Leiden für den guten Zweck. Unter diesem Motto engagiert sich eine Gruppe Konstanzer Ausdauersportler seit einigen Jahren für unterschiedliche Kinderhilfseinrichtungen. „Kilometer für Kids“ heißt das Projekt, das der Sportwissenschaftler Christian Weich vor fünf Jahren aus der Taufe gehoben hat und nun in Hessen Station macht.

„Als Student wollte ich schon immer helfen, hatte aber nicht das Geld dazu“, sagt Weich über die Anfänge von Kilometer für Kids. „Da ich schon immer Sport gemacht habe, habe ich eben versucht, ein Event zu organisieren. So will ich meine Talente nutzen, um anderen zu helfen, die die Chance, ihren Träumen zu folgen nicht haben oder nur eingeschränkt wahrnehmen können.“

Jeder Kilometer zählt

Im Vorfeld der Events werden Spenden für jeden zurückgelegten Kilometer gesammelt. Diese Kleinbeträge werden dann mit der Kilometeranzahl multipliziert und zu hundert Prozent an das ausgewählte Projekt im jeweiligen Bundesland weitergegeben. In diesem Jahr sind das die Deutsche Kinderkrebsstiftung und der Verein Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt.

Die Premiere war 2014, als der gebürtige Trierer einen Ultra-Triathlon im Saarland organisierte. „Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich die Idee hatte, so etwas in jedem Bundesland einmal zu organisieren“, sagt Christian Weich.

Gesagt, getan. Im Jahr darauf unternahm der heute 29-Jährige eine 1000-Kilometer-Tour im Sattel und umrundete Rheinland-Pfalz ohne Pause auf dem Fahrrad. 2016 war Weichs Wahlheimat Baden-Württemberg an der Reihe – und aus der Ein-Mann-Show wurde eine größere Gruppe. An drei Tagen waren Weich und seine Mitstreiter unterwegs: schwimmend im Bodensee, Rad fahrend in Tübingen und laufend im Schwarzwald. Vor zwei Jahren hieß es Mountainbiken und Rennradfahren im Allgäu, ehe Weich zum Abschluss die Zugspitze hoch und wieder runter rannte.

Bald wird Hessen umrundet

Nach einer Pause im vergangenen Jahr soll nun vom 13. September an das Bundesland Hessen umrundet werden – etwa 60 Stunden lang und zu Fuß. 13 Personen, darunter acht Mitglieder des ASC Konstanz, werden die sogenannte Starke-Städte-Tour absolvieren, die eigentlich als Radrunde über 650 Kilometer mit Start und Ziel in Frankfurt gedacht ist.

„Wir sind in Miniteams mit zwei oder drei Startern unterwegs, die sich abwechseln. Einer läuft, der oder die anderen begleiten ihn auf dem Rad mit Verpflegung, Kleidung oder Beleuchtung für die Nacht“, erklärt Christian Weich. Der Doktorand der Sportwissenschaften und seine Partnerin sind im Auto immer in der Nähe und auf Bereitschaft.

„Ich zieh das durch“

Christian Weich weiß: „Es tut schon ziemlich weh während dieser langen Laufzeit. Man muss die Schmerzen akzeptieren.“ Mit dem richtigen Durchsetzungsvermögen möchte er „unserer Gesellschaft die Wichtigkeit der körperlichen Aktivität aufzeigen und Vorbild sein, dass man seine eigenen Wünsche, Ziele und Träume verwirklichen kann, wenn man an sich glaubt“.

Insgesamt knapp 12.000 Euro haben die Sportler von Kilometer für Kids bereits für Hilfsprojekte gesammelt. Und Christian Weich hat noch lange nicht genug. „Ich zieh das durch“, sagt der 29-Jährige und lacht, „noch elf Jahre, dann haben wir alle Bundesländer geschafft.“

Christian Weich und sein Team sind noch auf der Suche Unterstützern. Wer spenden oder mitlaufen möchte, kann sich unter info@kilometerfuerkids.de und www.kilometerfuerkids.de informieren.