Uhrzeiten und Fakten zum Flohmarkt

Der grenzüberschreitende Flohmarkt findet am Samstag, 29. Juni, und Sonntag, 30. Juni, statt.Die Flohmarktmeile beginnt auf Kreuzlinger Seite ab Helvetiaplatz und führt von der Hauptstraße direkt über die Grenze nach Konstanz in die Kreuzlinger Straße, über Laube, Weber- und Winterersteig sowie über die Fahrradbrücke am rechtsrheinischen Ufer entlang bis zur Schänzlebrücke.Am Rheinufer besteht ab Samstag, 29. Juni, um 12 Uhr und auf dem restlichen Gelände (darunter Luther- und Stephansplatz, Kreuzlinger Straße und Laube) ab 16 Uhr Parkverbot. Fahrzeuge, die nicht pünktlich vom Halter aus dem Gelände entfernt wurden, werden kostenpflichtig abgeschleppt.Verkaufsstart in Kreuzlingen ist am Samstag um 16 Uhr, am Konstanzer Rheinufer inklusive Herosépark um 18 Uhr und auf dem restlichen Flohmarktgelände um 19 Uhr. Flohmarktende ist in Kreuzlingen am Sonntag um 17 Uhr, in Konstanz um 18 Uhr.Modellauto und Modelleisenbahn (Bürgersaal), Kreativ- und Kunsthandwerkermarkt (Lutherkirche), professioneller Krämermarkt (Schottenplatz), Comic- und Schallplattenmarkt im Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Briefmarkenmarkt vor der Handwerkskammer (Webersteig).Die Veranstalter bitten um die Nutzung des ÖPNV. Alle Stadtwerkebusse fahren aufgrund der Straßensperrungen im Bereich des Veranstaltungsgeländes ab Samstag 18 Uhr bis spätestens Sonntag um 21 Uhr vom Sternenplatz direkt Konzilstraße und Marktstätte an. Die Stadtwerke Konstanz richten in diesem Zeitraum einen Busshuttle vom Schweizer Bahnhof in Konstanz über Bodanplatz, Döbele bis Gartenstraße/Schänzlehalle und retour ein.Detaillierte Informationen zum Flohmarkt unter: www.flohmarkt-konstanz.de und www.flohmarkt-kreuzlingen.ch