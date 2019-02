AS 2035. Hinter dieser Abkürzung versteckt sich die Zukunft der Schweizer Bahninfrastruktur, die auch positive Auswirkungen auf Reisende von und nach Konstanz haben wird. Allerdings setzen die Eidgenossen auf eine sehr gründliche Planung: Es kann noch 16 Jahre dauern, bis alle Projekte auch umgesetzt sein werden.

Umsteigen in Weinfelden soll wegfallen

AS steht für Ausbauschritt – und „mit dem AS 2035 wird der Halbstundentakt zur Grundfrequenz im Schweizer Fernverkehr“, erklärt Raffael Hirt, Sprecher der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) auf Anfrage. „Auch zwischen Zürich und Konstanz ist ein Halbstundentakt im Fernverkehr geplant. Heute verkehren die Fernverkehrszüge stündlich“, sagt Hirt weiter. Zur anderen halben Stunde müssen die Reisenden momentan noch auf eine deutlich langsamere Verbindung mit Umsteigen in Weinfelden ausweichen.

Wann genau die neue Taktung in den Fahrplan aufgenommen wird, ist noch unklar. „Der Angebotsausbau in der Ostschweiz ist abhängig vom Brüttenertunnel zwischen Zürich und Winterthur“, sagt Raffael Hirt, der damit rechnet, „dass dies spätestens 2035 der Fall sein wird“.

Den Ausbau finden nicht alle in der Schweiz gut

Auf der einen Seite soll Konstanz künftig also noch besser an den Großraum Zürich angebunden werden, auf der anderen Seite kritisieren die Oberthurgauer Kantonsräte David H. Bon (FDP, Romanshorn) und Martin Salvisberg (SVP, Amriswil) Teile des Ausbauschritts 35, da sie Nachteile für die Bewohner ihrer Region erwarten.

„Wir befürchten, dass die direkte IC-Verbindung von Romanshorn über Zürich – direkt – Bern ins Wallis nach Brig auf einmal mit dem End- beziehungsweise Startbahnhof Kreuzlingen/Konstanz priorisiert wird, und das wäre für uns im Oberthurgau ein Riesennachteil“, sagt Kantonsrat Martin Salvisberg auf Nachfrage.

Wann Züge "geflügelt" werden – und was das bedeutet

Zwar sind halbstündliche Direktverbindungen ab Zürich sowohl nach Romanshorn als auch nach Kreuzlingen/Konstanz geplant, allerdings nicht zu jeder Tageszeit. Die Züge aus Zürich sollen zu bestimmten – weniger frequentierten – Tageszeiten in Weinfelden getrennt werden. Der Schweizer nennt dies "Flügeln". Die eine Zughälfte fährt dann nach Romanshorn, die andere nach Konstanz.

In den Randstunden, wenn weniger Reisende in nur einem Zugteil unterwegs sind, „kann dieser in Weinfelden nicht aufgeteilt werden. Die Züge verkehren in diesem Fall nach Kreuzlingen und Konstanz, weil dort mehr Reisende unterwegs sind“, erläutert Bahnsprecher Hirt das Konzept. Reisende von und nach Amriswil und Romanshorn müssten dann in Weinfelden umsteigen.

Während sich Kantonsrat Salvisberg wünscht, dass „man uns seitens der Bundesbahnen schon jetzt die direkten Züge garantieren würde“, relativiert die SBB die Sorgen der Oberthurgauer. „Reisende aus Amriswil und Romanshorn verfügen über halbstündliche Direktverbindungen zu Zeiten, in denen die Nachfrage hoch ist. Eine Mehrheit der Reisenden profitiert dank dem Ausbau zum Halbstundentakt von einem besseren Angebot als heute“, erklärt Raffael Hirt.

Noch wird also weiter heiß diskutiert auf der anderen Seite der Grenze, bis alles gründlich geplant sein wird. Aber sie haben ja noch jede Menge Zeit bis zur voraussichtlichen Umsetzung von Ausbauschritt 2035.