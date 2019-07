Es ist eine Infrastruktur-Maßnahme, die bald zur Selbstverständlichkeit werden dürfte: An einigen öffentlichen Plätzen in der Konstanzer Innenstadt gibt es bereits kostenloses WLAN, jetzt sollen elf weitere Standorte hinzukommen (zwei davon am Bürgerbüro). Der Haupt- und Finanzausschuss genehmigte die dazu nötigen überplanmäßigen Mittel in Höhe von 18 000 Euro. An den Hotspots können sich Bürger ins Netz einwählen und WLAN nutzen, ohne, dass sie die Gebühren ihres eigenen Smartphone-Betreibers dafür zahlen müssen.

Heike Hühnlein wünscht sich in Konstanz flächendeckend verfügbares WLAN und nutzt das Angebot gern.

Hotspots nicht nur in der Innenstadt

Die neuen Hotspots liegen nicht ausschließlich in der Innenstadt. So sollen zwei Standorte am Seerhein eingerichtet werden: einer am Herosépark, ein zweiter am Steg beim Bodenseeforum. Außerdem werden WLAN-Hotspots am Zähringer- und am Sternenplatz sowie am Dorfplatz in Dingelsdorf eingerichtet.

Der Quartiersplatz soll durch WLAN belebt werden

Jürgen Ruff (SPD) erinnerte in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses daran, dass ursprünglich auch geplant gewesen war, am Cherisy-Quartiersplatz in Fürstenberg einen Hotspot einzurichten. Der Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt hatte darum gebeten. Sein Ziel ist es, den dortigen Platz als Quartierstreffpunkt zu beleben. Oberbürgermeister Uli Burchardt versprach, den Platz ebenfalls mit auf die Liste zu nehmen, sollte technisch nichts dagegen sprechen.

Die Stadt stellt 1500 Euro an Investitionskosten zur Verfügung

In die Einrichtung der Hotspots investiert die Stadt jeweils 1500 Euro. Die Stadtwerke sind mit der Einrichtung beauftragt, der Investitionskostenzuschuss der Stadt beinhaltet, dass die Stadtwerke den Hotspot in den kommenden drei Jahren kostenlos betreiben. Nach drei Jahren ende die Verpflichtung zur Bereitstellung des Dienstes für die Stadtwerke, erläutert Christopher Pape, Pressesprecher bei den Stadtwerken auf Anfrage. Allerdings werde dies meist nicht dazu führen, dass die Sender abgeschaltet werden. „Wir loten aktuell Möglichkeiten aus, die Bereitstellung des WLANs zu finanzieren und sind in dieser Hinsicht optimistisch“, so Pape.

Wann werden die elf neuen Standorte eingerichtet?

„Wir versuchen, die Hotspots so schnell wie möglich umzusetzen“, schreibt Christopher Pape. Wann die Spots jeweils in Betrieb gehen werden, hänge von mehreren Faktoren ab, etwa von Tiefbauarbeiten, in deren Zuge die Stadtwerke Glasfaserkabel verlegen. Beim Sternenplatz erfolge dies bereits jetzt, bei anderen werde es noch etwas länger dauern.

Wird es am Hörnle auch einen Hotspot geben?

Viele Nutzer fragen schon lange, ob am Hörnlebad ein WLAN-Standort eingerichtet wird. Wer einen Nachmittag am Hörnle verbringt, weiß, dass WLAN dort nur sehr schlecht funktioniert. Nach Rücksprache mit der Bädergesellschaft sei dort aber bewusst kein Hotspot geplant. „Es gibt Bedenken, dass Eltern mit Kindern dadurch unachtsamer werden“, erläutert Pape. Bademeister haben das Problem, dass Eltern durch Handys ihre Aufsichtspflicht vernachlässigen, schon öfter thematisiert.

Die Nutzer schätzen das Angebot

Bei den Nutzern kommt das Angebot jedenfalls gut an. Die Konstanzerin Heike Hühnlein beispielsweise wünscht sich in Konstanz flächendeckend verfügbares WLAN. In der Innenstadt habe man oft schlechtes Netz, so ihre Einschätzung. Auch Leon Messmer nutzt bei einem Ausflug nach Konstanz das städtische WLAN. Der 16-Jährige stammt aus Rothenhausen in der Schweiz, ist aber öfter in Konstanz. „Ich habe es einfach probiert und es ist leicht zu nutzen. Es funktioniert auch gut“, sagt er und hält das kostenlose Angebot auch für andere Städte für nachahmenswert.

Leon Messmer aus Rothenhausen (Schweiz) findet das kostenlose WLAN an der Marktstätte gut und lobt auch die technische Umsetzung. | Bild: Wagner, Claudia