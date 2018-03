Konstanz Die größten Hits der Klassik in einer Stunde: Wie die Südwestdeutsche Philharmonie mit neuen Angeboten um neues Publikum wirbt

Ein Konzert, für das man kein Vorwissen braucht und das einfach nur Spaß macht: Die Konstanzer Profi-Musiker wagen sich auf neue Pfade. Intendant Beat Fehlmann verfolgt damit ein klares Ziel. Hier lesen Sie, wie Sie ganz unkompliziert in die Welt der Klassik eintauchen können.

Und jetzt, sagt Peter Herrbold, kommen die Bläser hinzu. Weil vor 400 Jahren zunächst nur Geige, Cello und Co. den Ton bestimmten. Der Spaziergang durch vier Jahrhunderte Musikgeschichte steht noch am Anfang; die Südwestdeutsche Philharmonie ist eben ins Programm gestartet. Und vorne steht nicht Chefdirigent Ari Rasilainen, sondern eben Peter Herrbold, der Moderator des Abends. Jetzt also erweitern Klarinette und Fagott den Klang.

Das Konzert ist lehrreich, aber nie belehrend

Gut gelaunt winken die Musiker mit ihren Instrumenten, und trotzdem fühlt sich dieser Abend so gar nicht nach Musikstunde an. Weil es das Konzept der neuen Reihe „Genial!“ ist, ein stets lehrreiches und niemals belehrendes Konzert anzubieten. Und weil Peter Herrbold seine Sache so großartig macht, im Plauderton und doch nicht seicht.

50 Minuten, günstiger Preis, bekannte Melodien

Im Saal sitzen gut 400 Gäste, viele davon sind Kinder. Für die Südwestdeutsche Philharmonie ist das schon fast ein wenig enttäuschend, spielt das Konstanzer Profi-Orchester sonst doch immer vor vollem Haus. Andererseits ist es erst das zweite Mal, dass die Reihe „Genial!“ läuft. Vieles an ihr ist ungewöhnlich: der Termin am Samstagabend um 18 Uhr; die besonders günstigen Karten; die Dauer von nur einer knappen Stunde; der Verzicht, ein 30 oder 40 Minuten langes Werk komplett aufzuführen. Deutlich wird das beim Blick auf das am vergangenen Samstag gespielte Programm: Neun Stücke von Charpentiers Eurovisions-„Te Deum“ bis zur „Star Wars“-Filmmusik in 50 Minuten. Was manche als Häppchen bemäkeln mögen, ist in Wirklichkeit ein sehr unanstrengender, sehr spaßiger (Wieder-) Einstieg in die klassische Musik.

Um ins Klassik-Konzert zu gehen, muss man viel wissen? Ein Trugschluss

Dass dieser Zugang vielen Zuhörern nicht leicht fällt, beobachtet Beat Fehlmann, der scheidende Intendant der Südwestdeutschen Philharmonie, schon lange. Ja, sagt er, was früher vielen bekannt und vertraut war, ist zu einer Art Exklusivwissen geworden. Auch deshalb setzt er auf Reihen wie „Genial!“, die neues Publikum fürs Orchester gewinnen sollen. Denn schon das konzentrierte Zuhören über eine lange Zeit, das Aushalten von ganz leisen und ganz lauten Passagen – das ist für viele von denen, die er gerne vermehrt in den Konzerten sehen will, eine Herausforderung. Doch im Gegenzug wird auch dem Orchester etwas abverlangt. Beethovens ebenso berühmte wie faszinierende 5. („Schicksals“-) Sinfonie, ein Heiligtum der klassischen Musik, für ein Konzert von 35 auf nur fünf Minuten zusammenzustreichen, ist für empfindsame Seelen, nun ja, speziell.

Im Saal sitzen auch viele Neueinsteiger

Das Publikum beim „Best of“-Konzert stört es nicht, die Begeisterung ist groß, gerade unter den Kindern. Zwei Drittel der Besucher, sagt Beat Fehlmann, seien bei solchen Konzerten neu dabei oder ist bisher nicht regelmäßig bei der Philharmonie zu Gast. Das restliche Drittel sind Fans, die alle oder fast alle Konzerte des Orchesters besuchen und bei einem Abend mit 400 Jahren Musikgeschichte in 50 Minuten kaum Neues entdecken können, aber der Philharmonie einfach ihre Treue beweisen wollen. Diese Mischung, ist Fehlmann überzeugt, passe. Zumal es auch noch abgefahrenere Angebote gibt als die Reihe „Genial!“, zum Beispiel die „Unlimited“-Konzerte.

Der Bund fördert die Breitenwirkung des Orchesters

Diese Arbeit an der Breitenwirkung des Orchesters war es dann auch, die für eine Bundesförderung von 1,35 Millionen Euro über die nächsten drei Jahre gesorgt haben. Damit, sagt Beat Fehlmann, könne die Philharmonie mehr Wagnisse eingehen und mehr ungewöhnliche Konzerte an ungewöhnlichen Orten anbieten. Und die Eintrittspreise für solche Angebote in einem moderaten Rahmen halten. „Die zusätzliche Förderung sehen wir als eine Art Anschubfinanzierung“, sagt Fehlmann, denn nach spätestens drei Jahren sollen nach seiner Vorstellung die neuen, unkomplizierten Angebote entweder erfolgreich auf eigenen Beinen stehen oder unter Versuch verbucht worden sein.

Wie geht Fehlmanns Nachfolger oder Nachfolgerin mit dem Thema um?

Die Entscheidung darüber wird freilich Beat Fehlmann nicht mehr treffen. Er verlässt Konstanz nach der Spielzeit. Bis 12. März können sich mögliche Nachfolger bei der Stadt Konstanz bewerben. Ob Interessenten all die begonnen Experimente auf der Suche nach neuem Publikum nun eher als Bürde oder als Chance begreifen, dürfte viel über ihre Haltung aussagen.

Da steckt Musik drin: vier Konzerte für den perfekten Zugang zur Philharmonie