vor 13 Stunden Benjamin Brumm Konstanz Diese Überfahrt hätte Folgen haben können: Busse wären womöglich am neuen Übergang in der Laube aufgesessen

Ein Überbau aus Asphalt sollte die Pflasterfläche an der vorübergehend geänderten Verkehrsführung in der Unteren Laube in Konstanz eigentlich schützen. Weil voll besetzte Gelenkbusse beim Fahren über den Mittelstreifen aufsitzen könnten, wurde der Asphalt umgehend wieder entfernt. Kostenpunkt: Bis zu 5000 Euro.