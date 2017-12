Konstanz Die Stadt und das Geld: Warum sich das stolze Konstanz auf seine eigene Kraft verlassen sollte

Konstanz lebt auch von Zuschüssen aus Stuttgart. Das sollte der Stadt ein Anreiz sein, eigene Einnahmen auszubauen und bei den Ausgaben Sparsamkeit walten zu lassen. Doch das hört sich leicher an, als es ist, kommentiert Jörg-Peter Rau

Die Wahrheit ist unerfreulich: Konstanz lebt über seine Verhältnisse. Die Stadt bringt aus eigener Kraft nicht einmal 60 Prozent des Geldes auf, das sie nach einem landesweit standarisierten Verfahren für ihre Dienstleistungen am Bürger braucht. Die Wirtschaftkraft, messbar in Gewerbesteuer und Einkommensteuer-Anteil, liegt unter der von kleineren Nachbarstädten. Zugleich will dieses Konstanz seinen Anspruch ausüben, Oberzentrum zu sein. Das ist eine Schieflage, die zwar nicht neu ist, aber im Haushalt für das Jahr 2018 besonders deutlich wird. Ja, Konstanz kann sich, wie der Oberbürgermeister richtigerweise sagt, vieles und das in hoher Qualität leisten. Aber: Das gleiche Konstanz kann nicht das Geld erwirtschaften, das es dafür braucht.

Das Los vieler Uni-Städte: Wenig Industrie, wenig Steuer

Die Ursachen sind schnell erklärt. Die lohnintensive Industrie mit ihren einfach messbaren Wertschöpfungsprozessen hat Konstanz weitgehend den Rücken gekehrt. Statt weniger großer Gewerbesteuerzahler gibt es viele kleine, was zwar Risiken mindert, aber in der Summe bescheidenere Einkünfte bringt. Die große Zahl an Studenten in der Bevölkerung wirkt sich bei der Einkommensteuer aus – die meisten von ihnen haben allenfalls einen geringen Verdienst durch Erwerbsarbeit. All das ist für Universitätsstädte nicht untypisch, und Konstanz steht mit dem Phänomen nicht allein da. Aber sich in der Rolle des Zuschussempfängers zu genügen, sollte dem Anspruch dieser stolzen Stadt nicht ausreichen.

Auch wenn es nicht allen gefallen wird: Entscheidungen tun not

Die Einnahmen zu erhöhen – das hört sich freilich einfacher an, als es ist. Wer an den Steuersätzen dreht, macht den ohnehin schon teuren Standort noch teurer. In einem harten Wettbewerb der Kommunen wird Konstanz nie durch finanziell günstige Rahmenbedingungen bestehen können, aber der Dreh an der Steuerschraube kann dennoch negative Folgen haben. Wichtiger wäre es also, wenn die Stadt nach Jahren der Vorarbeit endlich ihr Gewerbeflächenkonzept verabschiedet. Dafür sind Entscheidungen nötig, die nicht allen gefallen werden, etwa zur Zukunft des Flugplatzes. Aber keinesfalls ist es besser,ferngesteuert vom Verwaltungsgericht die Vorgaben zu bekommen – wie eben im Unterlohn geschehen.

Im Finanzausgleich steckt auch eine große Abhängigkeit

Gerade weil so viele Entscheidungen mit finanziellen Folgen für die Stadt außerhalb des Zuständigkeits- und Einflussbereichs von Kommunalpolitik und Stadtverwaltung getroffen werden, sollten Bürgervertreter und Rathaus-Team alles ihnen Mögliche tun, Konstanz vom Subventionstropf zu lösen. Wer von Berlin oder Bremen erwartet, sich aus dem Länderfinanzausgleich herauszuarbeiten, sollte ähnliche Forderungen an die Spitze der eigenen Stadt stellen. Und das bedeutet nicht, die Solidargemeinschaft der baden-württembergischen Kommunen in Frage zu stellen oder Zuweisungen abzulehnen. Es hat etwas mit Selbstbewusstsein und dem Anspruch auf autonomes Entscheiden zu tun. Wenn das Handlungsprogramm Wirtschaft, noch so ein Papier in der Warteschleife, diesen Anspruch einlöst, ist es gut.

Die Stadt ist so frei: Über viele Ausgaben kann sie selbst entscheiden

Zur Souveränität eines Gemeinwesens und zur Freiheit von Fremdbestimmung gehört aber auch noch etwas anderes: die Entscheidungskraft auf der Ausgabenseite. Sparsamkeit mag sich nicht direkt auszahlen, wenn das Geld am Ende ja schon irgendwie kommt. Die beiden Wahljahre 2019 (Gemeinderat) und 2020 (OB) werden die Bereitschaft zum Prioritätensetzen auch nicht unbedingt erhöhen. Der neue Haushalt zeigt mit seinem Schwerpunkt auf Schulen, sozialen Einrichtungen und Wohnbau einen zukunftsorientierten Weg auf – was noch fehlt, ist der schwierigere Teil, das Weglassen. Doch die gute Nachricht lautet: Von Pflichtaufgaben abgesehen, darf die Stadt das selbst bestimmen. Sie muss es nur wollen.