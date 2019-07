„Geschafft!“ Manuela Pruß schnauft erleichtert durch. Die blinde Frau hält die Urkunde und das Deutsche Sportabzeichen in Silber in der Hand, und ihre Augen, die nicht sehen können, sie strahlen vor Stolz. Gemeinsam habe ich mit ihr in den vergangenen vier Wochen trainiert. Als Team sind wir um gute Zeiten gelaufen und geschwommen und haben Bestweiten geworfen.

„Ich bin richtig stolz auf mich, auf diese Leistungen“, sagt die 55-Jährige, „so konnte ich nach 40 Jahren, in denen ich so gut wie nie Sport gemacht hatte, beweisen, dass ich doch nicht so unsportlich bin.“

Ein tolles Team: die blinde Manuela Pruß und SÜDKURIER-Redakteur Ingo Feiertag. | Bild: privat

Eine Woche zuvor hatte die Konstanzerin noch gelitten und etwas bereut, ihre Zusage gegeben zu haben. „Nachdem wir 7,5 Kilometer walken mussten, konnte ich mich zwei Tage kaum rühren“, erinnert sie sich schmunzelnd an die knapp 20 Stadionrunden, die wir mit einer Kordel in der Hand bei sengender Hitze in 1.11 Stunden zurückgelegt hatten. Anfangs hatte sie noch Angst gehabt, dass sie es nicht schafft. Am Ende reicht ihre Zeit locker zu Silber, Gold verpasst sie nur knapp.

Deshalb überwiegen im Nachhinein auch die positiven Gedanken, erst Recht mit der Medaille um den Hals. „Die Gemeinschaft, der Zusammenhalt und neue Leute kennenlernen zu dürfen, haben mir am meisten Spaß gemacht“, sagt Manuela Pruß, „die ganze Atmosphäre war super.“

Video: Reinhardt, Lukas

Buddy-Sportabzeichen heißt das Projekt, das erstmals in Konstanz umgesetzt wurde. Gemeinsam machten sich etwa 30 Teams, bestehend aus einem Mensch mit und einem ohne Handicap, fit für die Prüfungen. Die Premiere sei „sehr gut“ gewesen, betont Peter Holländer, der Manuelas und meine Gruppe betreut hat. „Wenn man Sportfeste mit vielen Kindern organisiert, gibt es immer auch welche, die aus der Reihe tanzen“, fährt er fort. „Hier gab es keinerlei Friktionen. Jeder hatte für den anderen Verständnis.“

Ein wenig negativ fand der Betreuer nur, „dass viele Wettkämpfe getrennt stattfanden. Manuela und du wart da eine Ausnahme, da ihr alle Disziplinen gemeinsam gemacht habt.“

Manuela Pruß beim Medizinballwurf unter Anleitung von Ingo Feiertag. | Bild: Hanser, Oliver

Tatsächlich waren viele Anforderungen ganz unterschiedlich sowie nach Alter, Geschlecht und Handicap gestaffelt, sodass beim einen oder anderen Team „die Verbundenheit zum Kollegen gefehlt hat“, wie Holländer erklärt.

Dies tat der allgemeinen Begeisterung jedoch keinen Abbruch. „Ich bin stolz darauf, wie es geplant und durchgeführt wurde“, sagt Stephan Grumbt. Der Behindertenbeauftragte der Stadt Konstanz hatte die inklusiven Sporttage gemeinsam mit Trainer Uli Schiepe organisiert und zog ein positives Fazit.

Die Organisatoren Uli Schiepe (links) und Stephan Grumbt. | Bild: Feiertag, Ingo

Dabei hatte er beim Eingang der ersten Anmeldungen Bammel gehabt vor der Größe der Aufgabe. „Ich habe das Alter der vielen Teilnehmer gesehen und deren Einschränkungen: Kinder, Erwachsene, körperliche und kognitive Beeinträchtigungen. Da habe ich gedacht: Wow, was hast du dir da angetan?“, sagt er und grinst zufrieden. „Ich bin stolz ohne Ende, dass alles geklappt hat.“

Stephan Grumbt im Kreise seiner jungen Schützlinge. | Bild: Fred Thomas

Da Manuela und ich schon in den ersten drei Einheiten die nötigen Leistungen für unsere Sportabzeichen erbracht haben, wage ich mich am letzten Tag auf ungewohntes Terrain. Ich versuche mich mit verbundenen Augen im Zielwerfen, Medizinballwerfen und im 50-Meter-Lauf.

Roland, der Mann von Manuela Pruß, sagt Ingo Feiertag die Richtung an. Der Redakteur versucht sich mit verbundenen Augen im Zielwerfen. | Bild: Reinhardt, Lukas

Mit dem Medizinball toppe ich Manuelas 4,50 Meter, doch geradeaus werfen kann sogar ein Sehender mit verbundenen Augen. Schwieriger ist schon das Zielwerfen, bei dem fünf Bälle in der Mitte eines Netzes platziert werden müssen. Je weiter in der Mitte sie landen, desto mehr Punkte gibt es.

Ich hatte zwei Wochen zuvor Manuela zugerufen, wo das Ziel ist, diesen Helferpart übernimmt nun ihr Mann Roland für mich. Wir sind zwar ein gutes Team, doch Manuela war wesentlich präziser als ich. Sie toppt meine 16 Punkte mit respektablen 18 Zählern.

Video: Reinhardt, Lukas

Ganz schlimm fühlt sich der 50-Meter-Lauf an. Sprinten, ohne etwas sehen zu können, das geht gar nicht für mich. Ich bin gehemmt, habe Angst, jeden Moment zu stolpern und jogge gefühlt ins Ziel. Da nützen auch Rolands Anweisungen nicht, der mich korrigiert, wenn ich meine Bahn verlasse.

12,6 Sekunden brauche ich für die halbe Sportplatzlänge. Manuela war nur eine Sekunde langsamer und das, obwohl sie wesentlich weniger Sport treibt und mehr als zehn Jahre älter ist als ich. Nach diesen Erfahrungen im Grenzbereich ist mein ohnehin schon großer Respekt für die Leistungen der Menschen mit Handicap noch einmal gewachsen. Hut ab!

Eine äußerst ungewohnte Erfahrung war der 50-Meter-Lauf mit verbundenen Augen. Rechts: Starter Dirk Beer. | Bild: Reinhardt, Lukas

Auch Stephan Grumbt ist überwältigt, allerdings nicht nur von den erreichten Zeiten und Weiten der knapp 60 Teilnehmer. „Wenn man diese vielen Persönlichkeiten und ihre Emotionen betrachtet, sieht man: Das hat in Konstanz gefehlt und bringt uns alle weiter. Wer Inklusion will, der findet Wege“, sagt der 53-Jährige.

Nach den Erfolgen und dem gemeinsamen Training gingen die Menschen mit Handicap nun „viel, viel stolzer und selbstbewusster durchs Leben“, sagt er, als ein Mädchen mit Down-Syndrom angerannt kommt und sich mit ihm freuen will. „Geschafft! Ich hab Silber“, sagt sie strahlend – wie auf Kommando. Denn genau das meint Stephan Grumbt, wenn er sagt: „Das Beeindruckendste waren für mich die Gesichter. Die stolzen und freudestrahlenden Gesichter über die Wettkampfleistungen. Das sind die Momente, die bleiben werden.“