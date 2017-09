Konstanz Die ganze Welt am Küchentisch

Mit Internetkursen kann jeder überall lernen. Ein Besuch im Paradies bei Ulrike Gärtner, Mutter von drei Kindern und trotzdem noch auf der Suche nach Herausforderungen

In einer Konstanzer Altbauwohnung zur Kaffeezeit. Auf dem Balkon scheint die Sonne, die Spülmaschine läuft, in den hinteren Zimmern sind die Kinder zu hören. "Wir leben hier schon in einem kleinen Idyll" sagt Ulrike Gärtner und lächelt. Das Paradies ist weit weg von der großen, weiten Welt. Das ist dann schön, wenn Ulrike Gärtner mal vergisst, ihr Fahrrad abzusperren, und es am nächsten Morgen noch da steht. Und dann unpraktisch, wenn man, wie sie, aus der IT-Branche kommt. Konstanz ist schließlich nicht das Silicon Valley und Seminare zu dem Thema gibt es eher in Berlin denn am Bodensee. Ulrike Gärtner holt sich deshalb die große, weite Welt gerne in die Küche. Seit fünf Jahren nimmt sie regelmäßig an Online-Kursen teil, die ein in Konstanz altbekannter Mäzen ins Leben rief: Hasso Plattner.

Genau, der Hasso Plattner, der 1963 am Humboldt-Gymnasium Abitur gemacht hat und heute Mitgründer und Aufsichtsratsvorsitzender des Software-Weltkonzerns SAP ist. Im September 2012 startete der 73-Jährige die Internet-Plattform openHPI – ein Service des Potsdamer Hasso Plattner-Instituts. Auf diese Plattform kann jeder, der einen Internetzugang hat, kostenlos zugreifen. Ulrike Gärtner war vor fünf Jahren eine der ersten. Die 49-Jährige hat Abitur und in Ulm-Wieblingen eine Ausbildung zur medizinischen Dokumentarin gemacht. Die Themen – vom Datenschutz bis zum medizinischen Controlling haben sich bis heute kaum verändert. Wohl aber die Technik. Als Gärtner mit der Ausbildung begann, "waren die Lochkarten gerade schon durch" und die Floppy Disk kam. Das möglichst speicherfreundliche Programmieren lernte sie noch an einem riesigen Computer.

Heute steht ihr Laptop auf dem Küchentisch. Nachdem sie 22 Jahre in der Pharmaindustrie tätig war, wurde ihre Stelle bei Nycomed eine von vielen, die gestrichen wurde. "Ich wusste damals: Ich habe noch mindestens 22 Jahre vor mir, bin aber längst nicht mehr auf dem neuesten Stand." In vielleicht keiner anderen Branche ändert sich das Wissen so schnell wie in der Informationstechnologie.

Über ihren Mann, der als Software-Spezialist in der Schweiz arbeitet, kam Ulrike Gärtner auf die Internetplattform von Hasso Plattner. Der SAP-Gründer selbst führte damals sechs Wochen lang mehr als 13 000 Online-Lerner in aller Welt auf Englisch in eine neue Datenbank-Technologie ein. Wer sich noch an das Telekolleg-Programm im Bayerischen Fernsehen erinnert, das 1967 startete: Online-Plattformen wie die von Hasso Plattner sind gewissermaßen die moderne Erweiterung. "Mit dem entscheidenden Vorteil, dass ich zeit- und vor allem ortsunabhängig lernen kann", ergänzt Ulrike Gärtner. Alle Materialien könnten von jedem Gerät mit Internet-Zugang abgerufen werden, ob Desktop, Laptop, Smartphone oder Tablet. Das biete nicht nur digitalen Nomaden die Möglichkeit, überall in der Welt mit dem Rest der Welt vernetzt zu sein. Sondern auch denjenigen eine Chance, die sonst keinen Zugang zu Bildung hätten. In den zwei Jahren, in denen Ulrike Gärtner zunächst in der Transfergesellschaft angestellt und schließlich arbeitslos war, nutzte die Konstanzerin die Plattform intensiv. Im Unterschied zu anderen Vorlesungsportalen folgen die Kurse einem festen Zeitplan – mit Lehr-Videos, Texten, Selbsttests, Haus- und Prüfungsaufgaben. Kombiniert sind die Angebote mit einem Internetforum, in dem sich die Teilnehmer mit den Professoren und anderen Lernenden austauschen können. Für bestimmte Kurse, wie zum Beispiel "IT-Recht für Software-Entwickler", gibt es auch Zertifikate. "Klar, das stand dann schon auch in meinem Lebenslauf, aber ich mache das mehr für mich", sagt sie. Inzwischen arbeitet die dreifache Mutter in Teilzeit von Zuhause aus für ein kleines IT-Unternehmen. Ihrem Sohn versucht sie gerade, den Kurs zur "Mathematik der Algorithmik" schmackhaft zu machen. "Ich persönlich bin ja ein Zahlenmensch", sagt sie und lacht. Leistungskurs Chemie und Mathe in der Schule. Konnte sie ihren Sohn schon überzeugen? "Naja. Ich arbeite dran."

Paradieslerin bei Plattner

Geburtstagsparty: Aktuell nimmt Ulrike Gärtner an dem Online-Kurs "Design Thinking" teil. Dabei geht es um die Fragen, wodurch Menschen kreativ werden und wie diese Kreativität genutzt werden kann, um innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Der wöchentliche Zeitaufwand liegt bei drei bis sechs Stunden pro Woche. Mit ihrer Anmeldung für diesen Kurs hat Gärtner die 400 000. Einschreibung auf Open HPI beigesteuert, die es seit fast genau fünf Jahren gibt. Deshalb sind sie und ihr Mann nach Potsdam zu einem Kongress eingeladen, bei dem sie auch Hasso Plattner persönlich treffen.

Das Hasso-Plattner-Institut wurde vor 19 Jahren gegründet, ist der Universität Potsdam angegliedert und arbeitet mit der Stanford Universität in Palo Alto (Kalifornien) zusammen. Die Bildungsplattform openHPI bietet seit 2012 kostenlose, für alle frei zugängliche Online-Kurse zu Themen der Informations-Technologie. Ein Teil der Kurse wendet sich an ein breites Publikum und führt in Grundlagen ein, andere Kurse richten sich eher an ein Fachpublikum. Kurssprachen sind Deutsch, Englisch und Chinesisch. Rund 150 000 Personen aus 180 Ländern gehören nach eigenen Angaben zum festen Nutzerkreis. (sap)

Die Plattform mit den kostenlosen Online-Kursen: www.open.hpi.de