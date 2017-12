Konstanz Die neue Bürgeramtschefin sagt: Die Stadt zockt die Autofahrer nicht ab

Die neue Bürgeramtsleiterin Anja Risse leitet seit kurzem auch die Ortspolizei. Ein Gespräch über Sicherheit, Herausforderungen und Ansprüche, aber auch das Abschleppen von Falschparkern.

Frau Risse, Sie leiten eines der wichtigsten Ämter in der Stadtverwaltung. Hier dreht sich viel um das Thema Sicherheit. Wie sehen Sie Konstanz dabei aufgestellt?

Ich denke, wir sind in Sachen Sicherheit sehr gut aufgestellt. Wir arbeiten schon seit 2011 an einem Leitfaden zur Erstellung von Sicherheitskonzepten, deren Umsetzung wir bei allen großen Veranstaltungen mit einem gewissen Gefahrenpotenzial von Veranstaltern fordern. Es gibt außerdem immer Vor- und Nachgespräche, bei denen Veranstalter, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste an einem Tisch sitzen.

Die Sicherheitskonzepte werden immer weiterentwickelt, derzeit sind Terroranschläge mit Fahrzeugen überall ein Thema. Bei der Sicherheit sind wir immer wieder aufs Neue gefordert. Natürlich müssen die Veranstalter dadurch zusätzliche Maßnahmen und auch Kosten auf sich nehmen, jedoch sind Ausgaben für die Sicherheit gut investiertes Geld. Denn wenn wirklich etwas passieren sollte, will sicher keiner verantwortlich sein, weil er die erforderlichen Investitionen nicht tätigen wollte.

Gerade Vereine beklagen sich über zu viele Auflagen und sie sagen hinter vorgehaltener Hand durchaus: Wenn es so weitergeht, können viele mittelgroße und kleine Feste nicht mehr stattfinden.

Das kann ich schon nachvollziehen, aber wir sind diejenigen, die die Erlaubnis erteilen und im Endeffekt für die Sicherheit bei Veranstaltungen geradestehen müssen. Wir können bei einem Verein daher nicht einfach auf Sicherheitsvorgaben verzichten, denn wir haben auch eine Verantwortung für die Besucher der Feste.

Sie werden demnächst einen kommunalen Ordnungsdienst (KOD) erhalten. Wo steht das Thema im Moment, und was passiert da in den nächsten Wochen?

Wir haben die Stellen ausgeschrieben, das Ausschreibungsverfahren ist beendet und die Vorstellungsgespräche sind gelaufen.

Haben Sie genügend Leute gefunden?

Wir hatten 36 Bewerbungen für fünf Stellen, wir waren ganz zufrieden mit der Resonanz und haben fünf Kandidaten ausgewählt. Die neuen Kollegen sollen zum 1. Januar 2018 starten, dann beginnt zunächst die Einarbeitung mit einem umfassenden Schulungsprogramm.

Werden Frauen im KOD arbeiten?

Leider haben die von uns ausgewählten Frauen abgesagt, sodass wir jetzt fünf Männer einstellen werden. Ich würde es natürlich begrüßen, wenn wir auch Frauen beim KOD hätten.

Und wann werden die ersten KODler dann am Herosé oder am Schänzle sein?

Bis es Sommer ist, dauert es ja noch etwas. Wir gehen davon aus, dass der KOD bis dahin gut eingearbeitet ist. In den Wintermonaten, haben wir gesagt, soll der KOD den Gemeindevollzugsdienst unterstützen. Auf der Straße wird man den KOD daher relativ schnell sehen.

Wie wird der KOD sichtbar sein? Kreuzlingen hat die Uniformierung seiner Ortspolizei reduziert, damit sie bürgernäher wirkt.

Hier sind wir noch in der Planung, wir müssen beachten, dass der KOD in den Wintermonaten ja auch als GVD tätig ist.

Was werden die Aufgaben des Kommunalen Ordnungsdiensts im Vergleich zum Gemeindevollzugsdienst sein?

Der Gemeindevollzugsdienst überwacht vor allem den ruhenden Verkehr, also zum Beispiel Parkverstöße im öffentlichen Raum. Er hat auch jetzt schon die Aufgabe, die Umweltschutz- und Polizeiverordnung mit durchzusetzen, das schafft er aufgrund seiner Personalausstattung aber nicht. Dafür hat man nun den KOD ins Leben gerufen, er wird sich um die Einhaltung der Umweltschutz- und Polizeiverordnung kümmern. Also zum Beispiel um Lärm, Ruhezeiten, Grillen, Vermüllung, Bettler.

Werden Sie beim Verkehr künftig mehr abschleppen lassen?

Wir schleppen schon viel ab. Wir sind unter den großen Städten in Baden Württemberg, die Stadt mit den meisten Abschleppvorgängen.

Bürger kritisieren: Da steht ein Schweizer auf dem Anwohnerparkplatz, auch noch entgegen die Fahrtrichtung, und er wird nicht abgeschleppt.

Hier gilt das Opportunitätsprinzip, das heißt, die Kollegen und Kolleginnen vom Gemeindevollzugsdienst entscheiden je nach Einzelfall, ob abgeschleppt wird oder nicht. Es gibt keine Ansage, so wenig oder so viel wie möglich abzuschleppen. Es kommt natürlich darauf an, ob die Sicherheit besonders gefährdet ist oder das Fahrzeug für den Verkehr eine Behinderung darstellt, dann wird sofort abgeschleppt. Es gibt diesbezüglich auch immer den Trugschluss, dass die Stadt viel Geld mit dem Abschleppen verdient.

Das Abschleppunternehmen verdient daran.

Bei einem Abschleppvorgang nimmt die Stadt weniger Geld ein, als wenn ein Kollege oder eine Kollegin in dieser Zeit mehrere Verwarnungen schreibt.

Würden Sie sich insgesamt ein schärferes Sanktionsinstrumentarium wünschen, gerade mit Blick auf Falschparker? Höhere Bußgelder oder Krallen zum Beispiel, die in vielen Ländern hocheffizient funktionieren.

Ich weiß nicht, ob ich mir Krallen wünschen würde, sie werden ja eher zur Sachpfändung im Bereich Privat- und öffentlich-rechtlicher Vollstreckung eingesetzt. Aber ich würde mir höhere Bußgelder wünschen. Viele riskieren einen Strafzettel, da dieser oft günstiger ist als eine Tageskarte im Parkhaus und weil die Bußgelder an sich sehr günstig sind. Der Anreiz, einen legalen Parkplatz zu suchen und dafür vielleicht ein paar Meter zu laufen, ist für manche leider sehr gering.

Und vor allem stehen ja die Bußgelder und Parkgebühren in keinem Verhältnis mehr zueinander.

Ja, das ist ein Problem, das wir schon länger haben. Am Bußgeld, das vom Bund über den Bußgeldkatalog vorgeschrieben ist, können wir nichts ändern. Und mit den Parkgebühren kann die Stadt nicht hochgehen, weil es sonst jeder aufs Bußgeld ankommen lässt.

Ein Blick auf die neu eingerichteten stationären Blitzer und 30er Zonen: Inwieweit lassen Sie sich lenken in Ihrer Amtsführung mit der Frage: Wir müssen für das viele Geld, was das die Steuerzahler kostet, versuchen, auch wieder etwas einzuspielen. Oder spielt das für Sie keine Rolle?

Das spielt für mich gar keine Rolle. Zumal ich das Abzock-Thema total absurd finde. Wer sich an die Verkehrsregeln hält, wird nicht geblitzt, dann kostet es auch kein Geld. In erster Linie wollen wir kein Geld mit den Blitzern erzielen. Wir wollen, dass sich die Leute an die Verkehrsregeln halten. Wenn das jeder macht, was ja unser Ziel ist, dann verdienen wir auch kein Geld.

Wie nah sind Sie als Leiterin des Bürgeramts an den Bürgern dran?

Ich bekomme viel über Facebook mit und habe einige Seiten abonniert, zum Beispiel von der Stadt Konstanz oder vom SÜDKURIER und sehe, was dort gepostet wird und wie die Bürger und Bürgerinnen reagieren. Und dann habe ich natürlich auch meine ganz realen sozialen Netzwerke, in denen ich viel mitbekomme. Ich kann gut zuhören.

Inwieweit muss sich das Einwohnerwesen in einer stetig stark wachsenden Stadt verändern, auch mit Blick auf geflüchtete Menschen?

Wir sind auf jeden Fall nicht schlecht aufgestellt. Beim Bürgeramt haben wir irgendwann ein Platzproblem, da wird es schwierig mit neuen Räumen. Wenn die Bevölkerung der Stadt jährlich um 1000 Menschen wächst, brauchen wir auch mehr Personal und entsprechende Büros. Bei der Ausländerbehörde haben wir leider zusätzlich zur Flüchtlingswelle personell ein sehr schwieriges Jahr hinter uns. Wir mussten viele Personalausfälle kompensieren, dabei ist es aus meiner Sicht unverzichtbar, personell gut ausgestattet zu sein, um einen guten Bürgerservice bieten zu können.

Was sind die größten Herausforderungen beim Stichwort Flüchtlinge?

Für uns als Bürgeramt und Ausländerbehörde besteht die größte Herausforderung darin, dass die Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, sagen wir mal, nicht immer optimal gelaufen sind und es zu großen Verzögerungen und teilweise Fehlern gekommen ist. Wir sind hier vor Ort der Ansprechpartner für die Flüchtlinge und es ist manchmal wirklich schwierig, den Geflüchteten die Abläufe zu erklären und immer wieder an ihre Geduld zu appellieren, weil wir die Dinge nicht selbst in der Hand haben. Diesen hohen Beratungsaufwand bei der leider dünnen Personaldecke zu leisten, ist eine große Herausforderung. Die Flüchtlinge kommen meistens mehrmals wöchentlich an den Serviceschalter und wir müssen sie immer wieder vertrösten, weil erforderliche Dokumente vom Bundesamt fehlen.

Konstanz wird sich auf jeden Fall in Richtung Großstadt entwickeln, ob man es will oder nicht. Wie müsste ein Bürgeramt in einer kleinen Großstadt aussehen im Vergleich zu einem Bürgeramt in einer großen Kleinstadt?

Gute Frage. Während des Führungskräfte-Förderungsprogramms der Stadt habe ich an einem Projekt mitgearbeitet, bei dem es um die Etablierung eines Welcome-Centers bei der Stadt Konstanz ging. Eine kleine Großstadt braucht aus meiner Sicht eine zentrale Anlaufstelle für ihre Bürgerinnen und Bürger, die in allen Fragen des täglichen Lebens behilflich sein kann und zu den entsprechenden Stellen der Stadtverwaltung vermitteln kann. Das Bürgeramt mit seinen Serviceeinheiten zusammen mit dem Welcome-Center in einem repräsentativen Gebäude, das wäre toll. Egal ob Groß- oder Kleinstadt, die größte Herausforderung eines jeden Bürgeramtes besteht darin, die gesetzlichen Vorgaben auf der einen Seite und die Interessen der Bürgerinnen und Bürger auf der anderen Seite in Einklang zu bringen. Hier einen guten Weg zu finden, ist unsere Aufgabe.

Die Fragen stellten Jörg-Peter Rau und Philipp Zieger

Zur Person

Anja Risse ist in der Bürgeramtsleitung Nachfolgerin von Hans-Rudi Fischer. Er war vor seinem Ruhestand 42 Jahre lang bei der Stadt Konstanz und davon 16 Jahre Chef des Bürgeramts mit Ortspolizeibehörde. Die 32-jährige Anja Risse ist gebürtig aus Gera und hat in Jena Rechtswissenschaften studiert. Ihr Referendariat absolvierte sie bei der Stadt Konstanz im Bürgeramt sowie in Waldshut-Tiengen. Zuletzt leitete sie bei der Stadtverwaltung das Einwohnerwesen. Diese Abteilung des Bürgeramts besteht aus Ausländerbehörde und Bürgerbüro mit 37 Mitarbeitern. Zur Vorbereitung auf ihre Führungsaufgabe hatte Anja Risse von 2013 bis 2015 am städtischen Führungskräfte-Förderungsprogramm teilgenommen. Sie hat sich bei der Wahl im Gemeinderat gegen einen internen Bewerber durchgesetzt. (phz)

