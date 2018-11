Sie liegen meist im Industriegebiet, weit entfernt von glanzvollen Einrichtungen der Innenstadt und so, dass nur der sie findet, der sie sucht: Spielhallen und private Spielcasinos.

Jetzt sollen sie noch weiter in den Hintergrund rücken. Das Landesglücksspielgesetz sieht vor, dass Konzessionen für Spielhallen nicht verlängert werden, wenn eine Einrichtung in 500 Metern Entfernung zu einer anderen liegt. Das heißt: Wenn an einem Standort mehrere Spielcasinos nebeneinander liegen, müssen alle Einrichtungen bis auf eine schließen.

18 Spielhallen müssen in Konstanz eigentlich schließen

Bettina Parschat vom Bürgeramt der Stadt Konstanz war zuständig dafür, das Gesetz bis 31.12.2017 umzusetzen. Im Ergebnis erteilte die Stadtverwaltung für vier Standorte glücksspielrechtliche Erlaubnisse, wie Parschat auf Nachfrage des SÜDKURIER schreibt. Nach alter Rechtslage waren dies jeweils Mehrfachstandorte, das heißt: Es befanden sich mehrere Spielhallen an einem Ort.

käuflich Berauscht von Glück und Geld: Im Bann der Spielautomaten Das könnte Sie auch interessieren

Diese Erlaubnis wurde nun auf eine Spielhalle pro Standort begrenzt. Drei Betreiber akzeptierten die Entscheidung, einer legte Widerspruch ein.

18 Spielhallen wiederum bekamen Ablehnungsbescheide, verbunden mit einer Schließungsanordnung. Demnach fallen fünf bisherige Spielhallen-Standorte ganz weg, an einem Standort müssen mehrere Spielhallen auf eine reduziert werden.

Alle Spielothek-Betreiber legen Widerspruch ein

Trotzdem wird sich an der Präsenz der Spielhallen so schnell nichts ändern. Denn alle 18 Betreiber haben Widerspruch gegen die Entscheidung der Verwaltung eingelegt. Auch wenn dem Widerspruch nicht stattgegeben werde, gebe es noch die Möglichkeit einer Klage. „Das kann sich über Jahre hinziehen“, sagt Parschat.

Für den Bürger ändert sich daher zunächst eigentlich nichts. Parschat sieht die Umsetzung des Gesetzes eher als langfristige Vorbeugemaßnahme: Immerhin habe seither keine Spielhalle in Konstanz neu eröffnet. „Ich gehe auch davon aus, dass sich die Betreiber langfristig umorientieren“.

Spielhallen-Betreiber sehen die 500-Meter-Regel als zu strikt an

Betreiber sehen das naturgemäß anders. Auch Michael Mühleck müsste seinen Spielhallen-Standort an der Reichenauer Straße eigentlich schließen. Er ist Geschäftsführer der Harlekin Spiel- und Unterhaltungsautomatenbetriebs-Gesellschaft und betreibt als solcher einige Spielhallen in Baden-Württemberg. Zudem ist er Vorsitzender des Automatenverbands Baden-Württemberg.

Die Kriterien, die die Stadtverwaltungen anwenden, um die Schließung von Standorten voranzutreiben, seien, so sieht er es, alles andere als rechtssicher. Daher habe er Widerspruch eingelegt.

Aus seiner Sicht ist die 500-Meter-Regel zu strikt und droht, Existenzen unter den Betreibern zu kosten. Zum einen habe der Gesetzgeber den Betreibern ohnehin bereits hohe Auflagen beim Spielerschutz gemacht. So werde das Personal streng geschult, um zu erkennen, wann ein Spieler Stress-Symptome zeige und somit suchtgefährdet sei. Zweitens werde seit November dieses Jahres eine Code-Karte eingesetzt, die verhindert, dass ein Spieler an mehr als einer Maschine gleichzeitig spielt.

"Ein belasteter Spieler ist immer einer, der mehrere Maschinen zur gleichen Zeit bedient.“ Als Vorsitzender des Automatenverbands hofft er darauf, auf landespolitischer Ebene überzeugen zu können und das Abstandsgebot (500-Meter-Regel) zu kippen.

Die Suchtberatung unterstützt das Gesetz – sieht aber auch noch Lücken

Reinhard Schwering von der Suchtberatung Konstanz plädiert für eine differenzierte Sicht auf das Landesglückspielgesetz. „Es ist ein guter erster Schritt, aber nun muss man dafür sorgen, dass es nicht ausgehöhlt wird“, sagt er.

Auch er sieht wie Mühleck die Problematik, dass verschiedene Bereiche des Glücksspiels nicht eingeschlossen sind: Staatliche Spielcasinos etwa sind von der Regelung ausgenommen, ebenso Sportwettbüros und das gesamte Internet, wo jegliche Form des Glückspiels leicht zugänglich ist. Somit gebe es einen kompletten Markt, der nicht reguliert werde.

Computerspiele An den Bildschirm gefesselt: Wie Computerspielsüchtige unter ihrer Krankheit leiden Das könnte Sie auch interessieren

Nicht jeder, der spielt, ist auch spielsüchtig

0,5 bis 1 Prozent der Bevölkerung sei spielsuchtgefährdet, das heißt: „Nicht jeder, der einen Automaten bedient, ist spielsüchtig“, so Schwering. Gefährdet seien vor allem Personen, die anfängliche Gewinne verzeichnen. Das führe zur Ausschüttung von Belohnungsstoffen im Gehirn, die langfristig süchtig machen können. „Immer wieder dem Gewinn nachjagen ist psychisch enorm anstrengend.“

Nicht immer werden Suchtgefährdete an die örtliche Suchtberatung verwiesen

Was die Spielotheken in der Stadt angeht, setzt Schwering auf Prävention. Die Schulung der Mitarbeiter obliege der Suchthilfe.

Überregionalen Anbietern, die ihre Filialen in Konstanz betreiben, organisierten ihre Prävention allerdings selbst, arbeiteten also mit überregionalen Suchthilfestellen. „Das geht dann an uns vorbei und die Betroffenen haben keinen örtlichen Ansprechpartner“, kritisiert Schwering.

Für die Zukunft ist Schwering besonders wichtig, dass Städte eine Balance herstellen zwischen Spielangebot und den notwendigen Hilfen. Vieles werde der Markt selbst regulieren, da kleinere Betreiber durch das jetzt wirksame Gesetz vom Markt verschwänden. Wie man allerdings mit dem Bereich der Sportwetten umgeht, bleibe auch durch das Gesetz ungeklärt.