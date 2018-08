von Aurelia Scherrer, Claudia Rindt und Jörg-Peter Rau

Bei traumhaftem Sommerwetter erwartete die Besucher ein vielfältiges Programm mit Attraktionen auf dem Wasser, zu Lande und in der Luft. Bei verschiedensten kulinarischen Angeboten und toller Livemusik aus der Region wurde vor traumhafter Kulisse am Wasser bis tief in die Nacht gefeiert.

Konstanz Mindestens 35.000 Zuschauer erleben ein sehr entspanntes Seenachtfest

