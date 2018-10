An dieser Theke standen sie alle. Irgendwann einmal. Oder zweimal. Oder öfter. Garantiert. Konstanzer Männer des mittleren oder gehobenen Alters und das Klein Paris. Das war eine tiefgehende Beziehung. Auch wenn das der Konstanzer Mann heute abstreiten würden. Das ist so ebenso sicher sicher wie die Annahme, dass jeder hier irgendwann einmal war.

Die meisten Kunden kamen aus Zürich, München oder Stuttgart in die Reichenaustraße. Die, die im Ableger der französischen Hauptstadt körperliche Liebe kaufen wollten. Vor allem Schweizer aber, so wird erzählt, genossen den kurzen Weg ins Konstanzer Industriegebiet. Die Frage nach dem Grünen Zettel stellte sich damals noch nicht.

Die Barhocker sind verziert und haben eine weiche Sitzfläche. | Bild: Oliver Hanser

Konstanzer, so eine sich bis heute hartnäckig haltende Legende, jedoch genossen im dunklen Raum mit den schmucken Türen, hinter denen geheimnisvolle Räume im Verborgenen warteten, maximal das letzte Bier vor dem Heimweg. Das Klein Paris hatte eine Schanklizenz, was es richtig attraktiv machte.

Das Hopfengetränk kostete zwar eine Stange Geld. Doch die leicht bekleidete Gesellschaft stellte selten unangenehme Fragen und war somit eine sympathische Abwechslung. Wenn Mann noch gerne etwas trinken wollte, die Stammkneipe jedoch längst dicht gemacht hatte, trafen sich die Konstanzer in und an der burlesquen Bar auf das Bier danach. Also das nach dem letzten in einer anderen Kneipe.

Die Ornamente an den Türen der Theke. | Bild: Oliver Hanser

Alle Jahre wieder rückte übrigens die Freiwillige Feuerwehr am späten Nikolausabend aus und füllte im Klein Paris die Stiefel der Damen mit allerlei Leckereien. Das Haus gehörte zu Konstanz wie das Konzil oder die Imperia.

Die Hübschlerin im Hafen ist zwar selbst nie im Klein Paris ihrem Handwerk nachgegangen, doch sie steht sinnbildlich für die käufliche Liebe zu Zeiten des Konzils – und somit auch sinnbildlich für das Bums-Bonanza, wie viele Schweizer gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts Konstanz wenig schmeichelhaft nannten.

Rechts und linke wird die Platte von zwei verzierten Pfählen gestützt. | Bild: Oliver Hanser

Ein schönes Stück Klein Paris ist nun wieder aufgetaucht und weckt nostalgische Gefühle. Oliver Krüger ist Konstanzer durch und durch und kennt daher das Haus bestens; primär aus Erzählungen oder vom letzten Bier des Abends – wie jeder Konstanzer Mann eben. Woher auch sonst?

Im Flur seiner Litzelstetter Wohnung also steht an der Wand eine Theke, ein paar Hocker davor. Das edle Massivholzstück war der erste Tresen, der jemals im Klein Paris stand – in den 60er Jahren nach der Eröffnung. Historische Bilder zeugen davon. „Ich habe das gute Stück vor rund 25 Jahren von einem Freund gekauft, dessen Mutter dort angestellt war“, berichtet Oliver Krüger. „Ursprünglich hat es 6000 Deutsche Mark gekostet und wurde nur für das Klein Paris hergestellt.“

Oliver Krüger (rechts) und SÜDKURIER-Redakteur Andreas Schuler. | Bild: Andreas Schuler

Er sitzt vor der eleganten Bar, lehnt lässig auf einem Ellenbogen darauf. „Das ist ein echtes Stück Konstanzer Geschichte“, erzählt er. Wer weiß, wer schon alles so wie ich jetzt hier an der Theke stand?" Mittlerweile ist die Bar dem 50-Jährigen zu groß geworden, er möchte sie gerne verkaufen.

Natürlich am liebsten an jemanden, der sie zu schätzen weiß und sie vielleicht noch ganz gut kennt. Ein Museum wäre vielleicht der geeignete Ort. Vorher jedoch, darauf legt wahrscheinlich so mancher Konstanzer wert, vorher jedoch sollten eventuell vorhandene Fingerabdrücke entfernt werden.

Die Szene Nach dem Ersten Weltkrieg siedelte sich die gewerbsmäßige Prostitution in Konstanz an. Lange gehörten vor allem Schweizer zur Stammkundschaft des Straßenstrichs an der Laube. Das Klein Paris steht für die damals neu geordnete Bordellszene. Wer Interesse an der Theke hat, kann sich bei Oli Krüger melden: oli@strandbad-litzelstetten.de

