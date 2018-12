Von Tipps zur Zivilcourage über technische Hilfsmittel und sichere Wege nach Hause – wer auf die Website der Universität Konstanz schaut, der findet zahlreiche Angebote rund um das Thema Sicherheit. Den Verantwortlichen ist die Sicherheit der Studierenden und Mitarbeitern offenbar ein Anliegen. Doch gibt es denn überhaupt Grund zur Sorge?

"Objektiv gibt es im Umfeld der Universität nicht viele Vorfälle", teilt Helena Dietz von der Pressestelle der Universität Konstanz auf Anfrage des SÜDKURIER mit. Nach Angaben der PolizeiKonstanz hat es im Bereich der Universität im Jahr 2017 insgesamt 31 Straftaten gegeben. Wegen der Statistikzahlen bildet das Gelände rund um die Universität laut Schmidt "keinen polizeilichen Schwerpunkt."

Gelände um Uni wird als riskant wahrgenommen

Für die Universität gibt es trotzdem Handlungsbedarf. Denn Waldgebiete und nicht besiedelte Flächen seien oft Angsträume für Personen, so Dietz. "Subjektiv werden sie als potenziell gefährlich oder riskant wahrgenommen."

Die Dunkelheit kann das Gefühl von Gefahr auslösen. Um das zu vermeiden, hat die Uni das Gelände vermehrt beleuchtet. | Bild: Oliver Hanser

Vor sieben Jahren hatte es an der Uni Konstanz einen Fall der versuchten Vergewaltigung gegeben. Nach Angaben der Polizei war das Opfer im Januar 2011 gegen 06.45 Uhr zu Fuß von der Uni kommend auf dem Weg zur Arbeit. Nach dem Passieren der Fußgängerbrücke in Egg zur Uni-Sporthalle wurde die Frau unvermittelt vom Täter auf sexuelle Handlungen angesprochen, umklammert und geschlagen. Die Frau setzte sich zur Wehr und schrie lauthals um Hilfe. Der Täter flüchtete, konnte aber ermittelt werden. "Weitere Fälle sind seit 2008 nicht recherchierbar", so Schmidt.

Straftaten seit Jahren rückläufig

Nach eigenen Angaben arbeite die Universität kontinuierlich daran, das Sicherheitsgefühl ihrer Mitglieder zu erhöhen. Dazu wurden bereits Maßnahmen wie eine zusätzliche Beleuchtung der Wege und Frauenparkplätze eingerichtet. Auch eine bessere Bustaktung und die Informationen zum Thema Sicherheit gehören zu den Maßnahmen. "Wir versuchen, mögliche Ängste ernst zu nehmen", erläutert Dietz.

Das Konzept der Universität scheint Früchte zu tragen. "Die Fallzahlen im Umfeld der Universität sind seit 2015 rückläufig", erläutert Bernd Schmidt, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. 2015 lag die Zahl der registrierten Straftaten noch bei 54. Im Jahr 2016 lag sie nur noch bei 41. Zum Vergleich: In der gesamten Stadt wurden 2017 insgesamt 7278 Straftaten in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst.

Prävention hat unterstützende Wirkung

"Wir bieten viel Prävention und Hilfestellung, weil dieses Thema sowohl für uns als Universität als auch insgesamt wichtig ist und wir gerade deswegen Taten vorbeugen möchten", heißt es von der Universität.

Konkret teilt sich die Arbeit der Universität in drei Bereiche: Es werden Informationen zur Prävention von Taten bereitgestellt, die Mitarbeiter und Studierenden sensibilisiert und der Umgang mit Vorfällen trainiert. Dazu verweist die Universität beispielsweise auf den Unisport, bei dem auch Selbstverteidigungskurse angeboten werden.

Doch die Angebote können nur etwas bewirken, wenn sie auch genutzt werden. Die Initiatoren zumindest gehen davon aus: "Es wird wertgeschätzt, dass die Universität dieses Thema ernst nimmt", heißt es von der Universität. Erfolge der Prävention lassen sich generell nur schwer messen. Trotzdem geht die Polizei davon aus, dass die Maßnahmen der Universität zum Rückgang der Straftaten beigetragen haben.

Ob auch andere Einflüsse dafür verantwortlich sind, kann Bernd Schmidt allerdings nicht beantworten. Bewiesen sei aber "dass eine gute Ausleuchtung von Wegen, die Einrichtung von Frauenparkplätzen und sonstige Maßnahmen ein höheres Entdeckungsrisiko für einen potentiellen Täter darstellen." Das könne ihn möglicherweise von einer geplanten Tat abhalten.

Die meisten Straftaten sind Diebstähle

Zu gewalttätigen Übergriffen ist es im Bereich der Universität seit Jahren nicht gekommen. Das Problem ist ein anderes: Den Schwerpunkt der Straftaten an der Universität bilden Diebstähle. 21 der insgesamt 25 Straftaten im vergangenen Jahr waren Diebstähle. Zudem gab es drei Fälle von Hausfriedensbruch. Eine elektronische Schließung und ein Wachdienst sollen Abhilfe schaffen. "Dieser kontrolliert vor allem abends und nachts die Gebäude", so Dietz.

Außerdem gebe es eine enge Abstimmung mit der Polizei, um Diebstählen vorzubeugen. Die Polizei erwartet indes, dass sich der rückläufige Trend der Straftaten auch 2018 fortsetzen dürfe. Die abschließenden Zahlen werden aber erst in der Polizeilichen Kriminalstatistik, die im Frühjahr erscheint, veröffentlicht.