Konstanz Die nächste Verzögerung: Die Bauarbeiten auf der Alten Rheinbrücke dauern deutlich länger als geplant

Nach der Verzögerung der Bauarbeiten auf der Z-Brücke und beim Bahnhofsumbau dauern auch die Bauarbeiten auf der Alten Rheinbrücke länger als geplant. Der Grund sind Schäden, die erst während Sanierung aufgetaucht sind. Neuer Termin ist kommendes Frühjahr.

Autofahrer müssen sich an prominenter Stelle deutlich länger gedulden als ursprünglich angenommen: Die Sanierung der Alten Rheinbrücke dauert noch bis ins kommende Frühjahr hinein. Geplant war, die Arbeiten schon Ende November dieses Jahres fertigzustellen.

Grund für die Verzögerung sind Schäden, die erst während der Bauarbeiten aufgetaucht sind. Dirk Meyer, beim städtischen Tiefbauamt für den Bauwerksunterhalt zuständig, erklärt: "Als die Fachfirma die defekte Übergangsschiene zwischen Festland und Brücke erneuerte, wurde Chlorid-Einwanderung im Beton offensichtlich."

Die Dichtungen waren defekt, also konnte Streusalz bei Tauwetter durch den Asphalt in den Beton eindringen. "Das kann zu Lochfraß im Betonstahl führen, was für die Statik sehr bedenklich ist", erklärt der Experte.

Die Fahrbahndecke wird erneuert

So muss die Fachfirma zusätzliche Arbeiten erledigen, was den Prozess verzögert und zwischendurch für den Laien so aussah als wäre Stillstand auf der Baustelle. Zusätzlich nutzt die Stadt nun die Absperrungen, um die Fahrbahndecke zu erneuern. Auch das war im ursprünglichen Zeitplan nicht vorgesehen. "Wir haben erhebliche Spurrillen auf der Straße, sie haben schon ähnliche Effekte wie Aquaplaning", sagt Dirk Meyer.

Seit dem Jahr 2001, als der Weg über die Alte Rheinbrücke zur Gemeindestraße wurde und in die Zuständigkeit der Stadt fiel (zuvor war sie eine Bundesstraße), wurde die Fahrbahn laut Meyer nicht erneuert. Ende kommender Woche soll die östliche Seite fertig saniert und asphaltiert sein.

Doch dann beginnen nicht direkt die Arbeiten auf der Westseite. "Es hätte keinen Sinn, dort alles aufzureißen und dann über Weihnachten drei Wochen liegen zu lassen", sagt Dirk Meyer. "Das fänden die Autofahrer sicher nicht toll, weil wieder der Eindruck entstünde, dass es nicht vorangeht. Und auch für die Fachfirma wäre das unwirtschaftlich, denn deren Leute müssen aus Memmingen anfahren."

Die Streckenführung bleibt erst einmal dieselbe

So bleibt die Streckenführung bis Ende Januar oder Anfang Februar wie gehabt. Danach werden auch auf der anderen Seite die defekte Führungsschiene ausgetauscht, die Dichtungen erneuert und die Fahrbahn neu asphaltiert. Allerdings nur, wenn das Wetter mitspielt. "Bei Frost können wir keinen Beton abstrahlen", erklärt Dirk Meyer und hofft auf mildes Bodenseeklima im neuen Jahr.

Rund zweieinhalb Monate nach dem Beginn der Arbeiten auf der Westseite, also vermutlich Mitte oder Ende April, soll die alte Brücke wieder voll funktionstüchtig sein. "Wir arbeiten Hand in Hand mit der Baustelle auf dem Rheinsteig, das klappt super", lobt Dirk Meyer die beteiligten Firmen. "So können wir uns immer genau abstimmen, wann wo der Verkehr fließt."

Und der fließt wirklich. Entgegen der Skepsis von Bürgern, wie das alles vor allem im Adventsverkehr mit nur zwei von eigentlich fünf nutzbaren Spuren auf der Rheinbrücke funktionieren soll, läuft es gut.

"Auflage der Polizei war es, dass wir mit der Brückensanierung erst beginnen, wenn die Ampeln an der Kreuzung zur Konzilstraße und zum Rheinsteig abgeschaltet sind", sagt Dirk Meyer. So müssen Autofahrer nicht mehr auf Abbieger achten. "Auch mit einer Baustellenampel würde gar nichts laufen", sagt der Experte.

Dirk Meyer findet die Verzögerungen bei der Baustelle auf der Alten Rheinbrücke nicht schlimm, im Gegenteil: "Wir verbessern den Zustand der Brücke ja zusätzlich durch die Fahrbahnerneuerung. Und die ist jetzt günstiger als wenn wir in zwei Jahren alles wieder aufreißen müssten."

Das Problem

Die Alte Rheinbrücke ist täglich großen Belastungen ausgesetzt. Busse, Lastwagen und Autos zermürbten im Lauf Zeit die Übergangsschiene, die die Brücke mit dem Festland verbindet und Kräfte abfedert. Durch Frosteinwirkung Ende Januar 2017 wurde die Schiene gelockert, auf der östlichen Fahrbahn kam es zu einem Loch im Asphalt. Die Schiene muss auf der gesamten Breite aufwendig ausgetauscht werden.

Die Brücke

Die Alte Rheinbrücke ist 127,80 Meter lang und im Kern der Nachfolger des Bauwerks von 1861. Die kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke wurde 1938 umgebaut und erhielt 1957 weitere Fahrspuren wegen der steigenden Verkehrsbelastung. Seitdem wurde die Übergangsschiene zum Festland nie erneuert. Die aktuelle Sanierung der Alten Rheinbrücke kostet laut dem stellvertretenden Tiefbauamtsleiter, Michele Lagrutta, rund 370.000 Euro für den Bau und die Planung. Hinzu kommen nun noch die Kosten für die Fahrbahnerneuerung.