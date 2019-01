Lochmühle, Eigeltingen

Abenteuer in luftiger Höhe: In der Lochmühle kann man mit dem Flying Fox über den Steinbruch fliegen. | Bild: Hotel & Restaurant Lochmühle GmbH

Die Lochmühle Eigeltingen ist ein über 400 Jahre alter Bauernhof, der in einen Freizeitpark verwandelt wurde. Sie zählt in Süddeutschland zu den größten Anbietern für ganzjährig buchbare Firmenevents, die auf dem eigenen Gelände stattfinden und zu Fuß zu erreichen sind. Eine Flutlichtanlage sorgt nach Einbruch der Dämmerung für eine ganz besondere Atmosphäre. Zum Angebot gehören ein Tierpark mit Streichelzoo, Kutschfahrten, Ponyreiten, Mini-Traktoren, Quads, ein Abenteuerspielplatz sowie eine Seilbrücke und eine Seilbahn im Steinbruch.

http://www.erlebnisgastronomie.de

Auberlehaus, Trossingen

Zeitreise: Im Auberlehaus in Trossingen dreht sich alles um Dinosaurier. | Bild: Auberlehaus

Im Auberlehaus, einem historischen Bauernhaus aus dem Jahr 1718, kann man eine Zeitreise durch das Erdmittelalter unternehmen und dem Urahn aller Riesendinosaurier, dem Trossinger Plateosaurus engelhardti, begegnen. Die Besucher der größten Saurierausstellung zwischen Zürich und Stuttgart überqueren außerdem die Sümpfe des Lettenkeupers, tauchen in das Urmeer des Jura ein und blicken dem gewaltigen Tyrannosaurus rex in die Augen. Das Museum ist ein Zweigmuseum des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart.

http://www.museum-auberlehaus.de

Technorama, Winterthur

Spaß im Technorama in Winterthur: Diese Jungs vergnügen sich am Seifenblasen-Bassin. | Bild: Peter Schütz

Das Technorama im schweizerischen Winterthur ist eines der größten Wissenschaftscenter Europas und bietet mit zahlreichen Experimentierstationen viele Möglichkeiten, Wissenschaft spielerisch und lehrreich zu erleben. Neben interaktiven Ausstellungen zu Naturphänomenen gibt es Vorführungen, Demonstrationen sowie ein Workshop-Angebot zu Themenbereichen der Biologie, Chemie und Physik. In sieben Laboren können die Besucher mit fachlicher Unterstützung selbständig experimentieren. Im Park finden sie außergewöhnliche Sonnenuhren und eine Windmaschine, die sogar mit Orkanstärke stürmen kann.

http://www.technorama.ch

Schwarzwaldhaus der Sinne, Grafenhausen

Musik zum Mitmachen: Angelika Heller, Leiterin des Schwarzwaldhaus der Sinne, führt auch kleine Gruppen gerne durch das Museum.

Das Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen bietet eine Erlebniswelt auf Schwarzwälder Art. Die eigenen Sinne werden an speziellen Exponaten erlebbar gemacht. Bei einem Rundgang durch die Abteilungen Sehen, Hören, Fühlen und Riechen gibt es für die ganze Familie auf spielerische Weise vielfältige Phänomene zu entdecken. Auch die Sinnesorgane der Tierwelt können erforscht werden. Wie sieht eine Biene? Wie fühlt sich ein Bienenstock von innen an? Etwas für Mutige ist der Dunkelgang. Hier gilt es, sich durch einen völlig dunklen Raum zu tasten und den Ausgang zu finden.

http://www.schwarzwaldhausdersinne.de

Ravensburger Museum

Spiel und Spaß: Im Museum Ravensburger in Ravensburg können verschiedene Spiele ausprobiert werden. | Bild: Felix Kästle

Das Museum Ravensburger in der Altstadt von Ravensburg befasst sich mit der Geschichte des Ravensburger Spiele- und Buchverlags. Die Besucher erfahren unter anderem, wie Spiele gemacht werden, welche Berufe es in einem Verlag gibt oder wie die Passform von Puzzleteilen sichergestellt wird. Die Ausstellung ist interaktiv gestaltet, Kinder und Jugendliche können an einer Museums-Rallye teilnehmen. Zusätzlich gibt es 1300 Spiele, Puzzles und weitere Produkte, die zum Spielen und Lesen bereitstehen. Der Innenhof bietet bei gutem Wetter Platz für Spielrunden unter freiem Himmel.

http://www.ravensburger.net/museum-ravensburger/start/index.http://html

Und Ihr Tipp? Schreiben Sie uns!