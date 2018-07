Bahnkunden im größten Konstanzer Stadtteil müssen noch länger als befürchtet darauf warten, dass die Station Konstanz-Petershausen endlich barrierefrei wird. Denn klar ist inzwischen: Auch zehn Jahre nach der großspurigen Bekanntgabe des Bahnhofmodernisierungsprogramms 2009 bleibt der Haltepunkt nur über eine Unterführung mit steilen Treppen erreichbar, und die Bahnsteige haben die falsche Höhe zum Einsteigen.

Betroffen sind nicht nur Bahnkunden, die nicht mehr gut zu Fuß sind. Auch für Radfahrer und Passagiere mit Kinderwagen oder schwerem Gepäck bietet der Petershauser Bahnhof auch im kommenden Jahr nicht einmal ein Mindestmaß an Benutzerfreundlichkeit.

Steile Treppe: Wer in Konstanz-Petershausen zum Zug kommen will, muss eine echte Barriere überwinden. Schon im schwerem Gepäck ist das für viele Fahrgäste nicht möglich. Und: Schon 2009 wurde rasche Besserung versprochen. | Bild: Jörg-Peter Rau

Die Deutsche Bahn machte ein geändertes Planungsverfahren für die neuerliche Verzögerung verantwortlich. Noch im Mai hatte es geheißen, auch das vergleichsweise aufwendigere Vorgehen mit einem Planfeststellungsverfahren ändere am Zeitplan nichts.

Das ließ sich offensichtlich nicht halten. Der jüngst noch fest zugesagte Baustart im September 2018 ist gekippt, nun soll es angeblich der 4. März 2019 sein, wie die Konstanzer Stadtverwaltung im Technischen und Umweltausschuss informierte. Als erstes komme der Bahnsteig auf der Südseite (beim Radweg) an die Reihe, ab 1. Juli folge dann der auf der Nordseite (bei der Gemeinschaftsschule).

Wann die neuen Bahnsteige beiderseits fertig werden, dazu wollte die Stadtverwaltug keine Einschätzung geben. Klara Trummer vom Bauverwaltungsamt sagte lediglich: "Wir hoffen, dass dieser Zeitplan einmal eingehalten wird." Zur Maßnahme gehört nicht nur der Neubau von zwei Bahnsteigen an den Seiten der Strecke.

Unappetitliche Unterführung: Auf diesem Weg müssen die Kunden der Deutschen Bahn und des Seehas noch länger gehen, wenn sie in Konstanz-Petershausen einen Zug besteigen wollen: Seit 203, als dieses Bild entstand, hat sich daran nichts verbessert. | Bild: Jörg-Peter Rau

Der bisherige Bahnsteig in der Mitte muss auch noch stillgelegt werden, die unappetiliche Unterführung will die Bahn verfüllen und so der Nutzung entziehen. Das Projekt soll inzwischen rund 4,1 Millionen Euro kosten, von denen die Stadt Konstanz aber nur den geringsten Teil übernehmen muss. Noch 2013 waren die Kosten auf 1,6 Millionen Euro beziffert worden. Damit steigen sie innerhalb von runf fünf Jahren um 156 Prozent.

Am Bahnhof im Zentrum beginnen die Arbeiten im August

Als die Mitglieder des Technischen und Umweltausschusses von der neuerlichen Verzögerung erfuhren, hatten sie für die Bahn nur noch höhnisches Gelächter übrig. Als deplatziert empfanden sie dann auch eine Einladung auf den 3. August. Dann will die Deutsche Bahn einen Spatenstich für den barrierefreien Umbau des Bahnhofs im Zentrum der Stadt feiern. Errichtet werden aber erst einmal zwei kleine Aufzüge an der Unterführug. Die neuen Bahnsteige werden auch dort nicht vor 2019 gebaut.

