Frank Heisch steht der Schock noch immer ins Gesicht geschrieben. Nach mehr als 20 Jahren hat Gebäudeeigentümer Ulrich Ramdohr dem 48 Jahre alten Wirt des beliebten Cafés Zeitlos mit dem Rosengarten am Stephansplatz die Kündigung des Pachtvertrags zugestellt.

Im Wesentlichen geht es um ein menschliches Problem: Der Verpächter, der auch Unternehmensberater ist, wollte sich zuletzt in die Art einmischen, wie das Café geführt wird. Der selbstständige Wirt lehnte dies ab. Er sei Ramdohr nie einen Cent schuldig geblieben, dies bestätigen beide Seiten.

Das Zeitlos wirkt wie eine Oase der Ruhe und Entspannung mitten in der Stadt

Der Rosengarten des Cafés gehört für viele in Konstanz zu einem der Plätze, an denen sie sich vom Rummel der Stadt zurückziehen können. Doch jetzt läuft die Zeit des Zeitlos' im alten Stil ab. Kult-Wirt Frank Heisch sagt, Ende September werde spätestens Schluss sein mit dem Zeitlos unter seiner Führung. Er sieht keine Chance mehr, an dieser Stelle weiterzumachen, obwohl er dies gern getan hätte.

Das Zeitlos war 1998 einer der Vorreiter in Konstanz für ein Café, in dem es nicht um Sahnetorten ging, sondern ums gemütliche Beisammensein bei Kaffee mit Milchschaum in großen Tassen sowie alternative Speisen aus regionalen Produkten. Der Sonntagsbrunch im Zeitlos ist bis heute bei vielen Menschen beliebt. Wer nicht frühzeitig reserviert, findet dann keinen Platz.

Zuletzt hatten der zweifache Familienvater Frank Heisch und seine Frau einen Ruhetag in der Woche und kürzere Öffnungszeiten eingeführt, was offenbar Ulrich Ramdohr auf die Palme brachte. Dabei waren durch die persönlichen Entscheidungen des Wirts offenbar keinerlei Interessen des Verpächters berührt. Weder habe sich das Publikum der Wirtschaft zum Negativen verändert, noch blieben Zahlungen aus, wie beide Seiten sagen.

Ramdohr aber scheint seine Rolle als Verpächter auch als die einer Art Mitgeschäftsführers zu sehen

"Ich hänge am Haus und liebe es. Ich will es mit Leben gefüllt sehen", sagt der Unternehmensberater auf Nachfrage.

Er ist der Meinung, aus dem Platz lasse sich mehr machen als zuletzt unter Frank Heisch. Interessenten für den gastronomischen Platz stünden Schlange und sollten eine Chance bekommen. Ramdohr, der mit dem Geschäftsbetrieb gar nichts zu tun hat, glaubt, dass sich das Zeitlos, das erst im Winter die Inneneinrichtung aufgefrischt hat, unbedingt modernisieren müsse. Die Toiletten gefielen ihm nicht, und auch nicht das Mobiliar im Garten. Er sei auch bereit, selbst dafür in die Tasche zu greifen. Er habe Vorschläge gemacht, der Wirt sei aber nicht darauf eingegangen.

Dann habe er von seiner Kündigungsmöglichkeit Gebrauch gemacht.

"Es wird dort weiter Gastronomie geben, nur besser", sagt Ramdohr. Die Grundzüge des Konzepts, die ihm ja immer gefallen hätten, würden nicht wesentlich verändert. "Das wird nichts Aufgemotztes." Die Einrichtung und Speisekarte aber würden auf modernen Stand gebracht. Angeblich hat Ramdohr schon 17 Bewerber als mögliche Nachfolger an der Hand.

Frank Heisch indes muss erst einmal seine Zukunft neu sortieren

"Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht", sagt der Mann, der seit 1982 in Konstanz Gastronom ist. Vor dem Zeitlos hatte er sich um Veranstaltungen und die damalige Kneipe des K9 gekümmert.

1998 hatte er zusammen mit seiner Frau das Zeitlos am Stephansplatz eröffnet. Ihnen schwebte eine Stätte mit französischem Flair vor.

In der Rückschau sagt Frank Heisch: "Wir haben uns eine Oase erschaffen." Jedes Jahr habe er selbst die Rosen geschnitten und gepflegt, die den kleinen Garten besonders schmücken. Ulrich Ramdohr beansprucht für sich, dass er die Rosen gepflanzt hat.