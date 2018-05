Konstanz Die andere Seite einer reichen Stadt: Diese Schicksale verbergen sich hinter den dicken Mauern des Konstanzer Jobcenters

Täglich fahren tausende Menschen am Jobcenter in der Konzilstraße vorbei. Wer sind die Menschen, die reingehen? Unsere Autorin hat vier Konstanzer Hartz IV-Empfänger und ihre Vermittler in diesem Gebäude begleitet. In der großen Wochenend-Reportage dokumentiert sie eine Welt zwischen menschlichem Miteinander und bundesdeutscher Bürokratie.

Es ist kurz vor acht Uhr am Donnerstagmorgen. Eine junge Frau, um die 20 Jahre alt, sitzt auf den Treppen vor dem Eingang zum Jobcenter Konstanz. „Die müssten gleich aufmachen“, sagt sie und spielt weiter auf ihrem Smartphone. Täglich fahren tausende Konstanzer an dem großen gelben Gebäude in der Kanzleistraße vorbei. Für einige ist es die letzte Anlaufstelle. Im Wartebereich der Anmeldung ziehen die ersten ihre Nummer.

Fakt ist: Ein alleinstehender Hartz-IV-Empfänger hat 416 Euro im Monat zur Verfügung, für Kinder je nach Alter 240 bis 316 Euro. Die Kosten für die Unterkunft werden übernommen. „Wir sind das Ende in der Kette. Hierher kommen die Menschen, die nirgendwo anders Geld her bekommen“, sagt Sabine Senne - das vollständige Interview mit ihr können Sie hier nachlesen. Sie ist Geschäftsführerin im Jobcenter Konstanz und erinnert sich noch gut an die Anfänge von Hartz IV.

Vom Arbeitslosen zum Jobcenter-Kunde: neuer Name - gleicher Status

Das Arbeitsamt hieß plötzlich Jobcenter, in das keine Arbeitslosen kommen, sondern Kunden. Die Gesetze sollten einfacher werden und Stigmatisierungen abbauen. „Das Gegenteil ist eingetreten“, sagt Sabine Senne. Es wurde ein hoch kompliziertes Sozialsystem geschaffen, das viel zu bürokratisch ist.“ Sie setzt Hoffnung in die neue Regierung. Dort ist die Diskussion um Hartz IV in vollem Gange.

Doch hinter dieser Diskussion stehen einzelne Schicksale. Vier der Menschen, denen das Schicksal Hartz IV und den Status „Kunde“ bescherte, haben mit uns gesprochen. Und zwei Mitarbeiter des Jobcenters geben Einblick in ihren Arbeitsalltag und die damit verbundenen Gedanken.

1 - Der langzeitarbeitslose Kunde Herr V., 56 Jahre

„Ich bin nicht gerade das, was die Leute suchen, ich weiß“, sagt Herr V. in Zimmer 118. Herr V. ist 56, langzeitarbeitslos, ohne Ausbildung, aus Rumänien. Lange habe er zuverlässig gearbeitet, als Kraftfahrer bei einem Recyclingunternehmen im Landkreis Konstanz. Aber mit zunehmendem Alter habe er den Job nicht mehr machen können.

„Was, wenn ich einen Unfall baue? Ich sehe nicht mehr so gut, habe viele Probleme“, sagt er mit einem leichten Akzent. Jobcenter-Mitarbeiterin Sigrun Messmer nickt verständnisvoll. „Ich weiß, Herr V. Aber wir finden schon was.“ Diesen Satz wird sie an diesem Tag noch oft sagen.

„Ich bin nicht faul“

In Herr V.s Akte liegen dutzende Bewerbungen. Und dutzende Absagen. „Ich bin nicht faul“, sagt er mit Nachdruck. „Ich muss was finden. Muss ja nicht Konstanz sein, ich gehe auch nach Moos oder Friedrichshafen.“ Frau Messmer nickt.

Während sie sich durch die Jobbörse der Arbeitsagentur sucht, erzählt Herr V. von seiner Unterkunft. „Nicht gerade erste Klasse“, sagt er und lacht trocken. „Aber okay, besser als die Straße.“ Er wohne in einem kleinen Zimmer in Wollmatingen, in einem Haus, das vielen als Notunterkunft dient. „40 Leute sind in dem Haus, nicht alle sind gut. Die Polizei kommt sehr oft.“

Können Sie arbeiten?

Ab 10 Uhr füllt sich der Wartebereich der Anmeldung des Jobcenters Konstanz. Nummer 34 und 35 scheinen sich zu kennen, begrüßen sich und verschwinden weniger später hinter den Trennwänden.

Wer zum ersten Mal hier ist, muss einen dutzende Seiten langen Antrag ausfüllen. Die wichtigste Frage ist die nach der gesundheitlichen Verfassung: „Damit steht und fällt der Anspruch auf Hartz IV“, erklärt die Leistungssachbearbeiterin Kerstin Eggstein.

Wer mindestens drei Stunden täglich arbeiten kann, gilt als erwerbsfähig. Herr V. zählt trotz seiner gesundheitlichen Probleme dazu, einen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente hat er damit nicht.

Wie Herrn V. gibt es viele Hartz IV-Empfänger über 50 Jahre. Rund 900 sind es im Bereich des Jobcenters Konstanz. Gerade bei ihnen sei eine Vermittlung schwer – für beide Seiten. „Viele wollen am liebsten in Ruhe gelassen werden. Die haben schon 40 Jahre gearbeitet und dann gekündigt, aus welchen Gründen auch immer“, sagt Eggstein.

Der fromme Wunsch nach einem geregelten Tagesablauf

Es gebe aber auch einige, die weitermachen wollen, wie Herr V. „Schon allein, damit ich nicht immer in meinem Zimmer sitze, dass ich eine Aufgabe habe“, sagt Herr V. Er wolle nicht wieder depressiv werden. Und dann gibt es Einzelne, die noch nie einen geregelten Tagesablauf hatten. „Die getingelt sind, von Hamburg, Berlin, München. Die jahrelang obdachlos waren“, sagt Eggstein.

Wie geht sie mit solchen Kunden um? „Für einiges hat man Verständnis. Für manches weniger“, antwortet Eggstein. Viele könnten sich gar nicht vorstellen, mit welchen Lebensgeschichten die Menschen hier im Jobcenter ankommen.

2 - Die einst erfolgreiche Kundin Frau H., 32 Jahre

Frau H. wirkt falsch hier, am Ende der Kette. Mit ihrer schwarzen Handtasche, dem Smartphone und ihrem ganzen Erscheinungsbild passt die 32-Jährige besser in die Marketingabteilung eines jungen Unternehmens. Aber nicht in das Klischee einer Obdachlosen. Seit ein paar Wochen schläft sie in der ­Konstanzer Notunterkunft im Haidelmoosweg, bis sie ein Zimmer oder eine kleine Wohnung gefunden hat.

Nebenbei arbeitet sie in einem italienischen Restaurant in Konstanz, räumt dort Teller ab. Oft ist der noch halb voll, mit Meeresfrüchten oder Filet. Manchmal fragt sie, ob sie den Rest einpacken soll. Meist lautet die Antwort nein, und Frau H. läuft mit dem Teller zur Mülltonne. Nach dem Feierabend kocht sie für sich und die anderen in der Obdachlosen-Unterkunft aus einem Kilo Nudeln irgendwas zusammen. „Danke an Food­sharing“, sagt Frau H. und lächelt.

Wenn die 60-Stunden-Woche krank macht

Dass sie einmal hier, im Jobcenter sitzen würde, war für sie vor ein paar Jahren unvorstellbar. „Ich hab mir früher Prada-Schuhe gekauft, ohne mit der Wimper zu zucken“, sagt die junge, hübsche Frau mit leiser Stimme. Leisten konnte sie es sich.

In der Schweiz hat sie im Management einer internationalen Modekette gearbeitet. Eine 60-­Stunden-Woche war normal für sie. Bis zu jenem Tag, als sie einen Tag vor ihrem Urlaub einen Nervenzusammenbruch hat, lange krankgeschrieben ist und in eine schwere Depression mit Suizidgedanken verfällt.

Nach der Trennung von ihrem Freund sammelt sie neuen Mut und packt ihre Koffer. Mit einem Kapital von 120.000 Euro gründet sie im Kreis Ravensburg eine Firma, die Möbel aus Indonesien importiert und verkauft. Zunächst läuft alles gut, „wir sind schnell gewachsen“, erzählt Frau H.

Andere Obdachlose geben der einstigen Karrierefrau Halt

Doch durch Kunden, die nicht zahlten, wie Frau H. sagt, geht es bergab. „Das will man natürlich als erstes nicht wahrhaben“, sagt sie. So sei auch der Vorwurf der Insolvenzverschleppung zustande gekommen. Demnächst wird sie deshalb vor Gericht stehen. „Ich muss einiges aufräumen“, sagt sie und lächelt zuversichtlich.

Sie sei froh, ein Bett und eine Dusche zu haben – und viel Rückhalt von anderen Obdachlosen. „Das kenne ich aus meinem reichen Freundeskreis nicht.“ Fühlt sie sich nicht unwohl als Frau in der Unterkunft? „Nein, gar nicht“, antwortet Frau H. Allerdings seien die einzelnen Zimmer in der Unterkunft nicht abschließbar. Die wenigen privaten Wertgegenstände, die sie noch besitzt, würde sie wenigstens gerne sicher verstauen können.

Die Bewohner, erklärt später das Bürgerbüro, können Wertsachen in dem Zimmer der beiden Hausmeister einschließen lassen. Diese Hausmeister seien jeden Morgen und jeden Abend zu festgelegten Zeiten erreichbar und ansprechbar.

3 - „Manchmal stoße ich an meine persönlichen Grenzen“, sagt die Sachbearbeiterin

Leistungssachbearbeiterin Kerstin ­Eggstein berät im Jobcenter ­diejenigen, die sich selbstständig machen wollen. Sie prüft Anträge, Geschäftsmodelle und das Vermögen. Nur wer nichts mehr auf dem Konto und auch sonst kein Vermögen hat, gilt als ­bedürftig.

Stellt sich später heraus, dass doch noch etwas da ist, gibt es ­Rückforderungen. Jede kleinste Änderung der Lebenssituation führt sofort zu einer Änderung des Anspruchs.

Zwischen menschlicher Moral und staatlichen Gesetzen

Die Betroffenen bekommen dann Bescheide, die 20 bis 40 Seiten umfassen und schwer nachzuvollziehen sind. Vor Kurzem, berichtet Eggstein, musste ein Mann 300 Euro zurückzahlen. „Wenn ich dann in der Zeitung lese, wer im sechsstelligen Bereich Steuern hinterzieht, stoße ich auch an meine persönlichen Grenzen“, sagt sie. Die Rückforderung stellt sie dennoch. „So sind die Gesetze.“

Diese Gesetze sehen auch Sanktionen vor – wenn Arbeitslose Termine beispielsweise nicht einhalten, keine Bewerbungsnachweise vorlegen oder nicht bereit sind, einen Job anzunehmen, der zumutbar ist. In diesen Fällen kann der Regelbedarf teilweise oder vollständig für drei Monate gestrichen werden.

Vergangenes Jahr musste das Jobcenter Kreis Konstanz 1554 Sanktionen aussprechen, das entspricht im Schnitt etwa 130 Sanktionen pro Monat. „Eine Sanktion bei einer Weigerung halte ich für gerechtfertigt. Sie führt teilweise auch zu einer Verhaltensänderung bei den Betroffenen“, sagt Sabine Senne. Meist wurden sie ausgesprochen, weil Termine nicht eingehalten wurden.

Selbstständigkeit als letzter Ausweg?

Statt weiter nach Anstellungen zu suchen, wollen sich auch viele selbstständig machen, um aus der Arbeitslosigkeit herauszukommen. Auf Kerstin Eggsteins Tisch lagen schon viele Ideen. Tattoostudio, Kosmetikstudio, Hula-Tanzstudio, Unternehmensberater.

Vor allem Menschen aus anderen Kulturen seien es gewohnt, Geschäfte per Handschlag zu machen – und dann überrascht, wie viel Bürokratie es bei einer Unternehmensgründung in Deutschland gibt. Jede kleinste Summe müssen sie bei Eggstein anzeigen.

Wenn Träume wie Seifenblasen platzen

Erfolg haben nicht viele. Die meisten fallen wieder in das Hartz VI-System. Denn viele kommen mit Traumvorstellungen, die Eggstein platzen lassen muss. „Ich bin da sehr offen und direkt. Da kommen manche mit einem Selbstbewusstsein an – das hätte ich gar nicht.“ Manche sähen es ein, andere nicht. „Am Ende geben mir die Zahlen recht.“

Für viele sei die Selbstständigkeit eine selbst gesetzte Aufgabe, noch ein letzter Grashalm, an den sie sich jahrelang klammern. „Weil sie tief in sich wissen: Wenn ich das nicht schaffe, mache ich gar nichts mehr.“ Hinter jedem Antragsteller steckt eine Geschichte, das weiß auch Eggstein. „Klar, damit kann man auch einiges verstehen. Aber letztendlich muss man hinter manche Dinge einen Haken setzen. Nützt ja nix.“

4 - Der alkoholkranke Kunde Herr L., 55 Jahre

Herr L. hat einen solchen Haken gesetzt. Wenn auch einen vorsichtigen. „Mein Leben ist wie ne Sinuskurve, auf und ab“, sagt Herr L. „Das war jetzt aber ihre letzte Kurve“, sagt Sigrun Messmer mit einem Lächeln. Herr L. presst die Lippen zusammen. „Sicher ist das nie. Ich muss die Krankheit akzeptieren. Aber ich bin auf einem guten Weg.“

Herr L. war jahrelang alkoholabhängig, hat erfolgreich eine Therapie gemacht und wohnt derzeit im betreuten Wohnen in Konstanz. Sein Lebenslauf beginnt mit dem Abi­tur, 1982 in Berlin. Es folgen die unterschiedlichsten Jobs in unterschiedlichen Städten. Berufskraftfahrer, Lüftungsbauer, Lager- und Transportmitarbeiter, Jugendclubmitarbeiter, Teamleiter in einem Einkaufszentrum, Maschinenbediener. Seine aktuelle Adresse verrät potenziellen Arbeitgebern, was ihn im Leben aus der Bahn geworfen hat.

Mit 55 Jahren in ein junges, innovatives Unternehmen einsteigen?

In seiner Bewerbungsmappe liegen einige offene Bewerbungen. „Ich würde gerne mit Menschen arbeiten“, sagt Herr L. mit Berliner Dialekt. Sigrun Messmer öffnet am Bildschirm die Liste mit den Jobangeboten. „Hier. Wie wärs mit Eisverkäufer? Ich druck's Ihnen mal aus.“ Herr L. liest sich das Angebot durch und presst wieder die Lippen zusammen. „Da steht, die sind ein junges, innovatives Unternehmen. Ich bin 55.“ Probieren, sagt er, wird er es dennoch.

5 - „Ein paar werden es schaffen“, sagt der Sachbearbeiter optimistisch

Ein Stockwerk höher ist das Büro von Johannes Winter. Durchschnittlich fünf Kunden am Tag betreut er in der U25-Vermittlung. „Es gibt viele junge, motivierte Leute hier. Aber ja, auch solche, die einfach keine Lust haben. Und dann wird es schwierig“, sagt Winter. Sanktionen funktionieren da nicht und treffen besonders die Jungen unter 25 Jahren hart. Stattdessen? „Ich versuche es über viele Gespräche“, antwortet Winter.

In diesen Gesprächen erzählt Winter auch oft von seiner eigenen Geschichte: Nach dem BWL-Studium war er selbst eine Weile arbeitslos. Nun sitzt er auf der anderen Seite des Schreibtischs – und will jungen Leuten helfen, weiterzukommen. Vergangenen Sommer hat er Dutzende junge Geflüchtete in eine Ausbildung gebracht. „Nicht alle werden das durchziehen, das weiß ich. Aber es ist auch absehbar, dass es ein paar schaffen.“

6 - Die alleinerziehende Kundin Frau R., 25 Jahre

Frau R. ist an diesem Tag seine dritte Kundin. 25 Jahre alt, gelernte Friseurin, ohne Gesellenzeugnis. „Hab’ die Prüfung nicht geschafft“, sagt Frau R. „Ich wusste nicht mehr, wie ich das alles unter einen Hut bekommen soll: Kleinkind, Beziehung, Ausbildung. Der Druck war zu groß.“

In einem Tattoostudio hätte sie einen Job anfangen können, scheiterte aber an den Betreuungszeiten für ihren Sohn. „Katastrophal in Konstanz“, sagt sie. „Es ging um eine Stunde. Bis 17 Uhr hätte ich eine Betreuung gehabt, aber bis 18 Uhr arbeiten müssen. Ich stand auf einer Warteliste. Aber so lange wartet kein Arbeitgeber.“

„Ich muss ja auch an später denken, an meine Rente“

Seitdem schreibe sie Bewerbungen. Und bekomme Absagen, meist mit dem Hinweis: Das mit dem Kind sehen wir kritisch. Lohnt sich ein Job für sie finanziell überhaupt? „Naja“, antwortet Frau R., „bei dem Tätowierer-Job hätte ich gut 100 Euro mehr im Monat gehabt. Aber ich muss ja auch an später denken, an meine Rente.“

Johannes Winter klickt sich durch die Job-Angebote. „Er ist ein super Vermittler“, meint Frau R. Es gebe aber auch andere, auf beiden Seiten des Schreibtischs: unfreundliche Vermittler und aggressive Kunden. „Wie man eben in den Wald hineinschreit“, sagt Frau R.

Vorschlag: Eine Maßnahme für alleinerziehende Mütter

Winter hat inzwischen etwas gefunden, eine Maßnahme. „Alleinerziehenden eine Richtung geben. Wie wäre es damit?“ Frau R. liest sich schweigend das Angebot durch. „Da können sie sich mit anderen jungen Müttern austauschen“, ergänzt Winter.

Frau R. schweigt. Und sagt irgendwann: „Austausch schön und gut, aber was mach ich da?“ – „Ich will Sie da nicht reindrängen“, antwortet Winter. Am Ende wird Frau R. es sich überlegen. Ihr Plan B sei ihr im Moment wichtiger: „Bei McDonalds oder in der Schweiz arbeiten, um Geld zu verdienen. Bis der Kleine in der Schule ist. Dann mache ich das Zertifikat zur Tätowiererin.“

