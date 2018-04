Konstanz Die Touri-Saison hat begonnen: Selbst die Konstanzer Campingplätze waren über Ostern fast voll belegt

Viele Gäste waren trotz des Wechselwetters an Ostern in Konstanz. Die Insel Mainau vermeldet 20.000 Besucher über die vier Tage.

Trotz durchwachsenen Wetters mit frischen Winden, Regenschauern und nur einigen Sonnenstunden zeigen sich Touristiker zufrieden mit dem Start in die Saison. Selbst die Stellplätze für Reisemobile auf dem Campingplatz Klausenhorn waren überraschend schon zu 85 Prozent belegt, wie Norbert Henneberger sagt, zuständig für den Tourismus in der Marketing und Tourisums GmbH der Stadt Konstanz.

Positive Rahmenbedingungen

"Wir sind zufrieden mit der Auslastung", stellt Henneberger auch mit Blick auf die Hotelbuchungen fest. Bei einer ganzen Reihe von Häusern seien über die Ostertage gut 80 Prozent der Betten belegt gewesen. Nach Jahren des Wachstums bei den Übernachtungen, die zuletzt deutlich über der Millionenmarke lagen, sieht Henneberger gute Zeichen auch für die angelaufene Saison. "Die Rahmenbedingungen sind positiv." Der Deutschlandtourismus liege im Trend und die Deutschen seien wegen der tiefen Zinsen für Sparvermögen weiter bereit, Geld fürs Reisen auszugeben. Die Stadt Konstanz wiederum überzeuge mit ihrem besonderen Mix aus Kultur und Natur. "Bei normalen Wetterbedingungen gehen wir von einer positiven Saison aus." Bei der Auslastung der Hotelbetriebe habe Konstanz im vergangenen Jahr mit 58,9 Prozent einen Spitzenwert im Bund erreicht. Die Bemühungen, auch die Nebensaison zu stärken, seien erfolgreich gewesen. Inzwischen reiche die Auslastung im Dezember an die im Monat Mai heran, sagt Henneberger. Über Ostern setzten viele Betriebe aufs Thema Genuss mit besonderen Brunch- und Menüangeboten.

Besuchermagnet Mainau

Von einem gelungenen Start in die Saison spricht auch Manfred Haunz, Finanzchef der Insel Mainau, obwohl auf dem Blumen-Paradies im Bodensee noch viel Platz war. Für die vier Ostertage meldet Haunz rund 20000 Besucher. Einige wie die Familie Stromberger aus dem Raum Freising freuten sich gerade darüber, dass es auf der Insel nicht so vor Gästen wimmelte. So könnten sie gut mit ihren vier Kindern einen Platz zum Verweilen finden, sagen die Eltern Valerie und Jörg. Zu den Besuchermagneten auf der Insel gehörte die Schau mit 3000 blühenden Orchideen im sanierten Palmenhaus. Sie waren wie eine wilde Urwaldlandschaft arrangiert. Auch das Schmetterlingshaus und Führungen durch den Park waren gut besucht. Heiß begehrt war ebenso ein Platz auf den Blumenstühlen, sie waren umgeben von Hochbeeten mit voll Blüte stehenden Tulpen. Während im Frühjahr die Klassiker wie Krokusse und Narzissen Akzente setzen, geht es ab Ende April auch afrikanisch zu auf der Insel. Eine Liegewiese wird dann zum westafrikanischen Bauerngarten mit Lehmhütte und ab Mitte Juni kommt eine Savannenlandschaft mit Tierskulpturen hinzu. Vor dem Schloss der Insel Mainau ehebt sich dann ein sieben Meter hoher Affenbrotbaum. Für zwei Familien aus Zürich war die Mainau an Ostern der beste Platz, um Eier und Schokohasen zu verstecken. Die Kinder Matteo, Dennis, Valentina und Melina machten sich mit Eifer an die Suche.

16 600 Gäste mit der weißen Flotte unterwegs

Zufrieden mit dem Saisonauftakt für die Weiße Flotte zeigt sich ebenfalls Josef Siebler, Sprecher der Stadtwerke Konstanz. Er berichtet von rund 16 600 Gästen an den drei Ostertagen von Freitag bis Sonntag. Der Montag war noch nicht ausgezählt. An etwas sonnigeren Ostertagen können es im selben Zeitraum auch gut 10000 Passagiere mehr sein. Angesichts der miesen Wettervorhersagen seien aber mehr Fahrgäste gekommen als erwartet. Besonders großen Anklagen fanden Führungen und Fahrten auf der sanierten MS Schwaben. Auf dem Schiff waren die hölzernen Originalbauteile aus den 30er-Jahren denkmalgerecht saniert, neu in Szene gesetzt, und ergänzt worden durch Saloneinrichtungen im Stil des Art déco. Bis Oktober fahren die Schiffe der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) nun nach festem Fahrplan und zu Ereignissen wie den Bregenzer Festspielen oder den Festen am See. Vergangenes Jahr hatten die BSB 2,2 Millionen Fahrgäste, was einen leichten Rückgang von 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutete. Siebler führt als Grund das schlechte Wetter in den wichtigen Monaten August und September an. Um die Wintersaison von Oktober bis Februar zu beleben, setzt die Weiße Flotte auf ein neues kulinarisches Angebot: Die Fondue-Fahrten.

So geht es weiter

Zu den wichtigsten Großveranstaltungen in Konstanz für die Saison gehören:

5. Mai, Jazz Downtown

18. bis 20. Mai, Open See Festival

24. bis 27. Mai, Internationale Bodenseewoche

9. und 10. Juni, Flohmarkt Konstanz/Kreuzlingen

14. Juni bis 9. Juli, Freiluft-Oper La Juive

22. Juni, Open-Air-Theater Cyrano de Bergarac

22. Juli, Finale Konziljubiläum

11. August, Seenachtfest

15. bis 22. August, Kammeroper im Rathaushof mit Mozarts La clemenza di Tito (Die Milde des Titus)

8. September, Kinderfest

15. September, das Festival Kantinale