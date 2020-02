Konstanz vor 5 Stunden

Die grauenvollen sexuellen Übergriffe von Staufen: Ist so etwas auch in Konstanz möglich, Herr Kaufmann?

Jugendamt, Schulsozialarbeit und Theaterpädagogen engagieren sich in Kindertagesstätten und Schulen gegen Kindesmissbrauch. Früh sollen Kinder lernen, dass auch sie das Recht haben, nein zu sagen und, dass sie ernst genommen werden. Konstanzer Experten gewähren einen Einblick in ihre Arbeit. Außerdem erklären sie, was man im Verdachtsfall unternehmen sollte – und was nicht.