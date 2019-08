von SK

Die Volksbank Konstanz trennt sich von Vorstandsmitglied Roger Winter. Dies teilte sie am Freitag in einer Presseerklärung mit. Die Nachricht überrascht – zumal die Kündigung fristlos ist.

Der Aufsichtsrat habe in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen, Winter „von seinen Pflichten zu entbinden und mit sofortiger Wirkung freizustellen“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Aufsichtsrat und Vorstandsmitglied Martin Schuhmacher sprechen Roger Winter für sein Engagement und die gute Zusammenarbeit ihren Dank aus und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

Für Winter soll nun ein alter Bekannter interimsweise nachrücken: Werner Haun, ein früheres, langjähriges Vorstandsmitglied. Er soll das Amt bis zur festen Neubesetzung ausüben.