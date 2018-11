Mist, erwischt, das hätte es jetzt nicht noch gebraucht, der Tag war so schon stressig genug – aber selbst schuld. Wohl dem, der so gelassen und ruhig reagieren kann, wenn es aus der Radar-Säule blitzt.

Erwischt zu werden, das macht etwas mit uns. Schon Kinder kommen auf die kreativsten Gedanken, wenn sie sich daneben benehmen und dabei ertappt werden. Die erwachsenen Autofahrer beißen dann eben symbolisch ins Lenkrad oder hämmern mit der Faust auf den Schaltknüppel.

Der schnelle Weg vorbei am Eingeständnis des eigenen Fehlers führt zum Schuldigen fernab des Steuers: Alles eine Abzocke der Stadt. Die hat ja nichts anderes zu tun, als den Bürgern nach Herzenslust das Geld aus der Tasche zu ziehen. Warum sonst würde sie flächendeckend die Geschwindigkeit kontrollieren?

Diese Vorwürfe haben eine kurze Mindesthaltbarkeit. Denn "die Stadt" bricht kein Recht. Sie setzt es durch und bestraft den Bruch, so ärgerlich das im Einzelfall auch ist.

15 Euro für ein Knöllchen? Abzocke sieht doch irgendwie anders aus

Blitzer vor Schulen, in Wohngebieten oder dort, wo schon immer gerne zu schnell gefahren wird: Das ergibt schon Sinn. Und es ist ja nicht so, dass die fast 30.000 Erwischten dieses Jahr mit einem Bein im Gefängnis stünden. Die meisten bezahlten 15 Euro – oder den Gegenwert von neun Litern Benzin – für ihre Unaufmerksamkeit: verschmerzbar, so lange es nicht dauernd passiert.

Damit es zur Flensburger Punktevergabe kommt, muss schon gehörig zu fest aufs Gaspedal gedrückt werden. Selbst derjenige, der in der Reichenaustraße mit fast 120 km/h unterwegs war, wird die 280 Euro Bußgeld und die zwei Monate ohne Führerschein überleben. Abzocken sieht anders aus.

Und irgendwie scheinen die Zweifel an diesem Vorwurf dann doch vorhanden: Die Zahl der Einsprüche gegen Bußgeldbescheide lagen laut Bürgerbüro im zweistelligen Bereich.

