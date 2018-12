Privatverbraucher ärgern sich über die Preise an den KonstanzerZapfsäulen. Die städtischen Betriebe haben es da leichter. Ihnen sind die Preise an den Tankstellen von Aral und Agip egal, denn sie können sich selbst versorgen – so wie die Stadtwerke Konstanz.

Konstanz Der Ärger über die hohen Spritpreise in Konstanz ist groß. Doch wer tankt denn überhaupt noch in der Stadt – und warum? Das könnte Sie auch interessieren

Das Unternehmen hat seine eigene Tankstelle auf dem Gelände im Industriegebiet. Hier tanken die Mitarbeiter die betriebseigenen Fahrzeuge voll. "Die Tankstelle ist in erster Linie für die Eigen- und Notfallversorgung gedacht", erklärt Christopher Pape, Pressereferent der Stadtwerke.

Das bedeutet: Die Tankstelle ist nicht öffentlich zugänglich.

Die Tankstelle auf dem Gelände der Stadtwerke Konstanz. | Bild: Christopher Pape

Mit der Tankstelle wollen die Stadtwerke ihre eigene Treibstoffversorgung sicherstellen und somit unabhängig bleiben. Weniger gehe es dabei um die Kosten: "Eine Einsparung ist tendenziell eher gering", heißt es von den Stadtwerken. Nach Angaben des Unternehmens werden die Rohstoffe über einen Rahmenvertrag auf Basis einer EU-weiten Ausschreibung eingekauft.

Auch andere Betriebe versorgen sich selbst

Von der Tankstelle der Stadtwerke profitieren auch die Entsorgungsbetriebe und die Technischen Betriebe in Konstanz. Sie tanken an den Zapfsäulen einige Fahrzeuge mit Benzin. Darüber hinaus haben die Entsorgungsbetriebe eine eigene Betriebstankstelle im Industriegebiet.

Warum brauchen sie die eigene Tankstelle? "Aus wirtschaftlichen Gründen", sagt Achim Lehle, Abteilungsleiter Abfall- und Fuhrwesen.

Die Entsorgungsbetriebe haben nach eigenen Angaben einen Dieselverbrauch von rund 165.000 Litern im Jahr. Insgesamt werden an der eigenen Betriebstankstelle etwa 300.000 Liter pro Jahr getankt – das sind über 1000 Liter pro Arbeitstag. Neben den Entsorgungsbetrieben und den Technischen Betrieben würden dort auch andere städtische Betriebe, Dienststellen und Ortsverwaltungen tanken.

Vor allem Zeitersparnis ist wichtig

Die Tankstelle fasst 50.000 Liter Diesel. Der Diesel wird bei unterschiedlichen Lieferanten eingekauft. Vor jeder Lieferung werde der günstigste Lieferant abgefragt. Durch die hohen Bestellmengen bekämen die Entsorgungsbetriebe günstigere Preise. Wie viel genau dadurch eingespart wird, kann Achim Lehle nicht beziffern.

Der Einsparung beim reinen Preis pro Liter stehe ein Aufwand für den Betrieb der Tankstelle entgegen. Eins kann er aber sicher sagen: "Wir sparen uns dadurch zusätzliche Fahrten und Wartezeiten an öffentlichen Tankstellen", sagt Lehle.

Die städtischen Unternehmen sind von den hohen Preisen in Konstanz also nicht so hart betroffen.

Und ganz leer gehen die Verbraucher dabei auch nicht aus. Die Bio-Erdgas-Tankstelle der Stadtwerke können Privatleute bereits nutzen, auch eine öffentliche Ladesäule für Elektro-Fahrzeuge steht ihnen vor dem Hauptverwaltungsgebäude zur Verfügung.