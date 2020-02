von Eva Marie Stegmann

Konstanz wird ab diesem Jahr mit Mobilpunkten ausgestattet. So in etwa könnte das aussehen:

Bild: Stadt Konstanz

Das Foto wurde in Nürnberg aufgenommen. An welchen Orten in Konstanz solche Stelen aufgestellt werden sollen, darüber informierten Sebastian Nadj und Thomas Fischer von der Stadtverwaltung im Technischen und Umweltausschuss.

Was sind eigentlich Mobilpunkte?

Mobilpunkte sind, stark vereinfacht, so etwas wie Bushaltestellen – sie zeigen an: ‚Hier kann man von einem auf andere Verkehrsmittel umzusteigen.‘ Beispiel: Vom Bus auf ein Mietrad oder in die Bahn. Wenn die Mieträder um die Ecke liegen, zeigt ein Pfeil auf der Mobilpunkt-Stele die Richtung an. Mobilpunkte sind keine eigenen Angebote, sondern machen schlicht auf die, die existieren, aufmerksam. Ihre Einrichtung wurde bereits vor über zehn Jahren im Masterplan Mobilität 2020+ festgehalten.

33 Mobilpunkte: 27 mittlere und sechs große

33 Mobilpunkte sollen es werden. An mittelgroßen Stationen müssen mindestens Carsharing und eine Fahrradmietstation vorhanden sein. An den großen zusätzlich Fernbus- oder Regionalexpressstationen, Schiffshalt oder Taxistände.

Bild: Screenshot/Stadt Konstanz

Wo sind die Standorte?

Die Karten zeigen die innerstädtischen Mobilpunkte. Achtung: Es sind deutlich mehr als 33, da jede Haltestelle als „kleiner Mobilpunkt„ aufgeführt ist. Für die wird es keine Stelen geben.

Bild: Screenshot/Stadt Konstanz

Die großen Mobilpunkte sind: Bahnhof, Brückenkopf Nord, Fähre Staad, Sternenplatz, Gustav-Schwab-Straße/Pestalozzistraße, Yachthafen Wallhausen.

Bild: Screenshot/Stadt Konstanz

Nacharbeiten, damit Mobilpunkte stimmen

Nicht an allen Orte sind die auf der Karte angezeigten Verkehrs-Optionen da. Hier muss nach- oder besser: vorgearbeitet werden. „Wir werden die Stelen nur aufstellen, wo es die Verkehrsträger schon gibt“, so der städtische Verkehrsplaner Sebastian Nadj.

Start mit elf Punkten wie Zähringerplatz und Bürgerbüro

2020 sind elf mittlere Mobilpunkte dran, zum Beispiel am Zähringerplatz und Bürgerbüro. Manche Mobilpunkte brauchen zwei Stelen. Für die ersten elf wären es 15 Stelen. Das kostet insgesamt 50.000 Euro.

Stadträte gaben Verbesserungsvorschläge

Die meisten Stadträte im Ausschuss lobten das Projekt, immerhin hatten viele von ihnen den Masterplan Mobilität 2020+ mit auf den Weg gebracht. Fast jede Fraktion hatte Verbesserungsvorschläge. So sagte Gisela Kusche (FGL): „Mir fehlt ein Zeitplan. Zum Beispiel ist der Sternenplatz als großer Mobilpunkt angegeben, im Moment habe ich dort außer meinen Füßen und dem Bus nichts.“

Bild: Screenshot/Stadt Konstanz

Jürgen Ruff von der SPD schlug vor, QR-Codes mit einzubeziehen.

Daniel Groß von der CDU sagte, dass es zu wenig Fahrradabstellplätze gebe, zum Beispiel am Zähringerplatz.

Kritik von jüngeren Stadträten

Kritik gab es von den jüngeren Stadträten. Verena Faustein (JFK): „Ich habe bei der Idee Bauchgrummeln. Ich finde 3000 Euro für eine Stele viel. Wenn ich das hochrechne, kommen wir auf über 133.000 Euro.“

Simon Pschorr (LLK): „Für mich klingt das nach Augenwischerei. Es verifiziert nur, was wir haben. Der Konstanzer weiß, wo seine Verkehrsmittel sind. Was er nicht weiß, ist, dass sie zuverlässig fahren. Ich glaube, wir nehmen viel Geld für ein pressewirksames Instrument in die Hand.“

Bild: Screenshot/Stadt Konstanz

„Wir brauchen die öffentliche Wirksamkeit.“

Stephan Fischer von der Stadtverwaltung darauf: „Klar, es ist nichts Neues. Die Verkehrsmittel sind da. Wir müssen mehr tun – im Carsharing, bei den Leihrädern. Dafür brauchen wir die öffentliche Wirksamkeit. Die, die ÖPNV nutzen, wissen, wo ihre Haltestelle ist. Es geht auch um die Auswärtigen und diejenigen, die noch vornehmlich Pkw fahren.“

Das Konzept wurde mit einer Gegenstimme (von Simon Pschorr) angenommen.