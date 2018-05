Konstanz Die zwei Seiten des Bettelns

Warum kein generelles Bettelverbot? Damit ließen sich das Elend aus dem Stadtbild und Gewissensbisse beseitigen. Die Antwort ist einfach und menschlich, findet unser Autor Philipp Zieger

Keine 20 Meter in der Altstadt, ohne dass ein Bettler am Wegesrand sitzt. Oder auf Passanten mit wackelndem Kopf zuhumpelt. Der Einkaufstourismus macht Konstanz für Bettler attraktiv und zieht auch jene an, die der Stadtverwaltung ein Dorn im Auge sind. Mit einem Konzept will sie die Banden mit – man muss sagen vermutlich mafiösen – Strukturen und aggressivem Auftreten, vertreiben. Ein generelles Bettelverbot auszusprechen, untersagt das höchste Gericht. Weil eine Gesellschaft stille Bettler zumindest tolerieren, weil sie aber Armut in ihrer Mitte insbesondere akzeptieren muss.

Konstanz madig machen

Es wäre doch so einfach, mit einem generellen Verbot die rumänischen Bettelbanden loszuwerden. Damit ließe sich eine Rechtsgrundlage schaffen, um ihnen rasch den Aufenthalt in Konstanz madig zu machen. Ob sie tatsächlich kriminell organisiert sind, ob Menschen von Hintermännern unter der Vortäuschung falscher Tatsachen zum Betteln gezwungen, ihre Familien, um Druck auszuüben, mit dem Leben bedroht werden, ob sie unter katastrophalen Verhältnissen auch in der größten Stadt am Bodensee leben müssen, dafür hat Polizeirevierleiter Dirk Hoffmann nach eigener Aussage keine konkreten Anhaltspunkte.

Mit offenen Augen

Wer als Bürger mit offenen Augen durch das Zentrum läuft, dem drängt sich ein anderes Bild auf: wenn eine Person das erbettelte Geld einsammelt, lässt das zumindest auf Organisationsstrukturen schließen. Auf welche auch immer. Auf diejenigen, die hierbei etwas zu sagen haben, will die Polizei bei künftig gemeinsamen Aktionen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst verstärkt ihr Augenmerk legen, sagt Hoffmann.

Seit Jahren ein Problem

Die Bettelgruppen sind nicht neu. Seit Jahren bitten sie Passanten um Almosen, stellen sich in den Weg, bedrängen Gäste in Lokalen. Und seit Jahren fordern Bürger Maßnahmen gegen diese Art des Bittens um Almosen. "Aggressives Betteln" heißt das im Jargon von Ortspolizeibehörden. Wer so forsch um Geld bittet, dem droht eine saftige Strafe. Bloß dass deren Verfolgung im Sand verläuft, wenn die angebliche Heimatadresse im Nirvana Siebenbürgens liegt. Das stille Betteln, also das ruhige Sitzen am Straßenrand ohne aktives Zugehen, ist in Deutschland seit 1974 grundsätzlich erlaubt.

Ein Grundsatzurteil des obersten Gerichts

Der Verwaltungsgerichtshof hat ein generelles Bettelverbot im Jahr 1998 für Stuttgart gekippt und damit eine Grundsatzentscheidung getroffen. Gesellschaft und Staat müssen das stille Betteln hinnehmen, es stelle keine Störung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung dar und davon gehe keine Gefahr aus. Bestrebungen in anderen Ländern wie Österreich führten zu ähnlichem Ergebnis. Auf der anderen Seite hat Dänemark drastischere Strafen für aggressives Betteln eingeführt: Ersttäter gehen zwei Wochen ins Gefängnis. Warum so etwas nicht auch in Deutschland?

Die ehrlichen Bettler

Auch wenn in der Bundesrepublik niemand Hunger leiden muss, es gibt vielfältige Gründe, weshalb Menschen ehrlich um Almosen bitten. Die Gesellschaft darf sie nicht links liegen lassen. Jedem Passanten ist unbenommen zu urteilen, wem er sein Geld gibt. Im Zweifel hilft ein Gespräch, und der wirklich Bedürftige freut sich auch über eine Brezel oder eine Flasche Wasser. Es fällt schwer zu glauben, dass die Polizei die Strukturen zerschlagen bekommt – andernfalls wäre das längst passiert. Aus diesem Grund ist das spät umgesetzte Konzept des Bürgeramts richtig, hier Aufklärung bei Einheimischen wie Gästen zu betreiben. Erst wenn nichts mehr in den Körbchen der Bettelgruppen landet, werden sie das Interesse an Konstanz verlieren. Wahr ist aber auch, dass sie dann nur weiterziehen. Unterdrückung und Zwang finden nur neue Schauplätze, und die Unterdrückten bleiben Teil des Systems.

philipp.zieger@suedkurier.de