und wurde jetzt mit dem Deutschen Design-Preis 2019 ausgezeichnet

"Ursprünglich wurde die Tierbürste für Schweine entwickelt", sagt Christian May, Designer der Ziegenbürste. Nach den ersten Schweinebürsten gab es von unterschiedlichen Herstellern Bürsten für weitere Tiere. "Die Nashörner in der Stuttgarter Wilhelma haben eine ähnliche Anlage", erklärt May.

Im Auftrag der Firma Schurr aus Uttenweiler entwickelte er mit seiner Firma Solidfluid, einer Konstanzer Agentur für technisches Produktdesign, das neue Design für die Ziegen- und Kuhbürsten. Ungefähr 100 Stück der neuen Ziegenbürsten wurden bereits an Landwirte verkauft, der Kaufpreis beträgt 1950 Euro.

Christian May (rechts), Geschäftsführer von solidfluid, und sein Chefdesigner Christoph Keller haben mit ihrem neuen Ziegenbürstendesign den German Design Award 2019 gewonnen. | Bild: Charlotte Kurz

Die Bürste besitzt zwei grundlegende Funktionen: "Zum einen dient sie zur Fellpflege, das Fell wird sauber gebürstet und von Parasiten befreit. Zum anderen ist sie eben auch als Massage gedacht und wirkt durchblutungsfördernd", erklärt Christoph Keller, Mays Kollege.

Früher haben Landwirte die Tiere einzeln gebürstet. Heute, bei 30 oder mehr Tieren, geht das nicht mehr, und die Anlage übernimmt diese Funktion automatisch.

"Nach zwei bis drei Tagen haben sich die Ziegen an die Bürsten gewöhnt und sind ganz verrückt danach. Ungefähr acht bis zwölf Stunden am Tag läuft die Maschine, die automatisch startet, wenn die Ziegen die horizontale Bürste nach oben drücken", erklärt May.

Der Name der Maschine: Puma, eine Abkürzung für "Putzt und massiert"

Warum gibt so etwas Ähnliches nicht für den gestressten und verspannten Menschen? "Tatsächlich sind wir in der Planung für eine ähnliche Anlage für den Privatgebrauch mit weicheren Bürsten", verrät May.