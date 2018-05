Konstanz Diese Kirche ist stumme Zeugin nicht nur des Konzils vor 600 Jahren

Die Dreifaltigkeitskirche in Konstanz ist 750 Jahre alt, und das feiern die Katholiken am Wochenende. Die Kirche diente Augustinern, der Spitalstiftung und der Garnison.

Das Ende kam im Jahr 1872: Das Augustinerkloster verschwand aus dem Blickfeld der Konstanzer Bürger, es wurde abgerissen. Es war zuvor nicht nur Herberge und Studienort für die Mönche, die Gebäude dienten als Spital, Waisen-, Armen- und Pfründhaus. Nur noch die Dreifaltigkeitskirche erinnert daran. Seit 750 Jahren steht sie an Ort und Stelle, das feiern die Katholiken am Wochenende mit einem Fest.

Die schwarzen Mönche

Sie nannten sich schwarze Mönche. Grund hierfür war ihre schwarze Ordenstracht, mit der sie sich im Jahr 1268 in Konstanz niederließen. An der Mordergasse, der heutigen Rosgartenstraße, begannen sie sodann mit dem Bau einer Kirche und erweiterten immer wieder ihr Kloster – der Name "Augustinerplatz" kommt nicht von ungefähr. Die Eremiten hatten mit großer Unterstützung von Papst Alexander IV. 1256 ihren Bettelorden ins Leben gerufen. Schon bald fand er Unterstützer auch in Konstanz, darunter Bischof Eberhard II. von Waldburg.

Wie in den See gebaut

Allerdings gestaltete sich der Bau der dreischiffigen Kirche als schwierig aus denselben Gründen, wie es heute oft noch der Fall ist. Der Untergrund ist aufgrund der Seenähe schwammig. Die Augustiner waren in der Seelsorge aktiv, sie kümmerten sich um Kranke, betreuten Lepra- und Pestkranke, widmeten sich der theologischen Wissenschaft und verlegten 1394 gar das Studium ihrer Ordensprovinz nach Konstanz.

Das große Feuer von 1398

1398 verwüstete ein großes Feuer weite Teile der Stadt. Auch die Augustinerkirche hatte es laut kirchlichem Geschichtsführer erfasst. Rasch baute der Orden das wichtige Gebäude wieder auf. König Sigismund übernachtete während des Konzils (1414 bis 1418) gerne in dem Eremitenkloster. Als Dank für die Gastfreundschaft beauftragte er die Konstanzer Maler Heinrich Grübel, Kaspar Sünder und Johann Lederhoser mit der Verzierung des Innenraums. Sie schufen ein Freskenband. 1400 Gulden kostete die Arbeit laut Originalquittung. Auch diese Summe hat Sigismund wohl nie ganz beglichen. Für die Dreifaltigkeitskirche bedeuteten die Fresken allerdings eine enorme kultur- und kunsthistorische Aufwertung.

1740: Ein neues Innenleben

Während der Barockzeit erfuhr die Kirche ab 1740 starke Veränderungen. Die bedeutsamen Fresken wurden übermalt oder teilweise zerstört. Es war Conrad Gröber, damaliger Pfarrer, der im Jahr 1907 die Malereien freilegen und restaurieren ließ. Nach Einschätzung des Kunsthistorikers Max Wingenroth, der damals die Arbeiten erforschte, zeigen alle Szenen in der Kirche Darstellungen diverserer Augustiner-Eremiten. Im Jahr 1957 arbeiteten erneut Experten an den Wandbildern. Eine kleine Sensation präsentierte sich vor vier Jahren hinter der weithin einzigen pneumatischen Orgel: Es kamen weitere, von König Sigismund in Auftrag gegebene Fresken zum Vorschein.

Der Anfang vom Ende für die Mönche

Einen ersten Vorgeschmack darauf, was noch kommen sollte, erhielten die Augustiner im Jahr 1525, als sich auch in Konstanz die Reformation durchsetzte. Die Mönche mussten ihren Konvent räumen, die Stadt verkaufte ihre Ländereien und aus ihrer Kirche verschwand Inventar. Sie kehrten nach der Rekatholisierung 1551 wieder zurück, aber mit erheblichen Einschnitten. Das Verbot, Novizen aufzunehmen, leitete auch ihr Ende ein. Ab 1786 begann auf Betreiben von Kaiser Joseph II. die Enteignung.

Stiftung hat es auf Eigentum abgesehen

Nachdem die Spitalstiftung die Verwaltung von Vermögen und Gebäude, worauf sie es abgesehen hatte, übernommen hatte, zog das städtische Spital ins einstige Konventgebäude. Die letzten vier Augustinermönche leisteten unentgeltliche Seelsorge im Krankenhaus und in der Spitalkirche. 1813 starb der letzte Bruder, Casimir Hendrich. Das Eremitenkloster erlosch damit offiziell nach 545 Jahren.

1874: Das Ende

Die Klosteranlage stand einer modernen Bebauung von Konstanz im Wege. Bis 1874 war sie verschwunden – zurück blieb die Augustinerkirche. Bis 1904 nutzten sie die Altkatholiken. Seit deren Umzug in die Christuskirche sind in der Augustinerkirche wieder römisch-katholische Gottesdienste. Fortan trug sie den Namen Dreifaltigkeitskirche und wurde umso wichtiger für die Südstadt, nachdem St. Jodok, St. Paul und St. Johann aufgelöst worden waren. Sie musste mit großem Aufwand stabilisiert werden. Nach dem Abriss der stützenden Klostermauern sackte der Bau extrem ab. Seit 2006 erstrahlte die Dreifaltigkeitskirche in besonderem Glanz, nachdem mehrere Millionen Euro in Renovierung, statische Arbeiten und in die erneute Restaurierung der Fresken geflossen waren.

